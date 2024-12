Chez Generali, le sport fait partie intégrante de la GSE, tout comme les programmes de santé mentale. Photo: Generali/Daniel Knecht, Nicole Badertscher

Outre d’excellentes conditions de travail, Generali Assurances mise activement sur une gestion globale de la santé en vue d’alléger les pressions croissantes dans la vie privée et le quotidien professionnel et de promouvoir le bien-être de ses quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs en Suisse. Monique Müller, responsable de la Corporate Health chez Generali Suisse, déclare: «Les phases de transformation, les gros projets et la gestion du quotidien peuvent être sources de stress.» Pour y faire face, Generali a déployé des mesures ciblées visant à préserver la santé physique et mentale.

Avec le soutien de partenaires RH engagés, d’une académie interne et d’une équipe dédiée au changement culturel et organisationnel, l’entreprise adopte des mesures pour anticiper les situations de stress et concevoir des solutions adaptées. Un groupe de travail interne, réunissant des représentantes et représentants de tous les secteurs ainsi que des membres de la direction, crée des voies de communication courtes afin d’introduire rapidement des mesures préventives dans le cadre de la gestion de la santé en entreprise (GSE).

Un label pour structurer les mesures

Depuis longtemps, Generali Suisse place le bien-être de son personnel au centre de ses préoccupations. La certification du label «Friendly Work Space» par la fondation Promotion Santé Suisse en 2020 a permis de regrouper et de structurer toutes les initiatives. «Ce label nous donne un fil conducteur et nous incite à agir de manière systématique», explique la responsable de la GSE.

Pour Generali, ce label est une garantie de qualité obligatoire qui place les besoins du personnel au cœur des priorités et assure un contrôle continu des mesures mises en place. «On doit sans arrêt se demander: pourquoi fait-on ça? Est-ce que ça intéresse vraiment les collaborateurs, ou est-ce simplement l’équipe GSE qui trouve l’idée géniale?», ajoute Müller, qui cherche à dialoguer avec les collaboratrices et collaborateurs pour s’assurer que les mesures répondent à leurs attentes.

Les mesures de GSE s’appuient également sur des conditions d’emploi progressistes, telles que six semaines de vacances, des modèles de travail flexibles et une politique de télétravail très généreuse, qui favorisent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Monique Müller, responsable de la Corporate Health chez Generali Suisse. Photo: Generali

Une reconnaissance au quotidien

En plus de nombreuses activités sportives, comme une équipe de course à pied avec les marathoniens Tadesse Abraham et Dominic Lobalu en tant qu’ambassadeurs, Generali a lancé un défi «Nombre de pas» pour encourager encore plus l’activité physique. Une alimentation saine est proposée à la cantine, et des conseils ainsi que des formations en ligne sont disponibles. Dans les bureaux, des espaces dédiés permettent de se concentrer sur son travail ou de faire une pause dans la salle de repos.

Une véritable culture du feedback respectueuse est également en place, avec des retours partagés sur une plateforme visible par toutes et tous. «Ici, on a un système de bonus entre collègues. Je peux donner un bonus à un collègue pour le remercier.» Si une équipe atteint un objectif commun, elle reçoit un budget supplémentaire grâce au Team Reward pour le célébrer ensemble.

Le label «Friendly Work Space», c’est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 108 organisations (représentant au total plus de 226 000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 108 organisations (représentant au total plus de 226 000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Les avantages du label «Friendly Work Space»

Priorité à la santé mentale

Pour que la gestion de la santé en entreprise (GSE) soit un succès à long terme, il est crucial que les collaboratrices et collaborateurs soient au courant des initiatives disponibles. Generali utilise divers canaux pour diffuser ces informations: Intranet, affiches, et même des autocollants au sol. «Nous avons également notre propre canal Teams, ‹Employee Wellbeing›», précise Müller. Le concept semble porter ses fruits, avec des taux de participation élevés aux différentes initiatives.

Generali met un accent particulier sur la santé mentale de son personnel. Dans les périodes de transformation et face aux défis croissants du travail, ce sujet devient de plus en plus crucial. Monique Müller explique: «Chacun voit la santé mentale à sa manière. Nous voulons sensibiliser et aider nos équipes sur ce sujet. C’est pour ça que nous considérons ce thème comme l’une de nos priorités, et que nous y répondons avec plein d’initiatives différentes.»

Parmi ces initiatives, on trouve des formations de premiers secours en santé mentale proposées via le programme Ensa. Ces cours ont pour objectif d’inciter les collaboratrices et collaborateurs à réfléchir à la santé mentale, à se former et à se soutenir mutuellement. «L’idée, c’est d’apprendre aux collaboratrices et collaborateurs à repérer leurs ressources et à identifier ce qui leur donne de l’énergie.» Des outils pratiques, comme une application de respiration, sont également disponibles pour aider les membres du personnel à se détendre de manière ciblée. Cela leur permet de faire des pauses conscientes et de renforcer leur résilience face au stress.

Tisser des liens sociaux

Outre la santé mentale, la résilience joue également un rôle central chez Generali. En octobre, l’entreprise a lancé un programme spécifique à ce sujet. «Nous avons organisé des formations sur la résilience avec notre équipe de talents. Ce qu’ils ont appris et les exercices qu’ils ont faits, ils les partagent maintenant avec leurs collègues.» Ces formations ne visent pas seulement à renforcer la résilience des collaboratrices et collaborateurs, mais aussi à encourager les échanges personnels.

«Pour comprendre les besoins et la perception des collaborateurs, on fait pas mal de sondages», indique Monique Müller. Ils permettent à son équipe d’adapter les mesures de gestion de la santé en entreprise. L’un des enseignements tirés après la pandémie est que les webinaires ont été moins populaires et que les collaboratrices et collaborateurs préfèrent désormais les événements en présentiel. «Il y a aussi un aspect social, un besoin d’échange, qui manque souvent en télétravail.»

Grâce à cet engagement, Generali envoie un message fort de respect et de bienveillance envers ses collaboratrices et collaborateurs, tout en montrant que créer un environnement de travail moderne et axé sur la santé dépasse aujourd’hui le simple cadre des horaires flexibles et du télétravail.

Chez Generali, c’est une équipe entière qui gère les initiatives de gestion de la santé en entreprise. Photo: Generali/Daniel Knecht, Nicole Badertscher

Les avantages d'une gestion de la santé en entreprise (GSE) performante Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d'une gestion systématique de la santé en entreprise. Les avantages des services GSE: La santé des collaborateur-trice-s est la clé d’un succès durable pour les entreprises.

Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l'économie et de recherche et sont continuellement optimisées.

L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l'équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources des collaborateur-trice-s de manière ciblée.

Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH.

L’offre Apprentice aide les formateur-trice-s professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des apprenti-e-s.

New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur.

