Les meilleurs jeunes professionnels de Suisse ont été récompensés lors des SwissSkills 2025 à Berne. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a remis des médailles dans 92 métiers et a souligné l'importance de leurs compétences pour l'avenir.

De l'or, de l'argent, du bronze et beaucoup de passion aux SwissSkills

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a rendu hommage aux meilleurs talents professionnels de Suisse

Le conseiller fédéral Guy Parmelin pose avec les fleuristes Sophora Challandes, Svenja Simmerle et Svenja Aerni (de gauche à droite). Photo: Manu Friedrich

Article rémunéré, présenté par SwissSkills

Acclamations et larmes de joie: des dizaines de jeunes professionnels ont été célébrés samedi soir lors des SwissSkills 2025 à Berne. Ils comptent parmi les meilleurs du pays: dans 92 métiers, ils ont concouru et remporté des médailles d’or, d’argent ou de bronze, remises par le conseiller fédéral Guy Parmelin.

Guy Parmelin, qui avait déjà visité les SwissSkills jeudi, a déclaré lors de la cérémonie de remise des prix que toutes et tous avaient accompli quelque chose de grand. «Passion, savoir-faire, fierté professionnelle: c’est ce qui nous a touchés ces derniers jours. Et je le dis avec conviction: vos compétences sont une promesse pour l’avenir.» Le ministre de l’économie avait lui-même opté pour un apprentissage d’agriculteur après la maturité, renonçant ainsi à faire des études universitaires.

Mais aux SwissSkills, les gagnantes et gagnants de médailles ne sont pas les seuls à être considérés comme des vainqueurs. Pendant quatre jours, 1100 apprentis et jeunes professionnels se sont mesurés dans des compétitions. Tous repartent avec une expérience précieuse pour leur quotidien professionnel: apprendre à gérer le stress d’un concours, à rester concentré malgré un vacarme assourdissant. Tous les témoignages recueillis ces derniers jours faisaient ressortir la même chose: ces jeunes débordent de passion et d'enthousiasme pour les métiers qu’ils apprennent ou ont déjà appris.

Prochaine étape: les championnats du monde

Ces 1100 talents professionnels étaient certes en concurrence, mais de nombreuses amitiés se sont nouées en peu de temps. Certains se reverront très bientôt pour une prochaine grande étape: l’équipe nationale SwissSkills va se préparer pour les championnats du monde, qui auront lieu dans un an environ, à Shanghai.

Parmi les autres gagnants figurent aussi les 65'000 élèves de 2100 classes qui ont transformé le site de BERNEXPO en une salle de classe vivante. Plutôt que d'apprendre de la théorie dans une classe, ils ont découvert la pratique: souder, programmer, servir, maçonner, coiffer. Pour beaucoup, c’était un premier contact avec des métiers qu’ils ne connaissaient que de nom, voire pas du tout. Les jeunes se sont montrés curieux, ont posé mille questions et ont pu tester eux-mêmes les gestes de certaines professions sur les stands «Try a Skill» de plus de 150 métiers. Ces rencontres rendent non seulement la formation professionnelle tangible, mais marquent aussi les esprits: des impressions qui laissent des traces durables dans le processus d’orientation professionnelle.

Journée des familles aux SwissSkills 2025§

Les SwissSkills 2025 sont restés ouverts jusqu'à dimanche après-midi. Et même après la grande cérémonie de remise des prix du samedi soir, une visite valait la peine: tous les stands et les zones interactives «Try a Skill» sont restées accessibles. Discussions, démonstrations en direct, activités participatives et échanges avec de jeunes talents professionnels ont fait de cette sortie une expérience captivante pour toute la famille.

L’excellence romande récompensée

Le bilan final montre que les Romandes et les Romands ont collectionné 52 médailles, mais ce n'est pas seulement le nombre de médailles qui compte! En termes d’affluence, ce sont 194 jeunes de Romandie qui ont concouru aux SwissSkills. Ces résultats mettent en lumière l’engagement et la qualité de la formation professionnelle romande, qui s’est affirmée dans toute sa diversité.

Toutes les médaillées et tous les médaillés aux SwissSkills 2025:

Agent d'exploitation I secteurs conciergerie / Agente d'exploitation I secteurs conciergerie: Or – Jens Stuker (BE), Argent – Nadja Weggeman (BE), Bronze – Sara Grosswiler (ZG)

Agent d'exploitation I secteurs voirie / Agente d'exploitation I secteurs voirie: Or – Pascal Kupferschmied (BE), Argent – Rafael Berger (BE), Bronze – Janik Schmid (BE)

Agent de propreté / Agente de propreté: Or – Kilian Marco Oetiker (AG), Argent – Emre Aktas (SO), Bronze – David Pereira Vieira (VD)

Agriculteur / Agricultrice: Or – Melanie Ackermann (SO), Argent – Florian Wäfler (BE), Bronze – Anna Schenk (BE)

Assistant en promotion de l'activité physique et de la santé / Assistante en promotion de l'activité physique et de la santé: Or – Valentina Winkler (BE), Argent – Olivia Bay (BE), Bronze – Margaux Blanchut (BS)

Assistant en soins et santé communautaire / Assistante en soins et santé communautaire: Or – Lisa Maibach (BE), Argent – Evan Monnet (VS), Bronze – Matteo Della Rosa (JU)

Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducatif: Or – Noann Leuthold (VD), Argent – Rahel Rauch (AG), Bronze – Laura Jacquiot (FR)

Automaticien / Automaticienne: Or – Gianin Schneller (GR), Argent – Neo Hurter (TI), Bronze – Martin van Dongen (BE)

Bijoutier-joaillier / Bijoutière-joaillière: Or – Eliott Vadi (GE), Argent – Lucas Icmen (BE), Bronze – Lina Rigonalli (ZH)

Boucher-charcutier / Bouchère-charcutière: Or – Loïc Vuissoz (VD), Argent – Tobias Bechinger (SG), Bronze – Silvan Granwehr (SG)

Boulanger-pâtissier-confiseur I orientation boulangerie-pâtisserie / Boulangère-pâtissière-confiseuse I orientation boulangerie-pâtisserie: Or – Gwenda Boesch (ZH), Argent – Rahel Meier (SG), Bronze – Nadine Matter (BE)

Boulanger-pâtissier-confiseur I orientation pâtisserie-confiserie / Boulangère-pâtissière-confiseuse I orientation pâtisserie-confiserie: Or – Regula Baschung (GL), Argent – Marlene Bruderer (AR), Bronze – Sina Plattner (AG)

Carreleur / Carreleuse: Or – Tobias Liechti (SO), Argent – Noah Hess (SZ), Bronze – Johan Rosat (VD)

Carrossier-peintre / Carrossière-peintre: Or – Davide Manieri (BL), Argent – Alessandro Risi (TI), Bronze – Aron D'Orologio (SZ)

Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière: Or – Gilles Glauser (BE), Argent – Fabian Portmann (SO), Bronze – Noël Zollinger (BE)

Charpentier / Charpentière: Or – Silvan Aeschlimann (BE), Argent – Jules Honoré (FR), Bronze – Luca Wissler (BE)

Cloud Computing: Or – Linus Moser (BE), Argent – Thilo Finn Jäggi (SO), Bronze – Nico Eicher (LU)

Coiffeur / Coiffeuse: Or – Samira Scherrer (LU), Argent – Celine Bättig (BE), Bronze – Erva Tanilmis (SO)

Conducteur de véhicules lourds / Conductrice de véhicules lourds: Or – Mike Roth (AG), Argent – Elias Krummenacher (GR), Bronze – Stefan Aeberhard (BE)

Constructeur d'appareils industriels / Constructrice d'appareils industriels: Or – Niko Wiesendanger (NW), Argent – Daria Wehrli (ZH), Bronze – Lukas Fritsche (AI)

Constructeur d'installations de ventilation / Constructrice d'installations de ventilation: Or – Armin Gaiser (UR), Argent – Luis Panchard (VS), Bronze – Bekim Canaj (TG)

Constructeur de bateaux / Constructrice de bateaux: Or – Gian Andri Werro (GR), Argent – Timo Ziegler (SG), Bronze – Loris Quirin Bühl (VD)

Constructeur de routes / Constructrice de routes: Or – Leandro Schmutz (SO), Argent – Tony Cignola (TI), Bronze – Luca Brauchli (ZH)

Constructeur de voies ferrées / Constructrice de voies ferrées: Or – Giorgio Prieto (TI), Argent – Edon Bozhdaraj (BE), Bronze – Mustafa Taskin (ZH)

Constructeur métallique / Constructrice métallique: Or – Tim Basler (ZH), Argent – Joël Magnin (FR), Bronze – Julian Bacher (OW)

Cuisine: Or – Nicolas Imholz (UR), Argent – François Goretta (FR), Bronze – Dennis Jud (SG)

Courtepointier / Courtepointière: Or – Shannaya Keller (GR), Argent – Joana da Cruz Duarte (VS), Bronze – Marie Thévenaz (VD)

Couvreur / Couvreuse: Or – Manuel Maurer (BE), Argent – Andrin Torri (GR), Bronze – Tizian Derungs (GR)

Créateur de vêtements / Créatrice de vêtements: Or – Luisa Kunz (BE), Argent – Victorine Chobaz (FR), Bronze – Cléa Giauque (BE)

Cyber Security: Or – Arthur Deierlein (BE), Argent – Gian Klug (BL), Bronze – Louis Bischof (AG)

Dessinateur en construction microtechnique / Dessinatrice en construction microtechnique: Or – Robin Giroud (JU), Argent – Tom Triponney (NE), Bronze – Adèle Müller (JU)

Dessinateur-constructeur industriel / Dessinatrice-constructrice industrielle: Or – Lars Blumer (TG), Argent – Cedric Gätzi (SG), Bronze – Ayden Schmid (BE)

Dessinateur-constructeur sur métal / Dessinatrice-constructrice sur métal: Or – Nils Nussbaum (SG), Argent – Gina Schönenberger (SG), Bronze – Victor Ringli (VD)

Droguiste: Or – Andrea Zihlmann (SO), Argent – Silja Blattner (AG), Bronze – Dominik Ventura Dos Santos (VS)

Ebéniste/Menuisier I menuiserie / Ebéniste/Menuisière I menuiserie: Or – Augustin Mettraux (NE), Argent – Florian Länzlinger (SG), Bronze – Silvan Reichen (BE)

Ebéniste/Menuisier I ébénisterie / Ebéniste/Menuisière I ébénisterie: Or – Silvan Reichen (BE), Argent – Florian Länzlinger (SG), Bronze – Augustin Mettraux (NE)

Echafaudeur / Echafaudeuse: Or – Pedro Lucas Silva Rodrigues (VD), Argent – Kenneth Lukas Soller (TG), Bronze – Tuna Degirmenci (SG)

Electronicien / Electronicienne: Or – Andrin Kästli (AG), Argent – Milan Rozycki (ZH), Bronze – Anatol Müller (TG)

Entrepreneurship/Business Development: Or – Jana Störi (AG), Argent – Michael Epper (SG), Bronze – Logan Bart ( GE)

Etancheur / Etancheuse: Or – Arianit Bytyqi (AG), Argent – Simon Roth (Basel BL), Bronze – Marco Salvetti (BE)

Façadier / Façadière: Or – Ladina Oppliger (SG), Argent – Alisa Oppliger (SG), Bronze – Nicolas Hirsbrunner (BE)

Ferblantier / Ferblantière: Or – Tino Zimmermann (BE), Argent – Evan Monnet (VS), Bronze – Felix Loepfe (Basel BL)

Fleuriste: Or – Svenja Simmerle (SG), Argent – Sophora Challandes (NE), Bronze – Svenja Aerni (SO)

Gestionnaire du commerce de détail I boulangerie-pâtisserie-confiserie: Or – Anna Putzi (GR), Argent – Fabia Stocker (LU), Bronze – Fabienne Leoni Mohn (TG)

Gestionnaire en entretien des textiles: Or – Hagos Gebar (SO), Argent – Sonia Carrascio (LU), Bronze – Helder Andre Pinto Costa (VD)

Horticulteur I jardin et paysagisme / Horticultrice I jardin et paysagisme: Or – Elias Schöpfer (LU), Argent – Levin Zürcher (FR), Bronze – Elia Ruckstuhl (ZH)

Hotel Reception: Or – Fina Niebergall (ZH), Argent – Katja Steffen (BE), Bronze – Carla Alina Schwarzenbach (LU)

Hôtellerie - Intendance: Or – Alina Kamm (GL), Argent – Samanta Menzi (GL), Bronze – Mirjam Hilzinger (SG)

IT Software Solutions for Business: Or – Robin Markant (ZH), Argent – Gurish Singh (BE), Bronze – Niclas Erismann (AG)

Industry 4.0: Or – Ian Hofer (ZH), Argent – Marco Bolliger (TG), Bronze – Joas Konrad (TG)

Installateur en chauffage / Installatrice en chauffage: Or – Timo Bruggmann (SG), Argent – Nathan Kolly (FR), Bronze – Nardi Miroci (ZH)

Installateur sanitaire / Installatrice sanitaire: Or – Oliver Ihringer (ZH), Argent – Matthias Nyffenegger (BE), Bronze – Jens Wampfler (BE)

Installateur-électricien / Installatrice-électricienne: Or – Kilian Moser (BE), Argent – Livio Müller (TG), Bronze – Jérémie Germanier (VS)

Interactive Media Designer: Or – Fabienne Muller (Basel BL), Argent – Tara Foley (Basel BL), Bronze – Tiffany Victoria Di Nunzio (ZH)

Logisticien / Logisticienne: Or – Silvan Zihlmann (LU), Argent – Julie Meister (BE), Bronze – Linus Stephan (SG)

Maraîcher / Maraîchère: Or – Janik Guggisberg (BE), Argent – Solène Luder (VD), Bronze – Johannes Majorek (ZH)

Maréchal-ferrant / Maréchale-ferrante: Or – Aaron Jäggi (Basel BL), Argent – Livio Fiechter (BE), Bronze – Lukas Blaser (BE)

Maçon / Maçonne: Or – Robin Hollenstein (SG), Argent – Markus Strahm (BE), Bronze – Isacco Del Siro (TI)

Mediamatics: Or – Tina Pletka (ZH), Argent – David Krügel (ZH), Bronze – Chiara Milano (ZG)

Micromécanicien / Micromécanicienne: Or – Joris Moret (BE), Argent – Francesco Cavaliere (VD), Bronze – Shuveegaran Suthagar (JU)

Monteur frigoriste / Monteuse frigoriste: Or – Nevio Lang (BE), Argent – Fay Weibel (GR), Bronze – Theo Ramseyer (BE)

Mouleur / Mouleuse: Or – Alireza Rafie (AG), Argent – David von Boeckmann (SH), Bronze – Simon Fischer (BE)

Mécanicien en cycles / Mécanicienne en cycles: Or – Lorin Engeli (SH), Argent – Louis Spichtig (OW), Bronze – Nicola Schwendener (BE)

Mécanicien en motocycles / Mécanicienne en motocycles: Or – Gianni Aeberhard (SG), Argent – Nadia Bonard (VD), Bronze – Sara Haab (ZH)

Mécanicien/ne en machines agricoles / Mécanicien/ne en machines de chantier / Mécanicien/ne d’appareils à moteur: Or – Tobias Roth (SG), Argent – Sandro Amrhein (TG), Bronze – Raphael Tartler (SH)

Mécatronicien d'automobiles I véhicules légers / Mécatronicienne d'automobiles I véhicules légers: Or – Janik Schumacher (LU), Argent – Lars Hayoz (FR), Bronze – Pirmin Grob (LU)

Mécatronicien d'automobiles I véhicules utilitaires / Mécatronicienne d'automobiles I véhicules utilitaires: Or – Evan Pauchard (FR), Argent – Ivo Krähenbühl (LU), Bronze – Leon Taramarcaz (VS)

Peintre: Or – Nadine Bünzli (ZH), Argent – Natascha Albrecht (AG), Bronze – Saskia Camenzind (SZ)

Plâtrier constructeur à sec / Plâtrière constructrice à sec: Or – Luna Schaller (BE), Argent – Reto Dober (ZH), Bronze – Aron Hochreutener (SO)

Polygraphe: Or – Alisha Rast (LU), Argent – Sarah Wiederkehr (AG), Bronze – Ladina Fey (TG)

Polymécanicien automation / Polymécanicienne automation: Or – Björn Ulrich (BE), Argent – Rino Baeriswyl (FR), Bronze – Marc Hemmi (LU)

Polymécanicien fraisage CNC / Polymécanicienne fraisage CNC: Or – Manuel Nussbaumer (ZG), Argent – Nico Jonas Känzig (SO), Bronze – Aaron Bucher (Basel BL)

Polymécanicien tournage CNC / Polymécanicienne tournage CNC: Or – Arno Zehnder (AG), Argent – Maurice von Steiger (BE), Bronze – Joel Hostettler (ZH)

Poseur de sol - parquet I Parquets / Poseuse de sol - parquet I Parquets: Or – Simona Schüpbach (BE), Argent – Jonas Michallik (BE), Bronze – Nicolas Ziegler (SZ)

Poseur de sol - parquet I Revêtements textiles et résilients / Poseuse de sol - parquet I Revêtements textiles et résilients: Or – Matteo Schneider (BE), Argent – Luca Leandro Gambron (BE), Bronze – Lena Bruderer (TG)

Poêlier-fumiste / Poêlière-fumiste: Or – Ester Nagy (SG), Argent – Hansueli Dietrich (AR), Bronze – Lorenz Angst (SG)

Projeteur en technique du bâtiment I ventilation / Projeteuse en technique du bâtiment I ventilation: Or – Mirco Burri (SG), Argent – Janis Bodden (TG), Bronze – Leonard Brandt (ZG)

Projeteur en technique du bâtiment I chauffage / Projeteuse en technique du bâtiment I chauffage: Or – Kilian Gendroz (VD), Argent – Lia Hildebrand (LU), Bronze – Ben Wild (SG)

Projeteur en technique du bâtiment I sanitaire / Projeteuse en technique du bâtiment I sanitaire: Or – Camille Svitek (BE), Argent – Matteo Lardelli (GR), Bronze – Célian Desassur (GE)

Projeteur frigoriste / Projeteuse frigoriste: Or – Tim Bühler (SG), Argent – Robin Minder (TG), Bronze – Lionel Doggwiler (SO)

Qualiticien en microtechnique / Qualiticienne en microtechnique: Or – Damien Ottesen (GE), Argent – Asma Jafari (BE), Bronze – Ivan Rosa Morales (GE)

Restaurant Service: Or – Melina Reusser (BE), Argent – Angelina Gisler (SZ), Bronze – Vincenzo Pascarella (TI)

Serrurier sur véhicules / Serrurière sur véhicules: Or – Andrin Leuenberger (BE), Argent – Yannis Meyer (BE), Bronze – Dominik Meyerhans (SG)

Soudeur / Soudeuse: Or – Simon Schär (BE), Argent – Nando Schumacher (LU), Bronze – Julian Fürer (SG)

Storiste: Or – Atilla Bingül (SG), Argent – Omer Gojnovci (ZH), Bronze – Fisnik Zeneli (ZH)

Tailleur de pierre I bâtiment et rénovation / Tailleuse de pierre I bâtiment et rénovation: Or – Noëlle Egger (SG), Argent – Finn Henning (TG), Bronze – Alima Jammeh (AG)

Tapissier-décorateur / Tapissière-décoratrice: Or – Nora Carole Arn (BE), Argent – Jael Ingold (BE), Bronze – Barblina Langenegger (LU)

Technologue du lait: Or – Ronja Jäger (SG), Argent – Oriane Novello (VD), Bronze – Anja Neuhaus (SO)

Technologue en dispositifs médicaux: Or – Olesja Capelli (TI), Argent – Predrag Petrovic (TI), Bronze – Chantal Osterwalder (SG)

Technologue en médias I Impression: Or – Natalie Portmann (AG), Argent – Nico Alexander Kopp (BE), Bronze – Benjamin Wey (AG)

Viniculteur / Vinicultrice: Or – Giulio Ciapponi (GR), Argent – Yara Christen (ZH), Bronze – Tom Auberson ( NE)

Web Technologies: Or – William Wigginton (FR), Argent – Kimi Löffel (BE), Bronze – Lukas Meier (FR)