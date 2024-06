Voici comment tirer votre épingle du jeu lors de l’Euro 2024

Article rémunéré, présenté par le Casino Davos

L'euro est en plein essor. Chez bon nombre d’entre nous, ces quatre semaines éveillent un esprit de joueur, comme l’explique un psychologue contacté par téléphone. «L’euphorie générale déclenche en nous le désir d’exprimer nos émotions – elle suscite des interactions sociales».

Autrement dit, nous voulons faire partie intégrante de l’événement – et participer à tout ce qui fait le spectacle. «Cela peut prendre la forme de jeux de paris ou de jeux au sein des groupe d’amis ou lors des projections publiques.» Chez certains s’ajoute un besoin compétitif à l’instinct naturel du jeu, avec pour objectif de faire mieux que les autres à la console ou aux tirs au but.

Les possibilités sont nombreuses pour s’amuser pendant l’Euro, que ce soit en solo ou en groupe. Voici un aperçu des options à votre disposition.

Jouer maintenant au casino en ligne Les tournois de machines à sous et de casino en direct organisés par Casino777.ch vous promettent d’intenses moments de joie et de suspense. Pour participer, il vous suffit de vous inscrire au widget du jeu de votre choix. Les tournois se déroulent à chaque fois pendant la phase de groupe, les huitièmes, les quarts et les demi-finales ainsi que le jour de la finale. La mise minimale des tournois est toujours égale à la valeur minimale du jeu de machines à sous/de casino en direct concerné. Pour en savoir plus sur les conditions de participation et les prix à remporter, cliquez sur le bouton ci-dessous. Les nouveaux clients et nouvelles clientes peuvent recevoir jusqu’à 777 francs de bonus de bienvenue et 100 freespins. Les tournois de machines à sous et de casino en direct organisés par Casino777.ch vous promettent d’intenses moments de joie et de suspense. Pour participer, il vous suffit de vous inscrire au widget du jeu de votre choix. Les tournois se déroulent à chaque fois pendant la phase de groupe, les huitièmes, les quarts et les demi-finales ainsi que le jour de la finale. La mise minimale des tournois est toujours égale à la valeur minimale du jeu de machines à sous/de casino en direct concerné. Pour en savoir plus sur les conditions de participation et les prix à remporter, cliquez sur le bouton ci-dessous. Les nouveaux clients et nouvelles clientes peuvent recevoir jusqu’à 777 francs de bonus de bienvenue et 100 freespins. Découvrir les tournois

Pour les collectionneurs et collectionneuses

Acheter, échanger, coller: collectionner les vignettes des joueurs des équipes participantes fait partie des activités favorites des fans de foot lors des grands événements sportifs. Jusqu’à la dernière Coupe du monde au Qatar, ces autocollants étaient fabriqués par la société Panini – mais pour la première fois en 2024, ils sont fournis par le fabricant Topps. Un changement qui ne semble n'avoir aucun impact pour les amateurs et amatrices d’images à coller.

Possibilités de jeu dans la fanzone

Outre un écran géant, des collations et un bar, certaines fanzones proposent diverses options de jeu. De la bourse d’échange d’images au baby-foot XXL, en passant par les tirs au but, le jonglage et le football assis, ou encore toute une «gaming zone», les fanzones ne se contentent pas de projeter les matchs, mais proposent toute une offre de divertissement aux visiteurs et visiteuses.

Jeux vidéo et jeux de société

Pour les plus casaniers et casanières, il est également possible de jouer directement sur le canapé ou la table de la salle à manger. Plusieurs jeux sur le thème du foot se disputent les faveurs des acheteurs et acheteuses – du quiz au jeu de dés qui simule passes, tirs et parades sur le terrain. Et pour ceux et celles qui préfèrent jouer sur un écran, diverses options sur Playstation, Xbox ou Nintendo Switch permettent de rejouer l’intégralité de l’Euro en solo ou à plusieurs.

Paris et pronostics

Qui n’a pas, au sein de son groupe d’amis ou de son service au travail, des paris ou des pronostics en cours? Qui va marquer le premier but? Qui va remporter les huitièmes de finale? Et qui va remporter le championnat? Les pronostics sont quasi illimités. L’idée est avant tout de s’amuser (tactiquement), mais souvent aussi d’en tirer un petit gain matériel – qu’il s’agisse d’un prix en nature ou d’un jackpot d’équipe.

L’Euro version casino

Il est également possible de jouer et, avec un peu de chance, de gagner sur des sites de casino en ligne. A l’occasion de l’Euro 2024, casino777.ch, fournisseur en ligne du Casino Davos, a par exemple mis en place des tournois de machines à sous et de casino en direct sur le thème de l’Euro. Ceux-ci reprennent la structure du tournoi de football, c’est-à-dire qu’ils se composent d’une phase de groupes et d’une phase à élimination directe allant des huitièmes de finale à la finale. Les participants et participantes accumulent des points sur la base du rapport mise/gain. Par exemple, si un joueur ou une joueuse mise 1 franc et réalise un gain de 3 francs, il ou elle obtient trois points au classement. Et parmi ceux et celles qui seront parvenus à accumuler le plus de points, le premier ou la première pourra recevoir jusqu’à 500 francs de bonus. Le jackpot s’élève à 3000 francs par jeu, ce qui revient à un total de 30'000 francs. Cliquez sur l’encadré pour en savoir plus!