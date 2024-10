Article rémunéré, présenté par Migusto

La semaine prochaine, nous nous consacrons à des repas réconfortants qui conviennent si bien à l’automne. Ce sont des plats qui nous mettent du baume au cœur lorsque la météo et la grisaille nous poussent à rester chez nous. Le lundi, nous commençons la semaine avec des spaghettis aux 5 P qui finissent sur l’assiette en moins d’une demi-heure. Le mardi, nous nous régalons d’un plat copieux d’enchiladas aux légumes et le mercredi, nous remettons au goût du jour les pommes de terre avec Cantadou, lard et tomates. Le jeudi, nous faisons une escapade en Sicile, où nous goûtons des boulettes de thon à la sauce tomate, un plat que toute la famille appréciera. Après avoir rendu visite à nos voisins méridionaux, nous partons au loin le vendredi, direction l’Inde, où nous attend un curry jaune au tofu. Le samedi, c’est le jour des pizzas, qui sont tout simplement meilleures si nous les confectionnons nous-mêmes. Et qui dit automne dit forcément dessert et courge! Nous nous offrons les deux le dimanche en nous délectant d’un délicieux cake à la courge avec frosting.

Lundi: Spaghetti aux 5 P

Goûter ces spaghetti, c’est partir en Italie. Cette recette rapide plaira aux végétariens. Tomates, crème, persil, parmesan, un quintette gagnant. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Mardi: Enchilada aux légumes

Si on mangeait mexicain? Ces enchiladas font rimer saveur et bonne humeur avec des ingrédients bien choisis et une préparation simple et délicieuse. Vous trouverez la recette ici.

Mercredi: Pommes de terre avec Cantadou, lard et tomates

Ces pommes de terre si délicieusement farcies de Cantadou et garnies d'un croustillant mélange de lard et de tomates feront à coup sûr l'unanimité à table. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Jeudi: Boulettes de thon à la sauce tomate

Servies avec une sauce tomate, ces boulettes de thon à la purée de pommes de terre et au parmesan mettent l’eau à la bouche au premier regard. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Vendredi: Curry jaune au tofu

Ce curry se décline non pas avec du poulet, mais avec du tofu, et il régale à la végétarienne avec une sauce qui profite de l'onctuosité du lait de coco. Vous trouverez la recette sur Migusto.

Samedi: Pizza prosciutto

Le jambon prête toute sa saveur à cette pizza: choisissez-le épicé! Pour le reste, tomates dattes, mozzarella, basilic, une pâte et vous êtes paré. Vite fait. Découvrez les secrets de la préparation ici.

Dimanche: Cake à la courge avec frosting

Le frosting est un nappage vanillé au beurre et au fromage frais. Son goût fait merveille avec un cake à la courge et visuellement, il est très esthétique. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir la semaine prochaine en essayant et en savourant ces délicieuses recettes.