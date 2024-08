Lavaux, la Seigneurie grisonne et le Valais font partie des régions viticoles les plus connues de Suisse. Mais la Suisse a bien plus à offrir en matière de vins. Voici notamment huit régions méconnues du public, parfaites pour une excursion automnale.

Article rémunéré, présenté par Swiss Wine

Région des Trois-Lacs: Cru de l'hôpital



Christian Vessaz a repris le Cru de l’Hôpital à seulement 24 ans.

Comme son nom l’indique, cette région viticole s’étend le long des trois lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, sur quatre cantons. Autour du lac de Neuchâtel, les principaux cépages sont le chasselas et le pinot noir, à partir desquels sont produits des vins de spécialité. Entre Bienne et La Neuveville, les vignes sont cultivées sur des terrasses escarpées. Le mont Vully offre la plus petite surface viticole de la région, sur les hauteurs du lac de Morat.

Et c’est précisément là que Christian Vessaz exploite son domaine. Le vin, il est tombé dedans tout petit: dès sa plus tendre enfance, il aidait son père dans le vignoble. Et à tout juste 24 ans, il a repris le domaine Cru de l’hôpital, qui produit aujourd’hui conformément aux directives Demeter. Son traminer corsé est d’ailleurs l’un des meilleurs de Suisse. Chaque année à l’automne, la région des Trois-Lacs célèbre le vin, l’occasion de faire découvrir les méthodes de production au grand public. Du 6 au 8 septembre se tiendra notamment la Fête du vin à La Neuveville – une foire où vous trouverez de nombreux stands de nourriture, de vin et des animations. Le même week-end, venez également participer à diverses dégustations sur la route des vins de Douanne, directement sur les lieux de production.

Genève: domaines Les Hutins et de La Devinière

En Suisse romande, l’excellence des vins de Genève n’est un secret pour personne. Mais en Suisse alémanique, les viticulteurs et viticultrices genevois et genevoises ainsi que leurs vins sont largement méconnus. La ville cosmopolite de Genève rassemble de nombreuses influences du monde entier. De plus, le terroir est enrichi par la proximité du lac Léman, du Rhône et du massif du Jura. Mais c’est précisément parce que le sol est si hétérogène que les viticulteurs et viticultrices ont décidé d’ajouter de nouveaux cépages à ceux que l’on y trouve traditionnellement. Ainsi, outre des cépages originels tels que le gamay ou le chasselas, on trouve également le garanoir, le sauvignon blanc, le chardonnay et le merlot. Cette diversité permet avant tout de satisfaire une clientèle cosmopolite.

Emilienne Hutin, à la tête du domaine Les Hutins, fait figure de fer de lance dans la région. Rien d’étonnant, quand on sait que son père était déjà une sommité de la viticulture. Nous vous recommandons particulièrement la gamme L’Intégrale du domaine. Mais Emilienne Hutin n’est pas la seule viticultrice dans la région. Camille Cretegny, juriste de formation, dirige aujourd’hui le domaine de La Devinière à Satigny. Bien que Genève fasse partie des plus petits cantons, vous y trouverez le plus long sentier viticole: sur la rive droite du Rhône, une randonnée de 32 kilomètres (huit heures) spéciale viticulture vous attend, pour devenir incollable sur le vin tout en se dépensant.

Vallemaggia: Garzoli Vini Sagl

La Garzoli Vini Sagl cultive quatre hectares de vignobles au cœur du Vallemaggia et sur les pentes ensoleillées au-dessus de la plaine de Magadino.

Ce n’est un secret pour personne, le Tessin est une région viticole qui produit d’excellents vins. En revanche, la Vallemaggia est moins connue. Le domaine Garzoli Vini Sagl, géré d’une main de maître par Robin Garzoli, est la preuve que de grands crus peuvent également provenir de la Vallemaggia. Le viticulteur y exploite quatre hectares de vignoble et travaille au plus proche de la nature pour tirer le meilleur parti de ses vignes. Le merlot Rombolau vaut particulièrement le détour. Pour affiner ses vins, Garzoli les stocke dans des amphores en terre cuite. Si vous prévoyez un séjour dans cette vallée idyllique, nous vous recommandons vivement de passer une nuit à la Casa Martinelli. Cet établissement historique n’a pas hésité à se doter d’une extension moderne en béton apparent. Et plus bas, là où la Maggia se jette dans le lac Majeur, se trouve le domaine Terreni alla Maggia. Celui-ci produit non seulement du vin, mais aussi du maïs pour la polenta et du blé pour les pâtes. Et le saviez-vous? Le delta de la Maggia est un haut lieu de la riziculture; on trouve même le meilleur riz à risotto au nord de la plaine du Pô.

Bâle-Campagne: domaine Jauslin

Le domaine viticole Jauslin cultive plus de la moitié des 11 hectares de la région viticole de Muttenz.

Les Bâlois et Bâloises savent célébrer le carnaval comme personne. Mais qu’en est-il de leur production de vin? Ce demi-canton est largement sous-estimé en matière de viticulture. Pourtant, depuis quelques années, Bâle-Campagne produit des vins qui sont reconnus non seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger. Et la famille Jauslin, à Muttenz, n’y est sûrement pas pour rien. Urs Jauslin a été le premier du canton à voir ses vins récompensés. Le meilleur cru du domaine? Sans hésiter le pinot noir Hohle Gasse Grand Cru. Les régions viticoles qui entourent Arlesheim, Muttenz et Pratteln se prêtent également parfaitement à de longues promenades dans les vignobles. Le Sulzchopf, qui surplombe Muttenz, offre une vue imprenable sur le tripoint et le fossé rhénan. Si vous êtes de passage dans la région, faites également un détour par l’Ermitage d’Arlesheim, plus grand jardin paysager anglais de Suisse.

Au cœur des vendanges Vous souhaitez découvrir le travail des vigneronnes et vignerons lors des vendanges? Vous avez toujours voulu en savoir plus sur les étapes de vinification, et comment on passait du grain de raisin à la bouteille? Participez à l'évènement «Au coeur des vendanges» qui a lieu les week-ends du 21-22 et 28-29 septembre 2024 dans plusieurs régions viticoles suisses. Vous souhaitez découvrir le travail des vigneronnes et vignerons lors des vendanges? Vous avez toujours voulu en savoir plus sur les étapes de vinification, et comment on passait du grain de raisin à la bouteille? Participez à l'évènement «Au coeur des vendanges» qui a lieu les week-ends du 21-22 et 28-29 septembre 2024 dans plusieurs régions viticoles suisses. En savoir plus

Schaffhouse: domaines Aagne et Markus Ruch

Le canton de Schaffhouse est connu notamment pour sa production de blauburgunder – un cépage qui n’est autre que du pinot noir. La région viticole la plus importante du canton est le Klettgau. Son sol argileux est riche en calcaire et offre ainsi les meilleures conditions pour la culture du pinot noir. De Gächlingen à Trasadingen, en passant par Oberhallau et Hallau, s’étend le plus vaste vignoble de Suisse alémanique. Si vous y faites une excursion, descendez à la Bergtrotte d’Osterfingen pour une pause bien méritée dans un cadre charmant. Situé en plein cœur des vignobles, cet établissement constitue un lieu de choix pour les mariages et célébrations.

Le domaine Aagne est une entreprise familiale située à Hallau dans le canton de Schaffhouse.

La carte des vins comprend exclusivement des crus de la région, notamment du domaine Aagne. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le parler local, «aagne» signifie «soi-même» en dialecte schaffhousois. Stefan Gysel mise sur une production durable et écologique. Les amateurs et amatrices de vins naturels trouveront également leur bonheur dans le Klettgau. En effet, Markus Ruch produit des vins «à faible intervention», c’est-à-dire qu’il travaille de manière peu invasive. Outre le blauburgunder typique de la région, il produit également du pet nat, c’est-à-dire des vins pétillants naturels qui reposent sur des méthodes de production traditionnelles. Vous apprécierez également les cidres du domaine. Et si vous faites un tour dans cette région viticole, n’oubliez pas de déguster une savoureuse «Bölletünne» (tarte aux oignons), la spécialité du coin.

Argovie: domaines zum Sternen, Wehrli et Litwan Wein

Le canton d’Argovie est la quatrième plus grande région viticole de Suisse alémanique. La viticulture s’y pratique d’ailleurs sur la quasi-totalité du territoire. Même si les vins locaux sont principalement appréciés des Argoviens et des Argoviennes eux-mêmes et elles-mêmes, cela pourrait bientôt changer. En effet, les vins argoviens s’apprécient de plus en plus hors des frontières du canton.

À Würenlingen, la viticulture semble placée sous une très bonne étoile. On y trouve non seulement le domaine zum Sternen («domaine des étoiles»), mais aussi l’école de viticulture qui en fait partie ainsi que le restaurant du même nom, où sont servis exclusivement des vins issus du domaine. Nous vous recommandons particulièrement la gamme Kloster Sion et son pinot noir, sa réserve, son pinot gris et son blanc de noirs.

A 20 kilomètres à vol d’oiseau, vous trouverez également le domaine Wehrli. Sur les collines de la commune de Küttigen, Susi Steiger-Wehrli y exploite 13 hectares de vignes. Son meilleur cru? Le malbec!

Tom Litwan a découvert sa passion pour le vin en Bourgogne et s'est formé en tant que vigneron.

Et pour finir, découvrez la troisième perle du canton d’Argovie: le domaine Litwan Wein. Voilà près de 20 ans que Tom Litwan, maçon de formation, s’est reconverti à la viticulture à Oberhof. Spécialisé dans la production de vins biodynamiques, il enchante tant les critiques étrangers que les propriétaires de bars à vins branchés de Zurich. Et le saviez-vous? La conseillère en vins la plus demandée de Suisse est également basée dans le canton d’Argovie. Dans une approche de transmission, Madelyne Meyer, alias «Edvin», rend les vins plus accessibles aux non spécialistes, et ce, avec beaucoup d’humour et de professionnalisme. Vous trouverez sa boutique dans la ville d’Aarau.

Suisse centrale: domaines Kastanienbaum et Rosenberg

Le maître de chai Kevin Studer et le maître de vigne Denis produisent des vins frais, droits et intensément aromatiques.

La Suisse centrale ne fait pas partie des principales régions viticoles de Suisse. Mais un petit détour s’impose de temps en temps pour voir ce qui s’y passe. Et justement, non loin de Lucerne, deux jeunes viticulteurs font sensation à l’heure actuelle. Kevin Studer, maître de chai, et Denis Koch, maître de vigne, ont repris il y a deux ans le domaine Kastanienbaum à Horw. Sur 6,5 hectares, ils produisent des vins frais, ronds en bouche et aux arômes intenses. Ils se sont récemment vu récompenser par le guide Gault et Millau, qui leur a décerné le titre de «rookies de l’année».

Le domaine Rosenberg est situé au cœur d'Altdorf, sur le versant immaculé de l'ancien monastère des Capucins.

Vous êtes plutôt amateur ou amatrice de pinot noir? Alors direction le canton d’Uri. Le domaine Rosenberg se trouve en plein cœur d’Altdorf. L’homme qui a su hisser ce canton originel sur la scène mondiale du vin s’appelle Manuel Tresch. La vallée de la Reuss présente des conditions climatiques similaires à celles de la Seigneurie grisonne. «L’Uri a tout le potentiel pour devenir un canton viticole. Le vent chaud qu’on appelle le foehn permet aux raisins de bien mûrir à l’automne», a un jour expliqué Manuel Tresch dans une interview accordée au magazine Gault et Millau. Et pour déguster ce pinot noir d’excellence, rien de tel qu’une pause gastronomique au Zwyssighaus à Bauen. C’est dans cette maison traditionnelle qu’a été composé le Cantique suisse. Le chef Joshua Lüscher y propose des plats modernes qui se marient parfaitement avec le vin d’Uri.

Vallée du Rhin saint-galloise: maison Schmidheiny et domaine Steinig Tisch

Le domaine viticole Schmidheiny et la vue sur la vallée du Rhin et le Vorarlberg adjacent.

La vallée du Rhin saint-galloise bénéficie d’un microclimat particulier, avec des précipitations modérées, un foehn régulier et un ensoleillement très important. Un climat qui se prête parfaitement à la viticulture. A en croire certains documents historiques, on y cultivait déjà des vignes pour en faire du vin au IXe siècle. Aujourd’hui, la quasi-totalité de la surface viticole est exploitée conformément aux directives d’IP-SUISSE ou de Bio Suisse. Et la sélection de vins est très riche: vous y trouverez notamment du pinot noir, du merlot, du cabernet sauvignon, du riesling-silvaner, du johanniter et du sauvignon blanc, pour n’en citer que quelques-uns. Des cépages dont les œnologues tirent des vins blancs gouleyants et des vins rouges riches.

Le domaine viticole le plus célèbre est sans doute celui de Thomas Schmidheiny et de sa fille Lisa. Ce milliardaire possède non seulement des vignobles dans la Napa Valley et en Argentine, mais aussi dans la vallée du Rhin, d’où il est originaire. Tant dans l’approche que dans les cépages, la maison Schmidheiny s’inspire des méthodes bourguignonnes. Les millésimes un peu plus matures, tels que le pinot noir 2016, sont des vins d’exception. Mais vous y trouverez également des bouteilles à moins de 20 francs, très populaires auprès de la population locale. Le travail de viticulteur ou de viticultrice dans la vallée du Rhin n’est toutefois pas un jeu d’enfant. Une réalité que Roman Rutishauser du domaine Steinig Tisch ne connaît que trop bien. Il cultive des vignes à flanc de colline, entourées de murs de grès, où les températures peuvent atteindre 40 °C l’été! Ce qui fait la renommée du domaine, c’est le kerner, un cépage à fort potentiel.

Le domaine am Steinig Tisch, fondé en 1970, est dirigé depuis 2015 par Roman Rutishauser, représentant la troisième génération de la famille.