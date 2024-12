Plein d'idées pour vos apéros de Noël

La semaine prochaine, le planning hebdomadaire de Migusto vous proposera des recettes d’apéritif originales, idéales pour l’Avent. Découvrez aussi tout au long de la semaine des plats savoureux et de saison qui font varier les plaisirs. Bon appétit!

L’Avent est une période remplie de magie, et qui dit Avent, dit apéro. Avec nos recettes, nous allons insuffler cette semaine un peu de cette magie de Noël dans votre cuisine! Lundi, on commence la semaine avec de savoureux feuilletés au fromage frais et aux légumes. Pour mardi, nous avons une recette d’amuse-bouches que toute la famille va adorer: des chips de parmesan au romarin. Mercredi, on poursuit avec une planche de beurre avec fruits. Jeudi, c’est la fête avec un pain de Noël, et vendredi, vos convives savoureront un couronne gourmande pour l'apéritif. Pour samedi, nous avons une entrée originale, qui est rapide et facile à préparer: un carpaccio de kaki avec burrata. Enfin, que serait l’avent sans un gâteau? Nous réaliserons donc dimanche un gâteau au chocolat avec frosting à la cannelle.

Lundi: Feuilletés au fromage frais et aux légumes

Divisées en parts, ces petites tartes garnies de fromage frais, de pétales de tomate et d’un peu d’oignon sont parfaites pour l’apéritif et faciles à réaliser. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Mardi: Chips de parmesan au romarin

Faire des chips de fromage pour l'apéro, c'est tout simple, il suffit de râper du parmesan, de lui ajouter du romarin et des épices, et de le confier au four. Vous trouverez la recette ici.

Mercredi: Planche de beurre avec fruits

Très tendance, cet élégant plateau apéro se compose d'un beurre aux noix garni de physalis, de microgreens, de miel et d'autres délicieuses petites choses. Parfait pour des tartines savoureuses! Cette recette est également disponible sur Migusto.

Jeudi: Pain de Noël

Osons un petit jeu de mot: ce pain à déchirer... déchire! Avec ses bouts de mozzarella, il régale en toute saison. Pour Noël, donnez-lui la forme d'un sapin. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Vendredi: Couronne gourmande pour l'apéritif

Piqués sur des brins de romarin pour l’apéro, fromage, jambon cru, tomates cerises, mini-artichauts et tarallini se dressent ici en une jolie couronne. Vous trouverez la recette sur Migusto.

Samedi: Carpaccio de kaki avec burrata

Une entrée élégante qui marie avec gourmandise du kaki persimon, de la burrata, du piment, de l’oignon nouveau et des fines herbes. Simple et vite prêt. Découvrez les secrets de la préparation ici.

Dimanche: Gâteau au chocolat avec glacage à la cannelle

Ce gâteau cacaoté facile à réaliser séduit les papilles comme les pupilles avec son gourmand nappage à base de beurre, de fromage frais et de cannelle. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir la semaine prochaine en essayant et en savourant ces délicieuses recettes.