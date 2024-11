Inflation et taux bas exigent une gestion avisée de l’épargne. Ces 7 conseils sur le pilier 3a, les cotisations volontaires et les investissements en titres vous aident à optimiser votre prévoyance vieillesse tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Damien Combelles, spécialiste en planification financière chez Raiffeisen Suisse: «Un compte épargne ne protège pas contre l’inflation.»

1 LA PRÉVOYANCE? MIEUX VAUT S’Y METTRE DÈS MAINTENANT

Plus tôt vous vous préoccupez de votre prévoyance vieillesse, plus vous pouvez poser les bases d’un avenir serein. Pour les femmes, il est particulièrement crucial de commencer tôt, car les interruptions de carrière ou le travail à temps partiel qu’elles connaissent souvent réduisent leurs droits à la retraite. En s’y prenant à l’avance, on dispose de plus de temps pour se constituer une rente solide et combler d’éventuelles lacunes. Par ailleurs, anticiper sa prévoyance permet de se créer une marge de manœuvre financière qui facilite l’utilisation ciblée de petits montants. Ainsi, même avec un budget modeste, on peut poser les bases d’un avenir serein sur le plan financier.

Votre guide succinct de la prévoyance à 30, 40 et 50 ans A la trentaine (ou avant): c’est le moment idéal pour construire les fondements de votre prévoyance retraite. Les versements dans le pilier 3a offrent de premiers avantages fiscaux tout en permettant à votre capital-vieillesse de croître lentement mais sûrement. A la quarantaine: même en commençant plus tard, vous bénéficiez d’une optimisation fiscale de manière ciblée. Par ailleurs, grâce à des versements volontaires dans votre caisse de pension (si le règlement le permet), vous vous constituez un capital-vieillesse. A la cinquantaine: il n’est pas trop tard pour agir! Avec le pilier 3a, vous pouvez économiser des impôts tout en renforçant votre avoir de vieillesse. De plus, des rachats ciblés dans la caisse de pension peu avant votre départ à la retraite peuvent considérablement augmenter votre capital-vieillesse – ce qui permet encore d’obtenir des résultats significatifs, même dans les dernières années précédant votre départ à la retraite. Conseil valable à tout âge: des investissements ciblés dans des titres permettent de renforcer efficacement votre capital-vieillesse.

2 PAYEZ MOINS D’IMPÔTS AVEC LE PILIER 3A

Le pilier 3a est un moyen simple mais extrêmement efficace de se constituer un capital à long terme tout en réduisant sa charge fiscale. Chaque franc investi dans cet instrument de prévoyance diminue votre revenu imposable et renforce simultanément votre avoir de vieillesse. Cela vous apporte non seulement de la sécurité sur le plan financier, mais vous permet également d’en tirer un profit immédiat. Vous trouverez de plus amples informations dans la dernière édition du Guide de la prévoyance de Raiffeisen, consacré à la thématique «Réaliser des économies d’impôts».

3 TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA FLEXIBILITÉ DU PILIER 3A

Un avantage supplémentaire du pilier 3a réside dans sa flexibilité: le capital épargné peut, par exemple, être utilisé comme fonds propres pour l’achat d’un bien immobilier, ce qui en fait la combinaison parfaite pour allier prévoyance et planification d’un projet immobilier.

4 «SUR UN COMPTE EPARGNE STANDARD, L’ARGENT PERD DE SA VALEUR» – CONSEIL D’EXPERT POUR OBTENIR DE VRAIS RENDEMENTS

Un simple compte épargne ne suffit généralement pas comme solution pour la prévoyance vieillesse et peut même s’avérer désavantageux à long terme. «L’inflation et les faibles taux d’intérêt font perdre de la valeur aux avoirs laissés sur un compte», explique Damien Combelles, spécialiste en planification financière chez Raiffeisen Suisse. Certes, un compte épargne offre une certaine sécurité, mais face aux taux bas et à l’inflation, le pouvoir d’achat est menacé. Les expertes et expert en la matière recommandent donc d’investir une partie des capitaux dans des titres afin de préserver et d’augmenter leur valeur sur le long terme. Même de petits montants versés régulièrement dans le pilier 3a peuvent, grâce à l’effet des intérêts composés, avoir un impact significatif et permettre, au fil des ans, de constituer une solide réserve financière pour la retraite.

Comment planifier sa prévoyance vieillesse à temps – avec Raiffeisen Pour une prévoyance vieillesse solide, il est essentiel d'agir à temps et de récolter des informations détaillées.

5 COMBLER LES LACUNES DE RENTE AVEC LA CAISSE DE PENSION

Les versements volontaires dans la caisse de pension sont un moyen efficace de renforcer de manière ciblée votre prévoyance vieillesse tout en profitant d’avantages fiscaux. Outre le pilier 3a, le deuxième pilier offre également des avantages fiscaux considérables. Des versements supplémentaires dans votre caisse de pension augmentent votre capital-vieillesse et vous garantissent un avenir serein sur le plan financier.

6 ÉTALER LES RETRAITS POUR RÉDUIRE LES IMPÔTS

Un retrait unique important issu de votre 2e ou 3e pilier peut entraîner une lourde charge fiscale. Une planification réfléchie et la répartition des retraits dont les montants sont importants sur plusieurs années permettent toutefois d’éviter le piège de la progression fiscale. Vous pourrez ainsi préserver une plus grande part de l'avoir que vous avez durement épargné pour votre retraite. Cette démarche demande un peu d’anticipation, mais elle en vaut la peine sur le long terme: payer moins d’impôts sur vos prestations de prévoyance se traduit par une meilleure sécurité financière et une flexibilité accrue. C’est exactement ce que l’on souhaite pour une retraite sereine.

7 GARDER UNE VUE D’ENSEMBLE GRÂCE À UN BUDGET

Une prévoyance vieillesse solide commence par une planification budgétaire réfléchie. Une vision claire de vos revenus et de vos dépenses tous les mois vous permet d’identifier des potentiels d’épargne et de les exploiter efficacement. Même de petites sommes mises régulièrement de côté pour votre prévoyance peuvent, grâce à l’effet des intérêts composés, constituer une solide réserve financière pour la retraite. Un plan budgétaire vous donne le contrôle de votre avenir sur le plan financier, vous offre un bon aperçu et vous permet de garder en permanence à l’œil votre prévoyance vieillesse. Ainsi, vous pourrez tirer le meilleur parti de vos économies et envisager l’avenir avec confiance.

Et si vous établissiez dès aujourd’hui un plan clair pour votre prévoyance vieillesse? Vous ne pourrez que vous en féliciter plus tard.