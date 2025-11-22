Collégialité, tutoiement à tous les échelons et excellente gestion de la santé en entreprise: Camion Transport, qui investit beaucoup dans ses équipes, s’affirme comme l’un des meilleurs employeurs du secteur du transport et de la logistique.

1/8 Sabrina Vetterli, qui a suivi la formation de Junior Driver chez Camion Transport, prend la route à temps partiel pour livrer les marchandises. Photo: Christian Grund

Article rémunéré, présenté par Promotion Santé Suisse.

La belle collégialité qui règne chez Camion Transport est palpable dès l’accueil. Le CEO Josef Jäger salue ses invités en les tutoyant, une pratique inhérente à la culture d’entreprise, qui va de l’apprenti à la direction. Cette ouverture d’esprit caractérise l’entreprise familiale qui emploie aujourd’hui environ 1500 personnes sur 15 sites.

«Nous sommes une entreprise de services. Cela signifie que notre principale force réside dans les personnes qui travaillent chez nous», souligne le CEO. «Aussi, nous investissons beaucoup dans ce domaine. Pour les membres de la direction, il s’agit aussi d’être proches des collaboratrices et collaborateurs dans un souci de compréhension mutuelle.»

Des équipes motivées et en bonne santé

Camion Transport a reçu le label «Friendly Work Space» en 2015 et a depuis passé trois fois le re-assessment avec succès. L’objectif était de professionnaliser et d’ancrer durablement la gestion de la santé en entreprise (GSE). «Nous estimons que c’est une étape importante dans notre GSE», déclare Josef Jäger. La mise en œuvre de la GSE est du ressort de Julia Willi, responsable GSE. «Je fais un travail qui a du sens et qui est varié. Mais le principal à mes yeux est d’être soutenue par différents services.»

Toutes les succursales disposent sur place de responsables RH. Au siège social de Wil (SG), le service Sécurité au travail dirigé par Agron Rrudhani complète les activités de GSE, dont celles d’un poste à temps partiel au sein des RH. Camion Transport a également recours à Movis, une entreprise de conseil externe qui épaule le personnel en cas de problèmes privés et professionnels. «Nos collaboratrices et collaborateurs contribuent également à la GSE car, le plus important, c’est d’avoir des équipes en bonne santé et motivées», explique Julia Willi.

Camion Transport affiche aussi son label «Friendly Work Space» à l’externe: une vingtaine de véhicules circulent avec des panneaux arrière portant l’inscription «Nous sommes une entreprise ‹Friendly Work Space›».

Le label «Friendly Work Space» porte ses fruits

L’importance accordée par Camion Transport à de bonnes conditions de travail et à une culture de la reconnaissance porte ses fruits: l’entreprise a été désignée meilleur employeur en 2022 sur la base d’une enquête menée auprès du personnel et a reçu le Family Business Award en 2025. Dans une branche soumise à des délais serrés et à des volumes de marchandises croissants, c’est un signal clair. Si le CEO admet que les exigences sont élevées, il n’en demeure pas moins qu’il ressent un fort attachement du personnel à l’entreprise. «Nous avons même de vrais fans.»

La chauffeuse Sabrina Vetterli a appris à gérer la pression. Employée à temps partiel à Schwarzenbach (SG), elle conduit tous types de camions, du semi-remorque au train routier. Pour éviter le stress, elle mise sur la planification, l’anticipation et l’expérience. Elle reconnaît que les journées de travail peuvent parfois être longues, mais le temps est enregistré et compensé. Sabrina apprécie la communication ouverte au sein de l’entreprise, un moyen d’aborder rapidement les problèmes.

Les outils numériques font partie du quotidien des effectifs. Une application dédiée permet de recevoir directement sur le smartphone les plans des tournées, les missions et les toutes dernières informations. La sécurité au travail est intégrée dans les contenus de formation. Selon Agron Rrudhani, les glissades et les chutes figurent parmi les causes d’accident les plus fréquentes. Ces incidents sont analysés afin d’en comprendre les raisons – la pression temporelle joue souvent un rôle – et d’en déduire des mesures appropriées.

Le label «Friendly Work Space», c’est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. À ce jour, 110 organisations représentant au total plus de 214 000 collaboratrices et collaborateurs en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Il repose sur six critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaboratrices et collaborateurs, contrôlés puis validés par des assesseuses et assesseurs indépendant-e-s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. À ce jour, 110 organisations représentant au total plus de 214 000 collaboratrices et collaborateurs en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Il repose sur six critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaboratrices et collaborateurs, contrôlés puis validés par des assesseuses et assesseurs indépendant-e-s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Les avantage de Friendly Work Space

Modèles de travail flexibles et formation continue

Vendeuse de métier, Sabrina Vetterli a pu suivre la formation de Junior Driver chez Camion Transport dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Pour permettre de concilier vie professionnelle et vie privée, l’entreprise propose des modèles de travail flexibles. Il est ainsi possible de répartir un temps de travail à 100% sur quatre jours ou d’acheter des jours de vacances supplémentaires.

Pour Josef Jäger, ces mesures sont essentielles pour rester attractif sur le marché du travail. L’entreprise est certes elle aussi confrontée à la pénurie de main-d’œuvre, mais moins que d’autres. «Dans la branche, Camion Transport est réputée pour ses bonnes conditions de travail», souligne le CEO. «Nous investissons beaucoup dans la formation et la formation continue.» À cela s’ajoutent d’excellentes prestations d’assurance.

La GSE ne se limite pas à des postes de travail ergonomiques ou à des cours de gestion du stress. La santé psychique et une communication claire figurent également au cœur des préoccupations. Comme l’explique Josef Jäger, des entretiens bilatéraux réguliers permettent de définir des objectifs ou des parcours de formation. Cela crée de la transparence et témoigne de la reconnaissance portée à chacune et à chacun. Les managers suivent par ailleurs une formation pour détecter de manière précoce les signaux d’alerte et proposer leur aide.

Accord sur les objectifs et culture du tutoiement

«Pour nos collaboratrices et collaborateurs, il est important d’avoir un objectif qui leur permette de planifier l’avenir», raconte Julia Willi, responsable GSE. «Que nous formions régulièrement les managers est aussi un signe de reconnaissance envers notre personnel. Pour ce faire, nous nous rendons systématiquement dans les succursales.»

Le fait de se tutoyer permet d’engager rapidement le dialogue selon Agron Rrudhani. «Nous comptons beaucoup de collaboratrices et collaborateurs de longue date. Autant dire qu’on se connaît bien chez nous et qu’on voit vite comment se porte une personne.» Julia Willi ajoute que des brochures «Comment vas-tu?» ou des guides internes sont également utilisés pour aider les managers à conduire des entretiens délicats.

Camion Transport met par ailleurs à disposition des services de conseil externes et peut compter sur des managers qui sont à l’écoute. L’important est que le personnel sache où trouver un soutien.

Les managers suivent également des formations pour identifier les contraintes psychiques, une autre thématique centrale de la GSE. Les changements pouvant générer du stress, le personnel bénéficie d’un accompagnement étroit à ce niveau.

L’intelligence artificielle occupe depuis longtemps une place dans l’habitacle des camions grâce aux systèmes d’aide à la conduite. Elle gagne également du terrain dans l’administration et tous les processus de support. De l’avis de Josef Jäger, la conduite autonome vers les terminaux de chargement sera bientôt une réalité sur des itinéraires définis.

Roulons ensemble, fêtons ensemble

Le projet «En route ensemble», qui sera relancé l’année prochaine, a pour objectif d’identifier les domaines où la collaboration fonctionne bien et où il existe un potentiel d’amélioration. Toutes les équipes peuvent s’exprimer à ce sujet et faire avancer les choses: la GSE n’est pas un programme figé, mais un processus évolutif adapté aux besoins du personnel.

Une hiérarchie horizontale associée à un esprit de franche collégialité contribue à rendre enrichissant un quotidien professionnel exigeant. Récemment, un grand événement a permis de marquer une pause et de faire une rétrospective. «Nous avons trinqué à notre centenaire avec nos collaboratrices et collaborateurs actuels et les retraités de l'entreprise», s’enthousiasme Josef Jäger. «Cette fête a démontré le sentiment d’appartenance et de cohésion qui nous unit. Ce fut également l’occasion de remercier la grande famille Camion Transport.»

