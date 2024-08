Les vacances d’été approchent!

Envie de dépaysement? Pas besoin de partir loin! Nature, plages, visites culturelles… Fribourg a beaucoup à offrir! Et le tout à seulement quelques kilomètres. Alors cet été, renoncez à l’avion et découvrez cette belle région.

Pas besoin de voyager loin pour s’offrir des vacances de rêve: découvrez la région de Fribourg et ses sites d’exception.

Article rémunéré, présenté par l'Union fribourgeoise du Tourisme

La région de Fribourg est le secret le mieux gardé de Suisse pour des vacances réussies. Que ce soit pour ses sites touristiques, ses musées, ses événements, ses sentiers de randonnée en montagne ou ses sites de baignade (rivières et lacs), sans oublier son offre culinaire variée, le canton de Fribourg a beaucoup à offrir sur un petit territoire. Alors cet été, laissez-vous séduire par le savoir-vivre romand et venez passer des vacances inoubliables non loin de chez vous. Et pour ne rien rater des meilleures attractions, vous pouvez vous en remettre aux conseils du petit chien Louki, l'ambassadeur touristique de la région de Fribourg.

Prendre de la hauteur dans la ville

La tour de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg offre une vue à couper le souffle.

La capitale Fribourg (39'000 habitants) offre le point de chute idéal pour un séjour réussi dans le canton du même nom. Fondée par la famille de Zähringen, cette ville bordée par la Sarine se distingue non seulement par son centre pittoresque, ses bâtiments historiques et ses ruelles étroites, mais aussi par ses 14 ponts, son atmosphère vivante – et son charme indéniable. L’emblème de Fribourg est l’imposante cathédrale St-Nicolas, située au centre de la ville. Construite entre 1283 et 1490, celle-ci est considérée comme un joyau du gothique. Ses vitraux, réalisés par le peintre polonais Józef Mehoffer, valent particulièrement le détour. Et bien sûr, pour les plus valeureux et valeureuses, nous recommandons de monter en haut de la tour de la cathédrale: culminant à 74 mètres, celle-ci offre une vue spectaculaire sur la ville et les Préalpes fribourgeoises. Mais pour apprécier celle-ci, il vous faudra monter pas moins de 365 marches.

Le conseil de Louki: d’abord brûler des calories en montant les 365 marches de la tour – et ensuite se récompenser dans un café de la Vieille-Ville.

Rue: une mini-ville maxi animée

La ville de Rue, l’une des plus petites d’Europe, vous réserve bien des surprises.

Quittez la capitale pour la plus petite ville du canton: Rue, près de Romont, est même considérée comme l’une des plus petites villes d’Europe! Pour découvrir ce joyau du XIIe siècle, vous pouvez opter pour une promenade d’environ une heure à travers la ville, ou suivre le mystérieux «Circuit Secret Rue» pour découvrir des endroits cachés de la ville et du château (à expérimenter dès le 21 juin). Pour accéder au circuit, vous aurez besoin d’une clé électronique sur mobile. Ensuite, il vous suffira de vous laisser transporter dans un voyage à travers les siècles avec des animations originales de deux artistes fribourgeois, Samuel Embleton et Arnow. En famille ou en groupe, vous apprendrez ainsi beaucoup de choses passionnantes sur l’histoire mouvementée de cette mini-ville – notamment qu’il s’y trouvait autrefois cinq restaurants, de nombreux magasins, un casino, un hôpital... autrement dit une activité bouillonnante!

Le conseil de Louki: la charmante ville de Rue et les chutes de Chavanettes à proximité constituent l’excursion idéale pour toute la famille!

Pour un moment détente bien mérité: le Lac Noir

Savourez deux heures de détente autour du Lac Noir avec Kneipp.

Pour vous reposer après votre visite de Rue, rien de tel qu’une halte au Lac Noir. Celui-ci offre un cadre non seulement idyllique mais aussi très calme, et ce, malgré une très grande popularité auprès des amateurs et amatrices de promenades, de baignade et de pique-niques. Et pour un maximum de détente, nous vous recommandons le sentier Kneipp, créé en 2021. Cette boucle de deux heures autour du lac inclut sept expériences Kneipp, dont l’objectif est d’offrir une exploration sensorielle des bienfaits de l’eau et de l’exercice physique. Pour ceux et celles qui le souhaitent, le parcours peut être effectué dans le cadre d’une randonnée Kneipp avec guide.

Le conseil de Louki: le Lac Noir est fait pour vous si pour votre bien-être, vous préférez le calme de la nature à l’agitation d’un spa bondé.

Une journée à Gruyères

La région de La Gruyère a beaucoup à offrir, en particulier la cité historique de Gruyères.

Nous vous recommandons de réserver au moins une journée à la découverte de Gruyères et de ses environs. En effet, du château de Gruyères à la fromagerie de démonstration La Maison du Gruyère, en passant par la Maison Cailler et les rues pittoresques de la vieille-ville, les idées ne manquent pas pour une journée bien remplie. Pour vos déplacements, nous vous conseillons le DayPass La Gruyère: celui-ci coûte 32 francs et vous permettra d’accéder à toutes les curiosités et de vous rendre d’un endroit à l’autre en transports publics. Le programme idéal pour visiter la région de La Gruyère? 10h30: commencer par la Maison Cailler, puis déjeuner dans l’un des nombreux restaurants de la ville. 14h00: visite du château, puis 16h00: visite de la fromagerie de démonstration pour finir en beauté.

Le conseil de Louki: pour compléter votre visite de Gruyères, n’oubliez pas de déguster un morceau du fromage éponyme! Rien que d’y penser, j’en ai l’eau à la bouche!

Avis aux amateurs et amatrices de plages

La mer Méditerranée? Non, la plus longue plage de sable naturel d’eau douce d’Europe, au bord du lac de Morat.

Qu’il est bon de se baigner en été! Et de ne pas avoir à rouler ou voler des heures pour rejoindre la côte. Dans la région de Fribourg, vous trouverez des sites de baignade exceptionnels, avec des plages paradisiaques. Connaissez-vous le lac de Morat par exemple? En raison de sa faible profondeur, le plus petit lac du Seeland se réchauffe rapidement et offre donc des conditions idéales pour la baignade. Nous vous recommandons particulièrement la plage de Salavaux, plus longue plage de sable naturel d’eau douce d’Europe. Outre les plaisirs de la baignade, ce lac de 23 kilomètres carrés offre un cadre idyllique pour les amateurs et amatrices de camping. Citons notamment le camping Muntelier: doté de 29 emplacements, il permet en été de finir chaque journée avec une vue imprenable sur le coucher de soleil.

Le conseil de Louki: Camping et baignade: le rêve pour n’importe quel compagnon à quatre pattes!