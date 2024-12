Les 8 meilleures sauces pour la fondue chinoise

Pour cette semaine de fêtes, une recette de Noël spéciale et festive est prévue dans le planning hebdomadaire de Migusto. Comme toujours, vous y trouverez des plats simples et de saison pour toute la semaine, qui feront varier les plaisirs en cuisine. Bon appétit!

Il est temps d’allumer la quatrième bougie! Noël approche, et la magie des fêtes s’invite aussi dans nos assiettes. Au menu lundi, nous avons un plat de saumon sur panais et beurre au citron vert. Mardi, place au plat de fête par excellence: un steak de veau au beurre moutardé. Mercredi, le jour de Noël, il y a un plat de fête très apprécié qui figurera sur de très nombreuses tables dans le pays. Et pour sublimer la fondue chinoise, voici 8 sauces exquises à préparer soi-même, pour enchanter vos papilles et celles de vos invités! Un souper gourmand nous attend jeudi avec du chou-fleur farci en croûte, et nous proposons pour vendredi des ravioli au safran farcis aux bolets et beurre à la sauge. Et parce qu’un seul repas de fête ne suffit pas, il y a au menu samedi un filet de porc avec légumes et beurre au raifort. Enfin, dimanche, un délicieux dessert ravira nos papilles: une salade d'agrumes avec étoiles glacées.

Lundi: Saumon sur panais et beurre au citron vert

Une purée de panais, du saumon poêlé et un beurre aromatisé au citron vert, l'association est gourmande, et simple à réaliser. Voyez plutôt. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Mardi: Steak de veau au beurre moutardé

Un repas festif qui marie une tendre tranche de veau à un beurre délicatement relevé de moutarde à découper selon l'occasion en étoiles ou en cœurs. Vous trouverez la recette ici.

Mercredi: Sauces pour fondue chinoise

Huit sauces avec chacune leur parfum! Avec ketchup et jus d'orange, au curry et à la mangue, aux fines herbes et plus encore, il y en a pour tous les goûts. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Jeudi: Chou-fleur farci en croûte

Sous une pâte feuilletée, un chou-fleur entier relevé d'ail, de thym, de pignons grillés et de concentré de tomates. Un régal végé à déguster avec du yogourt. Pour découvrir la recette, c’est par ici.

Vendredi: Ravioli au safran farcis aux bolets et beurre à la sauge

En Italie, les raviolis aux bolets se dégustent traditionnellement en entrée. Le safran, la ricotta et la sauge sophistiquent efficacement le plat. Vous trouverez la recette sur Migusto.

Samedi: Filet de porc, légumes et beurre au raifort

Braisé au four, accompagné de panais, de pommes de terre et de betteraves, ce filet de porc est un festin. Le plus: un beurre qui a du piquant. Découvrez les secrets de la préparation ici.

Dimanche: Salade d'agrumes avec étoiles glacées

Des étoiles de glace, des éclats de pistache et quelques feuilles de menthe suffisent à métamorphoser une salade d’agrumes en un dessert festif. Cette recette est également disponible sur Migusto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir la semaine prochaine en essayant et en savourant ces délicieuses recettes.