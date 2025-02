Article rémunéré, présenté par PostFinance

Samedi dernier, le 22 février, Ambri a affronté Bienne à la Gottardo Arena. Peu avant le coup d’envoi, les PostFinance Top Scorers Toni Rajala (HCB) et Domink Kubalik (HCAP) sont entrés sur la glace.

Dominik Kubalik a reçu son casque enflammé des mains de Paride Duca (10 ans), qui se tenait aux côtés de son frère Christian (12 ans). Pour les enfants, ça a été un moment particulier, mais aussi pour leur père, Paolo Duca, le directeur sportif d'Ambri-Piotta. «C’est magnifique de partager cette passion du hockey avec mes garçons», a confié ce dernier.

Ce que représente la famille Duca à petite échelle, Ambri l’incarne à grande échelle: une «grande famiglia», une véritable famille. «Au club, tout le monde se soutient. Sans ça, rien ne fonctionnerait. Comme dans une famille», explique Paolo Duca.

Paride Duca remet le casque de Top Scorer à Dominik Kubalik. Photo: Valeriano Di Domenico

Duca a été Top Scorer à deux reprises

Ambri a remporté le match 5-2. Kubalik a inscrit le premier but et délivré deux passes décisives. En Léventine, le Tchèque est une idole, un «idolo». Il terminera la saison Top Scorer du HCAP. La liste de ses prédécesseurs ressemble à un guide gastronomique du hockey: Dale McCourt, Petr Malkov, Oleg Petrov, Peter Jaks, Igor Tchibiriev, Jean-Guy Trudel, Dimitri Kvartalnov, pour n’en citer que quelques-uns.

Ce cercle prestigieux compte aussi Paolo Duca, PostFinance Top Scorer lors des saisons 2008/09 et 2009/10. Il s’en souvient encore très bien: «Porter le maillot du Top Scorer était un immense honneur. Et oui, je dois avouer que cela flattait un peu mon ego.»

Le hockey est certes un sport d’équipe, mais selon lui, le concept PostFinance Top Scorer est une excellente initiative pour trois raisons. D’abord, le Top Scorer fait partie du hockey suisse depuis des décennies: «Depuis que je connais le hockey, le Top Scorer en fait partie.» De plus, le hockey professionnel ne peut pas exister sans sponsors et «à cet égard, PostFinance joue un rôle essentiel pour le hockey suisse.» Mais c’est également une belle reconnaissance pour les joueurs: «Les victoires procurent les plus grandes émotions. Mais en tant qu’attaquant, marquer et délivrer des assists procure vraiment un plaisir particulier.»

Lundi prochain, les Top Scorers de la saison seront officiellement honorés, tant chez les hommes que chez les femmes. Une reconnaissance importante pour leur performance, mais aussi un engagement concret en faveur du hockey suisse: pour chaque point marqué (but ou assist) par le Top Scorer de chaque équipe de National League, PostFinance verse 300 francs aux sections Juniors des clubs suisses. Dans la PostFinance Women’s League, le modèle est différent: 150’000 francs sont répartis équitablement entre les huit clubs.

Un regard, une passe, un but – Paolo Duca en meneur de jeu précis dans le maillot PostFinance Top Scorer de 2008. Photo: freshfocus

L'équipe de National League est le moteur, mais les juniors en sont l’âme

Duca n’a jamais été un joueur solitaire, bien au contraire. Il incarne l’esprit de la «grande famiglia», cette volonté de solidarité, cette conviction que le succès est collectif. Pendant neuf ans, il a défendu ces valeurs sur la glace, en tant que capitaine d'Ambri. Jusqu’au jour où le président Filippo Lombardi l’a convoqué et lui a demandé s’il voulait devenir directeur sportif. C'était au final plus une requête qu’une question: Ambri était en difficulté, tant sportivement que financièrement. Duca a hésité. Il se sentait encore en forme pour jouer.

Mais il a toujours été quelqu’un qui assume ses responsabilités et aide là où il faut. Il en a discuté avec son ami d’enfance Luca Cereda, et tous deux ont été expliquer à Filippo Lombardi qu’ils voulaient relever le défi ensemble: Cereda comme entraîneur et Duca comme directeur sportif. Le duo est toujours en place aujourd’hui, sous un contrat standard avec un préavis de six mois. Une exception dans le monde du hockey, mais Duca n’y voit rien d’inhabituel: «Luca et moi faisons cela pour Ambri. Nous avons relevé ce défi ensemble etet nous aimons travailler main dans la main.»

À 43 ans, le directeur sportif mesure pleinement l’importance du club pour la région, les supporters et tous les jeunes passionnés de hockey sur glace. Ambri est bien plus qu’un simple club : il représente un pilier pour la Léventine, une région économiquement fragile, et son rayonnement dépasse largement les frontières de la vallée. «L’équipe professionnelle est le moteur du phénomène Ambri, mais sa véritable âme, c’est son centre de formation», souligne Duca.

L'importance des HCAP Girls

Former et préparer les jeunes talents à intégrer l’équipe première des Biancoblù est l’objectif principal de la filière de formation d’Ambri. «Notre travail n’a de sens que si nous montrons aux enfants ce à quoi ils peuvent aspirer», explique Duca. «Ils doivent pouvoir se projeter en jouant un jour en première division avec Ambri. C’est pour cela que ce moteur doit tourner à plein régime.»

Dans un sens, Ambri possède désormais un moteur à deux temps: les HCAP Girls disputent actuellement les Play-In contre le champion en titre ZSC Lions pour une place en demi-finale des Playoffs de la PostFinance Women’s League. Depuis le retrait des Lugano Ladies, elles sont devenues la référence du hockey féminin tessinois. «Elles font partie de la famille et ont un rôle similaire à l’équipe masculine», souligne Duca. «Les HCAP Girls permettent aux jeunes filles de concrétiser leur rêve et d’avoir une vision claire: jouer au plus haut niveau avec Ambri.»

Plus de 200 talents et un grand objectif

Plus de 200 filles et garçons évoluent au sein du secteur junior du HCAP. Ils sont encadrés par 32 entraîneurs – dont huit professionnels – ainsi que 60 bénévoles. Leur mot d’ordre? «essere migliori di ieri»: être meilleur qu’hier.

L’une des grandes difficultés d’Ambri en matière de formation réside dans les infrastructures et le recrutement. Le rayonnement du club dépasse largement la Léventine. Il collabore avec les Ticino Rockets, Bellinzone, Chiasso et le HC Rivers, qui accueillent des jeunes issus d’Ascona, de la vallée de Verzasca et de la vallée de Maggia.

En outre, l’EHC Engelberg et le HC Seetal, en Suisse centrale, font également partie du réseau. «La plupart de nos jeunes ne viennent pas d’Ambri», souligne Duca. «Nous recrutons des joueurs du Sopraceneri, de Bellinzone, de Locarno, d’Ascona, de Suisse alémanique et de nombreuses vallées. Cela représente un défi logistique et des coûts d’organisation particulièrement élevés.»

Paride Duca a même dessiné un petit hommage personnel aux Top Scorers. Photo: zvg

Petit-déjeuner avec les meilleurs moments de la NHL

Les fonds du programme PostFinance Top Scorer sont intégralement investis dans le développement des jeunes, répartis entre le financement des entraîneurs, l’achat de matériel et l’organisation logistique. Pour Duca, c’est «un soutien inestimable», dont bénéficient également ses propres fils. Christian joue en U13 et Paride en U11. «Ils sont motivés et passionnés», confie-t-il. Et avant même qu’on lui pose la question, il sourit: «Non, je ne les ai pas forcés à jouer au hockey.»

Mais difficile d’y échapper: chaque matin, au petit-déjeuner, il regardait les meilleurs moments de la NHL. «Ce sont des choses qui marquent les enfants. Ils grandissent dans un environnement où le hockey fait partie du quotidien.» Greta, sa benjamine, suit Ambri en tant que supportrice. «Cela me fait plaisir de voir que tous mes enfants font partie de la famille Ambri.» Mais la plus grande victoire de Paolo Duca? Avoir convaincu son épouse Joyce de rejoindre le camp biancoblù. Autrefois, elle vivait les matchs avec autant d’émotions que lui… mais depuis la Curva Nord de la Resega, en tant que «tifoso» du HC Lugano.