Article rémunéré, présenté par Sunrise

Elmar Grasser, vous êtes Chief Technology Officer de Sunrise. En toute sincérité, à quelle fréquence faites-vous un test de débit Internet chez vous?

En déplacement, je fais des speedtests sur notre réseau mobile. Par exemple, lors de la Street Parade, nous avons atteint une moyenne de 100 Mbit/s par client, ce qui représente une excellente qualité Internet. À la maison, j'utilise et teste régulièrement une connexion de 2,5 Gbit/s via notre réseau câblé, une connexion fibre optique de 10 Gbit/s et notre offre Internet fixe 5G avec antenne extérieure, et je suis également plus que satisfait des performances dans ces cas-là.

Vous augmentez également la vitesse sur le réseau câblé. Que répondriez-vous à une cliente ou à un client qui vous dit ne remarquer aucune différence entre 1 Gbit/s et 2,5 Gbit/s?

Je répondrais à cette personne que cela tient certainement au fait qu’elle vit seule ou à deux. Si vous avez deux ou trois enfants ou adolescents, voire plus, si vous êtes en collocation d’étudiants ou une petite entreprise, vous avez peut-être 10 à 15 smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs, etc. qui se partagent le débit. Dans ce contexte, l’avantage d’un débit plus élevé par terminal se fait davantage ressentir. Bien entendu, les terminaux doivent être à même de gérer un débit supérieur à 1 Gbit/s pour effectuer un téléchargement à une vitesse plus de deux fois supérieure, ce qui est déjà le cas pour une grande partie de nos clients grâce à des appareils modernes.

Profil Elmar Grasser (59 ans) est depuis 2013 Chief Technology Officer (CTO) de Sunrise. Il est responsable du développement technologique du réseau de l’entreprise. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, il a fortement contribué au développement du réseau de Sunrise et a positionné l’entreprise comme leader de la fourniture d’Internet à haut débit en Suisse. Originaire du Tyrol du Sud, il a obtenu son diplôme d’ingénieur en informatique à l’Université technique de Vienne. Avant de rejoindre Sunrise, Elmar Grasser a travaillé pour des entreprises aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Il est marié et père de deux garçons. Il vit avec sa famille à Vienne et à Zurich. Elmar Grasser (59 ans) est depuis 2013 Chief Technology Officer (CTO) de Sunrise. Il est responsable du développement technologique du réseau de l’entreprise. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, il a fortement contribué au développement du réseau de Sunrise et a positionné l’entreprise comme leader de la fourniture d’Internet à haut débit en Suisse. Originaire du Tyrol du Sud, il a obtenu son diplôme d’ingénieur en informatique à l’Université technique de Vienne. Avant de rejoindre Sunrise, Elmar Grasser a travaillé pour des entreprises aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Il est marié et père de deux garçons. Il vit avec sa famille à Vienne et à Zurich. plus

Sunrise augmente le débit de son réseau câblé et fibre optique passant de 1 Gbit/s à 2,5 Gbit/s. Concrètement, dans quelle mesure la différence sera-t-elle perceptible?

À titre de comparaison, imaginez que l’autoroute ait d’un seul coup cinq voies au lieu de deux, ou que votre train vous amène au travail le matin deux fois plus vite, et ce, avec plus de places assises. C’est ce que nous proposons avec la mise à niveau du débit Internet: beaucoup plus rapide et plus confortable pour plus de personnes et d’appareils connectés simultanément.



Combien de temps a duré la planification et la réalisation de la mise à niveau?

Entre le lancement du projet et sa mise en œuvre, il aura fallu environ 24 mois. Cela a nécessité beaucoup de ressources et une gestion de projet complexe. Mais maintenant, environ 80 % des foyers peuvent bénéficier d'un Internet beaucoup plus rapide.

Quels ont été les principaux défis à surmonter dans le cadre du projet?

Afin de créer suffisamment d’espace dans le réseau pour la mise à niveau du débit, nous avons dû déplacer le signal TV classique vers Internet (IPTV). Au préalable, il a fallu remplacer plusieurs box TV. IPTV est aujourd'hui la norme et, comme la nouvelle box TV offre également de nombreux avantages en termes de convivialité et de performances, la plupart des clients ont franchi le pas.





Plus de puissance pour le réseau: une mise à niveau gratuite Surfer plus rapidement et de manière plus stable, et ce, sans frais supplémentaires: Sunrise offre à ses clientes et clients qui bénéficient actuellement d’un débit de 1 Gbit/s une mise à niveau gratuite à 2,5 Gbit/s. Que vous viviez en ville ou à la campagne, vous disposerez d’une connexion Internet nettement améliorée, parfaite pour tous vos besoins, du streaming au télétravail en passant par les jeux. Surfer plus rapidement et de manière plus stable, et ce, sans frais supplémentaires: Sunrise offre à ses clientes et clients qui bénéficient actuellement d’un débit de 1 Gbit/s une mise à niveau gratuite à 2,5 Gbit/s. Que vous viviez en ville ou à la campagne, vous disposerez d’une connexion Internet nettement améliorée, parfaite pour tous vos besoins, du streaming au télétravail en passant par les jeux. En savoir plus

Quand on n’est pas expert, on se demande comment il est possible d’accélérer Internet aussi simplement? Et pourquoi pas plus tôt?

Il s’agit de trouver le bon équilibre entre la planification de notre réseau, les investissements, les ressources techniques et les ressources humaines au bon moment. Il y a dix ans, une telle mise à niveau n’aurait pas été judicieuse. Le télétravail, le streaming, les jeux en ligne et les services cloud n’étaient pas une pratique courante. Aujourd’hui, ces services ont besoin d’autoroutes de données rapides. Le trafic ne cesse de croître.



Au cours des deux dernières années, le volume de données a augmenté de 30%. Quel est l’impact de cette évolution sur la planification de votre réseau?

L’essentiel, c’est d’évaluer l’augmentation du trafic de données correctement et en temps utile et d’investir dans le développement. Nous ne pouvons pas nous permettre des embouteillages comme en période de vacances devant le Gothard. Imaginez que se produisent des pannes Internet sur plusieurs jours et pendant des heures: la catastrophe! Nous couvrons le plus grand nombre de foyers avec des vitesses de connexion élevées et un Internet disponible à tout moment est indispensable.

Comment Sunrise parvient-elle à fournir des débits aussi élevés même dans les zones rurales?

C’est grâce à notre réseau hybride câblé et en fibre optique ainsi qu’à celui de nos partenaires. Au total, environ 80% des foyers suisses sont raccordés à notre réseau câblé ou à celui d’un partenaire. Et ce, même dans les zones rurales qui restent largement sous-équipées en fibre optique. La technologie du réseau câblé peut être encore optimisée et nous testons actuellement d'autres possibilités de développement.

«Malheureusement, les criminels agissent de plus en plus sur Internet.» Elmar Grasser, Chief Technology Officer de Sunrise

Quelle est l’importance de la cybersécurité dans le contexte de l’intensification des activités en ligne?

C’est essentiel! Vos applications Office passent aujourd’hui par Internet, la sauvegarde de votre smartphone s’effectue également de la même façon et 84% de la population utilise l'e-banking. Malheureusement, les criminels agissent de plus en plus sur Internet. Ils ne manquent pas d’audace et se font par exemple passer pour des médecins, des policiers, des assistants informatiques, etc. pour vous demander vos données d’utilisateur et vos mots de passe. Ils profitent également des fuites de données passées. Nombreux sont les utilisateurs et utilisatrices à négliger la sécurité. Ils utilisent la même adresse e-mail pour de nombreuses plates-formes, ne protègent pas leurs comptes avec des mots de passe forts ou divulguent beaucoup d’informations personnelles sur les réseaux sociaux. Il est donc plus facile pour les malfaiteurs de s’introduire dans leur univers numérique. C’est pourquoi nous renforçons en permanence la sécurité de nos réseaux et services et proposons des services supplémentaires pour garantir une protection optimale des appareils et des données clients.



Quel sera l’impact de l’augmentation des débits sur la clientèle professionnelle?

Cela nous permettra certainement de convaincre les petites entreprises, les commerçants et les indépendants de passer à Sunrise. Notre réseau câblé offre la vitesse Internet la plus élevée lorsqu'une propriété n'est pas raccordée à un réseau fibre optique pur. C'est souvent le cas dans les zones rurales. Les entreprises seront donc ravies de pouvoir bénéficier d'une vitesse accrue avec Sunrise.

La clientèle peut-elle s’attendre à de nouvelles augmentations de débit à l’avenir ou avons-nous atteint une limite?

Avec notre réseau hybride câble et fibre optique, nous fournissons des vitesses élevées, comme 2,5 Gbit/s, à bien plus de foyers que n'importe quel autre fournisseur en Suisse. Cela nous permet de mettre la pression sur nos concurrents, tout en continuant à développer nos réseaux avec différentes technologies de connexion. Cela signifie que nos clients peuvent continuer à s'attendre à des connexions Internet encore plus rapides à l'avenir. Les limites technologiques sont loin d'être atteintes.

Certains disent que certes, le débit augmente, mais qu’il n’est pas encore assez élevé. Vous fait-on souvent cette remarque?

J'entends rarement cela, mais c'est une remarque pertinente. Avoir une connexion ultra-rapide ne sert à rien si le reste de l'équipement ne suit pas. C'est comme avoir une voiture de course sur un chemin de terre: le potentiel est là, mais il ne peut pas être exploité. Il est essentiel que les appareils, les interfaces, les connexions internet, les serveurs des fournisseurs de streaming et de cloud, etc. soient tous compatibles et performants pour éviter tout goulot d'étranglement.