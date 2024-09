Article rémunéré, présenté par Postfinance

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La deuxième saison régulière de la PostFinance Women's League est lancée. Cette jeune ligue est au cœur du hockey sur glace féminin suisse. Elle propose des matchs de haut vol et permet de découvrir de jeunes talents, dont certaines joueuses de l’équipe nationale qui n’ont pas encore 20 ans!

Soutien au hockey sur glace suisse PostFinance est étroitement liée au hockey sur glace suisse depuis de nombreuses années: en qualité de sponsor, l’entreprise soutient les deux ligues de hockey sur glace les plus élevées de Suisse, la PostFinance Women’s League et la National League. PostFinance se concentre sur le soutien de la relève, par exemple avec les meilleurs marqueurs, qui depuis la saison dernière, partent à la chasse aux points également dans la PostFinance Women’s League. PostFinance est étroitement liée au hockey sur glace suisse depuis de nombreuses années: en qualité de sponsor, l’entreprise soutient les deux ligues de hockey sur glace les plus élevées de Suisse, la PostFinance Women’s League et la National League. PostFinance se concentre sur le soutien de la relève, par exemple avec les meilleurs marqueurs, qui depuis la saison dernière, partent à la chasse aux points également dans la PostFinance Women’s League. En savoir plus

En peu de temps, la PostFinance Women's League s’est imposée comme un événement incontournable de la scène du hockey sur glace suisse. Elle attire de plus en plus de fans. Le hockey sur glace féminin gagne en importance et la ligue élite de Suisse en est la preuve parfaite. Mais vous y connaissez-vous si bien en la matière? Prouvez-le avec notre quiz!