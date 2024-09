Article rémunéré, présenté par Migusto

Choucroute, cicorino, figues, pommes… La semaine prochaine, les fruits et légumes d’automne sont à l’honneur! Lundi, nous commencerons par une tarte flambée avec choucroute et chorizo, une spécialité raffinée venue d’Alsace. Mardi, nous vous proposerons une salade de doucette et de chicorée avec pomme et lentilles – idéale à emporter, pour un déjeuner ou un souper léger. Mercredi, place à un plat plus consistant avec des gnocchi aux lardons et aux brocolis. Le menu du jeudi sera rapide et facile: couscous aux figues. La magie de l’automne s’installera dans les cuisines vendredi grâce à de la courge au four. Et en parlant de four, le poulet au citron avec tomates et olives sera à l’ordre du jour samedi. Enfin, vous pourrez régaler vos hôtes du dimanche avec une tarte aux pommes.

Lundi: Tarte flambée avec choucroute et chorizo

La tarte flambée allie sans problème viande et légumes. La preuve avec cette pâte garnie de choucroute et de chorizo. Quand l’Espagne rencontre l’Alsace… Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Mardi: Salade de doucette et de chicorée avec pomme et lentilles

Parfaite pour un petit repas, ou pour l'emporter, cette salade composée avec goût mélange feuilles, fruits et lentilles pour ravir les papilles. Vous trouverez la recette ici.

Mercredi: Gnocchi aux lardons et aux brocolis

Avec des gnocchi prêts à l'emploi, du lard grillé et des brocolis blanchis, vous composerez rapidement et facilement un plat principal qui réchauffe le cœur. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Jeudi: Couscous aux figues

Tomates, oignon, piment, basilic, figues, graines de grenade et feta transforment ce couscous en une délicieuse salade, parfaite pour calmer les petites faims. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Vendredi: Courge au four

L’automne, c’est la saison des courges. Ici, elles servent à préparer un délicieux plat au four mêlant les saveurs des noix et du bleu. Il fallait y penser! Vous trouverez la recette sur Migusto.

Samedi: Poulet au citron avec tomates et olives

Une marinade au citron, à l’ail et à la sauge pour ce poulet cuit au four avec des tomates cerises, de l’oignon et des olives. Savoureux et rafraîchissant! Découvrez les secrets de la préparation ici.

Dimanche: Tarte aux pommes

Un grand classique revisité avec du miel mais sans liaison pour profiter pleinement du goût des fruits. Également délicieuse avec une abaisse de pâte prête à l'emploi. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir la semaine prochaine en essayant et en savourant ces délicieuses recettes.