Outre le négoce et la conservation, PostFinance offre de nouvelles possibilités aux investisseurs avec le staking. Photo: DUKAS

Article rémunéré, présenté par PostFinance

La hausse du cours du bitcoin en fin d’année a replacé les cryptomonnaies sur le devant de la scène en tant que produits d’investissement. Les crypto-actifs, tels que le bitcoin ou l’Ethereum, font depuis longtemps partie intégrante du monde financier, explique Alexander Thoma, responsable des actifs numériques chez PostFinance. Ainsi, depuis un an, les clientes et clients peuvent négocier des cryptomonnaies dans l’environnement bancaire habituel de PostFinance, sur son site d’e-banking ou sur l’application PostFinance.

Et PostFinance va même plus loin. Outre l’achat, la vente et la conservation, le staking offre désormais de nouvelles possibilités aux investisseuses et investisseurs: il leur permet de générer des revenus passifs.

Découvrez comment fonctionne le staking et quels sont les avantages du négoce de cryptomonnaies auprès d’une banque suisse.

1 Staking: générer des revenus passifs avec l’Ethereum

Depuis janvier 2025, PostFinance offre la possibilité de staker des Ethereum. Ainsi, les crypto-clientes et crypto-clients de PostFinance peuvent effectuer des transactions dès ETH 0.1 sur une durée de douze semaines. Cela signifie que le montant reste bloqué sur le crypto-portefeuille durant toute cette période. Le staking sert à confirmer les transactions sur la blockchain et à sécuriser le réseau. En échange, les clientes et clients reçoivent régulièrement des récompenses sous forme de versements en Ethereum.

Le staking peut constituer une option intéressante pour les investisseuses et investisseurs, mais n'est pas sans risques:

Avantages

Des revenus passifs: les récompenses assurent un rendement sur les ethers stakés et sont créditées en continu sur le crypto-portefeuille, où elles peuvent être négociées.

Un confort technique: PostFinance se charge de toute la partie staking, de sorte que les clientes et clients n’ont pas à se soucier des détails techniques.

Une augmentation de valeur sur le long terme: quand le cours de l’Ethereum augmente, non seulement les ethers stakés prennent en valeur, mais aussi les récompenses.

Risques

Volatilité du marché: pendant la période de staking, soit au moins douze semaines chez PostFinance, les crypto-actifs – en l’occurrence, les ethers – restent bloqués. Cela signifie qu’ils ne peuvent être revendus pendant cette période, que le cours soit en baisse ou en hausse.

Slashing: en cas de faute du validateur, une sanction peut être prononcée. Celle-ci implique, selon la gravité de l’infraction, la destruction d’une partie des récompenses et/ou des ETH stakés.

Le staking avec PostFinance Avec le staking, PostFinance permet à ses clientes et clients de générer des revenus supplémentaires avec des cryptomonnaies: dès 0.1 ether, elles ou ils peuvent immobiliser des coins pour une durée minimale de douze semaines. En contrepartie, les investisseuses et investisseurs reçoivent régulièrement des récompenses de staking.

2 Pourquoi négocier des cryptomonnaies via votre banque?

Le négoce de cryptomonnaies via une banque établie présente plusieurs avantages. D’une part, les clientes et clients n’ont pas à se soucier de la conservation sécurisée de leur clé privée, de leurs portefeuilles ou de la réglementation des successions de crypto-actifs.

«Comme, jusqu’à présent, les cryptomonnaies se créaient et se négociaient en dehors du monde bancaire, l’ouverture d’un crypto-portefeuille auprès d’une crypto-bourse constituait un obstacle de taille pour de nombreux investisseurs ou investisseuses potentiels», explique Alexander Thoma. Mais désormais, l’accès via le site d’e-banking ou l’application PostFinance offre les garanties nécessaires, permettant ainsi de réduire le risque de fraude ou de failles de sécurité.

3 A qui s’adressent les investissements en cryptomonnaies?

Les investissements en cryptomonnaies constituent une option particulièrement intéressante pour les investisseuses et investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille et se tourner vers la technologie blockchain. Mais ils ne sont pas sans risques. C’est pourquoi il convient de n’engager que des capitaux dont on peut se passer dans le pire des cas. Et d’évaluer de manière objective sa propre tolérance au risque, tant sur le plan financier qu’émotionnel. De plus, une bonne compréhension du marché des cryptomonnaies est essentielle pour prendre ses décisions de manière éclairée.

4 Le plan d’épargne en cryptomonnaies: une option intéressante pour les novices

Pour les débutantes et débutants, un plan d’épargne en cryptomonnaies constitue un bon moyen d’investir régulièrement et de renforcer progressivement ses investissements. Chez PostFinance, c’est possible dès 50 dollars américains. Un plan d’épargne en cryptomonnaies permet de compenser les fluctuations du marché et de réduire le risque d’investir au mauvais moment.

5 Diversifier ses investissements avec les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies permettent de diversifier son portefeuille d’investissement. En effet, les cryptomonnaies sont des actifs à part, et présentent donc une corrélation moindre avec les placements traditionnels tels que les actions ou les obligations. Investir dans plusieurs cryptomonnaies peut en outre aider à compenser les fluctuations. PostFinance propose actuellement 16 cryptomonnaies. En effet, diversifier son portefeuille de crypto-actifs peut aider à réduire les risques.

Conclusion

L’offre de PostFinance en matière de crypto-actifs permet aux investisseuses et investisseurs de se lancer, en toute simplicité et en toute sécurité, dans l’univers des cryptomonnaies. Le staking ouvre de nouvelles possibilités de revenus avec les cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies avec PostFinance Investir dans les cryptomonnaies au sein d'un environnement fiable et sûr? PostFinance propose de négocier des cryptomonnaies en toute autonomie.

Attention: les investissements dans les cryptomonnaies et autres produits financiers comportent des risques, y compris la perte potentielle du capital investi.