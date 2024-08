Beaucoup d’automobilistes sous-estiment lourdement les coûts réels de leur véhicule – à quoi s’ajoutent aussi des factures d’entretien et de réparation aussi élevées qu’imprévues. Un modèle tout compris permet de remédier à cela. Trois clientes et clients en parlent.

Flexibilité, indépendance, confort: posséder une voiture présente de nombreux avantages. Certains ont besoin d’un véhicule pour leur travail ou leur hobby (sportif). En Suisse, la voiture occupe une place importante: en moyenne, un habitant sur deux en possède une.

Mais quelles que soient les motivations, le coût reste élevé. Un élément non négligeable est souvent sous-estimé par bon nombre de propriétaires: les dépenses totales. Selon une étude sur la mobilité en Suisse, les automobilistes interrogés se trompent de plus de 50% (295 francs au lieu de 645) dans l’estimation des coûts mensuels totaux d’une voiture. Cela pourrait s’expliquer par l’oubli de postes importants tels que l’assurance, les taxes, l’usure ou le service ainsi que le changement/l’entreposage des pneus.

Avantages: planifiable et pratique

Ajoutons aussi que les coûts annuels d’une voiture comportent encore une composante imprévue, sous la forme de réparations inattendues ou de pièces de rechange onéreuses qui peuvent vite alourdir les dépenses. Il faut donc une offre permettant d’éviter tout cela. Un produit tel que celui proposé par le plus grand concessionnaire automobile de Suisse: AMAG LeasingPLUS (voir encadré).

Cette option de leasing permet non seulement de maîtriser entièrement les coûts grâce à un taux fixe tout-en-un, mais aussi de bénéficier de nombreux atouts: les personnes qui souscrivent au leasing n’ont plus à s’occuper de comparer les devis pour l’entretien, les assurances, la commande de pneus, l’entreposage et le changement ou le véhicule de remplacement pendant la durée de l’entretien. Même les services tels que l’assurance automobile et l’assurance mensualités sont fournies par un seul et même prestataire.

Dario (35 ans), chef de produit, Roger (33 ans), polymécanicien, et Sonia (44 ans), assistante en soins et santé communautaire, ont opté pour ce forfait all-inclusive. Ils expliquent ci-dessous pourquoi ils ont fait ce choix et quels avantages ils en tirent.

Dario: «Je ne me soucie plus des frais supplémentaires»

Dario, conducteur d’une Audi RS3 à Berne, a opté pour le paquet «Go» de LeasingPLUS. «Jusqu’à présent, j’étais client d’autres marques premium. Les liquides n’étaient pas pris en charge et j’ai eu une mauvaise expérience avec le remplacement des freins. Avec LeasingPLUS, tout est couvert – même l’usure.» Il considère la maîtrise des coûts que cela offre comme un argument de choix: «Je sais que tout est toujours compris maintenant. Je ne me soucie plus des coûts supplémentaires. J’ai l’esprit tranquille!» En ce qui concerne les coûts, le chef de produit voit même un autre avantage: «Les taux d’intérêt ont augmenté, mais si l’on veut encore profiter de ceux d’avant, plus bas, LeasingPLUS est idéal.» Le jeune homme de 35 ans évoque ainsi un autre atout non négligeable: si l’on souscrit à tous ces services auprès du même fournisseur, cela se répercute positivement sur le taux d’intérêt.

Sonia: «Je ne pourrais pas me permettre d’avoir une voiture sans ça»

Sonia, qui habite l’Unterland zurichois, a également choisi le paquet «Go» pour sa Golf. Raison principale: la possibilité de tout prévoir. «Je suis une mère célibataire. Avec le LeasingPLUS, je peux mieux planifier mes dépenses.» Elle ajoute aussi: «Je ne pourrais pas me permettre d’avoir une voiture sans ça. Mais pour mon travail et mon fils, je suis obligée d’être mobile. Il faut par exemple aller à l’entraînement de foot plusieurs fois par semaine.» Par ailleurs, sans le forfait all-inclusive, les factures d’entretien imprévues dépasseraient immédiatement son budget. Sonia poursuit: «Pour les personnes qui, comme moi, doivent faire très attention à leur argent, ce forfait est très avantageux.» Et la spécialiste de santé de 44 ans y voit encore un autre avantage: cela lui permet de n’avoir qu’un seul conseiller de vente. «Il est très bon et il s’occupe de tout. Je n’ai pas envie d’avoir plusieurs conseillers.»

Roger: «Je ne peux pas sortir 1500 francs pour le service et 1000 juste après pour de nouveaux pneus»

Roger, de Coire (GR), a lui aussi souscrit à LeasingPLUS. Son choix s’est porté sur l’option «Starter», assurance comprise. «J’ai opté pour cette formule parce qu’avec Starter et l’assurance, mon taux d’intérêt a diminué», explique-t-il. Cela a fait une telle différence dans les dépenses pour sa Škoda Octavia que cela équivaut à une année d’assurance et d'entretien gratuits. Et ce n’est pas tout: «Cela m’a même permis de m’offrir de meilleures vacances!» La possibilité de planifier les dépenses a également été un argument important pour lui. «Je ne peux pas sortir 1500 francs pour le service d’un coup et 1000 juste après pour de nouveaux pneus. Avec LeasingPLUS, je peux surmonter les difficultés financières et je garde toujours un œil sur les coûts grâce à un prélèvement fixe.» Il recommande sans hésiter LeasingPLUS à son entourage: «Il vous reste de l’argent pour autre chose.»