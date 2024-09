Article rémunéré, présenté par GastroVaud et Vaud Promotion

Explorez ces pépites du Canton de Vaud et laissez-vous charmer par leurs ambiances uniques et leurs délices culinaires. Bon appétit!

1 La Pinte Communale, Aigle

Découvrez La Pinte Communale, un lieu où la tradition rencontre la modernité. Dans un cadre pop-art, vous pourrez vous régaler d’une large carte bistronomique. À ne pas manquer cet automne: le filet de cerf "Grand-Veneur" et la salade chasse minute, des incontournables de la saison de la chasse.

2 Restaurant du Musée Olympique, Lausanne

Situé au cœur du Musée Olympique, ce restaurant branché propose une cuisine de saison. En semaine, dégustez des plats signatures de la cuisine française et, le week-end, laissez-vous tenter par un buffet de brunch à volonté somptueux. La vue sur le lac Léman et les Alpes ajoute une touche spectaculaire aux repas dans ce bel établissement moderne.

3 Les Ateliers, Vevey

Installés dans l'ancienne halle Inox derrière la gare de Vevey, Les Ateliers offrent une cuisine authentique et inventive. Le respect des saveurs et la fraîcheur des produits sont au cœur de la philosophie du restaurant. Deux expériences sont proposées: brasserie ou restaurant. La brasserie propose des mets simples et généreux tandis que le restaurant invite à la surprise, car son menu reste inconnu jusqu’à ce qu’il vous soit servi. Un lieu historique et passionnant, devenu à la mode, pour une expérience inoubliable.

4 L'Épicurienne, Jongny s/Vevey

Niché au-dessus de Vevey, L'Épicurienne offre une vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes. Le chef Edouard Boudet propose, dans un décor inspiré des années 1960, une cuisine raffinée à base de produits frais, de saison et locaux. Le petit truc en plus? Une partie du menu vient du potager du restaurant, notamment les herbes. Plus frais, c’est impossible!

5 Maison Décotterd, Glion

À Glion, la Maison Décotterd est un havre de paix surplombant Montreux et le Léman. Découvrez une cuisine étoilée Michelin au restaurant gastronomique «Stéphane Décotterd», ou optez pour une ambiance plus décontractée au Bistro by Décotterd. Savourez des plats élaborés dans ce restaurant moderne, tout en jouissant d’une vue plongeante sur le lac et les Alpes.

Célébrez l'art de vivre à la Vaudoise pendant les Pintes ouvertes Profitez des plaisirs de la table! Un bon verre de vin et des spécialités du terroir, c'est tout l'ADN du Canton de Vaud. Du 5 au 7 décembre, plusieurs dizaines de restaurants, à travers tout le canton, proposent, en exclusivité, une formule à 20 francs par personne, comprenant: - une fondue 100% Gruyère AOP vaudois, - du saucisson sec vaudois IGP, - des cornichons, - du pain de l'artisan boulanger ou des pommes de terre de la région, - un verre de vin blanc vaudois. Venez soutenir ces établissements qui font vivre les villages vaudois et les producteurs locaux en participant aux Pintes ouvertes. En savoir plus

6 L'Epis Taff', Étagnières

Le Bistrot de L’Epis Taff’ combine convivialité ainsi qu'une touche industrielle et urbaine dans la région du Gros-de-Vaud. L'établissement est connu pour son tartare de bœuf, son burger «Tarta’clette» ainsi que l’entrecôte servie sur poêle. Avec des produits régionaux de qualité, une carte des vins suisses et des options végétariennes et sans gluten, ce bistrot saura plaire à toutes et tous.

7 La Brasserie Millennium, Crissier

La Brasserie Millennium, sous la direction du chef Fabien Foare, Meilleur Ouvrier de France, propose une cuisine de tradition française. N’hésitez pas à céder au chariot de cochonnailles et au pâté en croûte signature du chef. Le décor est moderne, élégant et la terrasse offre un cadre idyllique pour savourer ces délices accompagnés de vins d’exception.

8 Le Botanik, Yverdon-les-Bains

Situé à quelques pas de la gare d'Yverdon, Le Botanik propose une cuisine flexitarienne faite maison qui met en avant les produits suisses et de saison. Profitez de la lumière naturelle dans la Véranda en dégustant une pâtisserie artisanale ou un cocktail. Tant qu'il fait encore beau, testez la terrasse le long du canal oriental qui vous offre une vue unique sur le château.

9 Brasserie de Montbenon, Lausanne

La Brasserie de Montbenon propose une cuisine voluptueuse dans un cadre moderne franchement envoûtant! Sur la carte, chaque producteur du coin est mis en avant. Avec sa vue splendide sur le Léman, ce restaurant contemporain, au centre ville de Lausanne, est parfait pour des rendez-vous gastronomiques vivifiants. Et ne manquez pas d’y prendre aussi l’apéritif: l’endroit est connu pour sa belle carte de vins suisses, mais aussi de gins suisses!

10 Auberge de l'Abbaye de Montheron

Aux portes du Parc Naturel du Jorat, l'Auberge de l'Abbaye de Montheron propose une cuisine contemporaine et créative à base de produits locaux de saison et des fruits de cueillettes en forêt. Un repas à l’Abbaye de Montheron, c’est un moment hors du temps, dans un cadre enchanteur, pour une escapade gourmande dont vous vous souviendrez. Ceci à quelques minutes de Lausanne seulement.