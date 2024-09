L'App Migusto est arrivée

Des connaissances culinaires au moment où vous en avez besoin: l'application Migusto vous amène l'inspiration pour cuisiner au quotidien et vous accompagne pas à pas à travers plus de 8000 recettes. De la recette de tous les jours pour les pros de la cuisine aux pâtisseries du week-end pour les débutants, elle est votre nouvelle alliée de tous les instants en cuisine - et ce, sans écran de veille.