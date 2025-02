Or, argent et esprit d’équipe! La Suisse brille à Saalbach, domine le combiné par équipes et entre dans l’histoire des Mondiaux. Un exploit qui rappelle Crans-Montana 1987 et qui fait vibrer.

Photo: Sven Thomann

Le combiné par équipes? Qui l’avait vu venir! Cette semaine, cette nouvelle discipline a fait son apparition aux Mondiaux de ski et s’est transformée en un véritable conte de fées pour la Suisse. Une médaille d'argent pour Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener mardi, une joie partagée entre les deux figures de proue de Swiss-Ski, et une toute nouvelle expérience de ski. «95% de la médaille revient à Wendy», a confié Lara Gut-Behrami, soulignant ainsi ce qui a fait le succès de ce duo: un travail d’équipe, la confiance et l’alliance de deux talents d’exception.

Un triplé suisse? Ça paraît fou, mais c’est la réalité

Et le mercredi, le lendemain? Rien d'autre que l'or pour la Suisse, l'argent pour la Suisse II, bronze pour la Suisse IV dans le combiné par équipes masculin. Les noms derrière ces médailles: Franjo von Allmen et Loïc Meillard devant Alexis Monney et Tanguy Nef, suivis de Stefan Rogentin et Marc Rochat. Rasés ou chevelus, peu importe. Quatre médailles en 24 heures, dans un format de compétition inédit qui a surpris tout le monde, sportivement comme émotionnellement. «C’est dingue, voir trois équipes suisses sur le podium, c’est incroyable.» Par ces mots, Loïc Meillard a résumé ce que ressentait le monde du ski: une démonstration de force collective à l’état pur.

Et ce n’est pas tout: d’autres podiums sont venus s’ajouter. Von Allmen et Monney ont décroché l’or et le bronze en descente, Marco Odermatt a triomphé en Super-G, Meillard et Thomas Tumler ont fêté l’argent et le bronze en géant, et l’équipe classique composée de Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Tumler a brillé dans l’épreuve par équipes traditionnelle. Et la liste pourrait encore s’allonger, car les Mondiaux ne sont pas terminés.

Plus collectif que jamais. Cinq de ces médailles ne reviennent pas à des individus, mais à des équipes. Seule une fois dans l’histoire, la Suisse a fait mieux lors de Mondiaux: à Crans-Montana, en 1987, avec huit victoires sur dix courses. Si l’on comptait chaque médaille du combiné séparément, Saalbach 2025 afficherait même déjà 18 médailles au lieu de 14. Mais cela serait injuste envers les doubles champions d’alors: Pirmin Zurbriggen, Erika Hess et Maria Walliser.

Si les valeurs sûres comme Lara Gut-Behrami et Holdener restent au sommet, de jeunes vainqueurs comme Franjo von Allmen et Alexis Monney se sont révélés sur la grande scène. Un changement de génération? Pas encore tout à fait. Mais c’est ce mélange d’expérience et de jeunesse fougueuse qui rend actuellement la Suisse plus forte que jamais.

Une fête de l’hiver suisse, donc. Et le combiné par équipes se pose comme nouvelle référence, avec la Suisse qui prend le rôle de modèle. Ce déluge de médailles souligne une vérité: pour triompher, il faut plus qu’un talent individuel. Il faut une équipe! Une alchimie entre expérience et fraîcheur. La capacité à s’adapter à différents coéquipiers. On ne gagne pas l’or aux Mondiaux en étant seul.

Les coulisses du triomphe

Derrière ce succès, il n’y a pas que les athlètes. L’équipe d’entraîneurs dirigée par Hans Flatscher a su, au fil des années, donner les bonnes impulsions, tandis que Swiss-Ski a misé sur une structure solide à long terme. La promotion des jeunes porte aussi ses fruits: les talents sont intégrés tôt, accompagnés individuellement et préparés progressivement au grand cirque de la Coupe du monde.

C’est précisément ce que représentent Swiss-Ski et Sunrise. Un esprit d’équipe, du travail acharné et une quête de l’excellence. «Dream big. Do big.» n’est pas qu’un slogan, c’est une réalité. Cette combinaison de performances individuelles et de succès collectifs prouve que le système fonctionne. Les athlètes ne sont pas de simples individus: ils font partie d’un tout. Une unité qui se tire vers le haut et triomphe ensemble. Car le succès est contagieux. Voir un coéquipier sur le podium donne envie de le suivre. Les jeunes trouvent des modèles, grandissent dans une structure qui place l’esprit d’équipe au centre.

Avec ce triomphe à Saalbach, Sunrise confirme son engagement de longue date aux côtés de Swiss-Ski. Un partenaire principal qui n’est pas qu’un logo sur des combinaisons, mais un véritable soutien pour les athlètes. Communication, innovation, promotion des talents: il s’agit de bien plus que d’argent. C’est une philosophie partagée.

Et après? Saalbach restera comme une étape majeure. Mais l’aventure continue. Les Mondiaux de biathlon à Lenzerheide battent leur plein, tandis qu’à la mi-mars, les Championnats du monde de freestyle et de snowboard se tiendront dans l’Engadine. Là aussi, la Suisse a des atouts. Et là aussi, l’esprit d’équipe sera décisif. Car si une leçon doit rester de ces Mondiaux, c’est celle-ci: un coureur peut gagner une course. Mais seule une équipe écrit l’histoire.