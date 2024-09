Qui sont les 45 jeunes Suisses et Suissesses qui se battent pour des médailles aux WorldSkills? Bref portrait de l'équipe nationale des métiers.

Article rémunéré, présenté par SwissSkills

Lorsque la Suisse se rend à l'Euro, seuls 26 joueurs peuvent y participer. Lors des WorldSkills qui se déroulent à Lyon, ce ne sont pas moins de 45 personnes issues de 41 domaines professionnels qui y prennent part. Ils s’appellent, par exemple, Philippe Dourassov, Robin Taramarcaz ou Matthieu Brun. Ils sont informaticien, carrossier ou bijoutier. Et ils visent l’or – ou au moins une médaille – aux WorldSkills de Lyon.

12 de Berne et 5 Romands

Il n’est pas facile d’avoir une vue d’ensemble de cette délégation composée de 45 personnes. Ce qui les unit: ils sont tous jeunes, âgés de 23 ans au maximum. Beaucoup viennent du canton de Berne: 12 des participants, soit plus d’un quart. 5 sont originaires de Suisse romande. Et ils attendaient tous depuis des mois ce mercredi, le jour où les WorldSkills ont réellement commencé, après des semaines de préparation et d’entraînement.

De mercredi à samedi, ils accompliront leurs tâches de compétition dans sept halls du parc des expositions de la grande ville française, avant de savoir dimanche s’ils pourront exulter ou non.

L'Appenzellois Manuel Ulmann est le soudeur suisse. Photo: Tatjana Schnalzger

Les chances ne sont pas minces: les derniers WorldSkills ont eu lieu (avant la pandémie de Covid-19) en 2019 à Kazan, en Russie. La Suisse y avait remporté cinq médailles d’or. En 2017, à Abu Dhabi, elle avait même remporté onze titres.

Un conseiller fédéral enthousiaste

De tels succès n’échappent pas à la politique: les WorldSkills relèvent de la compétence du ministre de l’Économie, et c’est à ce titre que Guy Parmelin (64 ans) est invité à Lyon. Il est l’un des quelque 2000 supporters suisses qui assisteront probablement aux championnats. Mais Guy Parmelin ne se contentera pas d’observer les compétitions; de nombreuses rencontres avec des politiciens internationaux et des experts en éducation l’attendent.

Il décrit ainsi le secret du succès de la Suisse aux WorldSkills: «Notre système dual permet aux entreprises de recruter rapidement des spécialistes compétents grâce à une formation initiale et continue solide.» Lors de sa visite, il semble avoir été particulièrement intéressé par un métier qu’il envisagerait aujourd’hui – s’il était un futur apprenti: «À l'heure des nouvelles technologies, la cybersécurité serait peut-être une voie intéressante. Mais j’ai été agriculteur et je suis maintenant conseiller fédéral – ça suffit.»

UBS – Partenaire de SwissSkills 45 jeunes représenteront la Suisse et notre système de formation professionnelle aux WorldSkills 2024 à Lyon. UBS participe pleinement à toutes les plateformes SwissSkills qui ont pour objectif de promouvoir l’excellence des métiers en Suisse. Le soutien apporté à notre équipe nationale professionnelle fait partie intégrante de cet engagement. Les membres de l’équipe bénéficient d’un accompagnement précieux dans leur préparation aux championnats internationaux et mettent en avant la compétitivité du système de formation suisse à l’échelle mondiale. Ringier est le partenaire média officiel de SwissSkills. 45 jeunes représenteront la Suisse et notre système de formation professionnelle aux WorldSkills 2024 à Lyon. UBS participe pleinement à toutes les plateformes SwissSkills qui ont pour objectif de promouvoir l’excellence des métiers en Suisse. Le soutien apporté à notre équipe nationale professionnelle fait partie intégrante de cet engagement. Les membres de l’équipe bénéficient d’un accompagnement précieux dans leur préparation aux championnats internationaux et mettent en avant la compétitivité du système de formation suisse à l’échelle mondiale. Ringier est le partenaire média officiel de SwissSkills. Toutes les informations