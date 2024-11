Une alternative raffinée à la classique fondue au fromage

Avec le planning hebdomadaire de Migusto, découvrez des recettes simples qui font la part belle aux ingrédients de saison et brisent un peu la routine en cuisine. Bon appétit!

Toujours les trois mêmes plats au menu? Il est temps d’y remédier! Cette semaine, laissez-vous inspirer par notre planning hebdomadaire et régalez-vous, vous et vos proches, avec les bons petits plats listés ici. Lundi, on commence avec des galettes de pommes de terre avec chou et lardons. Le mardi, nous vous proposons une soupe de pâtes avec saucisse fumée et le mercredi, toute la famille se régalera avec des sandwichs au fromage fondu. Le jeudi, un gratin au saucisson sera servi pour le souper et le vendredi, c’est un risotto aux poivrons qui est au menu. Samedi, découvrez une délicieuse alternative aux fondues classiques avec une fondue valaisanne aux tomates, et dimanche, les gourmands pourront se régaler de savoureux macarons à la noix de coco.

Lundi: Galettes de pommes de terre avec chou et lardons

Relevées de wasabi et panées à la japonaise avec du panko, ces croustillantes galettes font voyager les papilles. Parfaites aussi en finger food. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Mardi: Soupe de pâtes avec saucisse fumée

Une soupe qui fait les délices de toute la famille avec ses petites pâtes, ses légumes coupés fins et les saucisses au bon goût fumé qui l’accompagnent. Vous trouverez la recette ici.

Mercredi: Sandwich au fromage fondu

Un croque-monsieur? Presque, sauf qu'ici le jambon n'y est pas, juste du fromage bien coulant. Délicieux, parfait pour un repas léger et si simple à faire. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Jeudi: Gratin au saucisson

Du saucisson moelleux, des patates douces et du chou frisé gratinés au four avec de la crème et du fromage. Ce plat ne régale pas que les amateurs de saucisses! Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Vendredi: Risotto aux poivrons

Délicieusement relevé d’une délicate purée de poivrons rouges cuits au four, ce risotto en surprendra plus d’un par son goût et sa couleur! Vous trouverez la recette sur Migusto.

Samedi: Fondue valaisanne aux tomates

Une délicieuse alternative à la fondue au fromage classique! Un mélange de fromage, de vin rouge et de coulis de tomates servi sur des pommes de terre. Découvrez les secrets de la préparation ici.

Dimanche: Macarons à la noix de coco

Un délicat croustillant, un cœur moelleux et parfumé. Ah, ces macarons, on en croquerait tous les jours, d'autant plus qu'ils sont faciles à réaliser. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir la semaine prochaine en essayant et en savourant ces délicieuses recettes.