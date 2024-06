La bière sans alcool: une alternative aux boissons sucrées?

Plongez dans le monde sans alcool de Feldschlösschen pour une expérience gustative inoubliable!

Testez les délicieuses bières sans alcool de Feldschlösschen et trouvez vos favorites. Outre la Feldschlösschen Lager Sans Alcool, la marque propose aussi une Blanche Sans Alcool isotonique depuis 2018. L’offre a été élargie avec des boissons sans alcool à la bière et aux fruits, comme la Feldschlösschen Citron 0,0% et la Feldschlösschen Pêche 0,0%. Avec la Pamplemousse 0,0%, Feldschlösschen enrichit son offre en 2024 et donne encore plus de choix aux consommatrices et consommateurs.

Quels sont les avantages de la bière sans alcool?

• Elle est naturelle, rafraîchissante et désaltérante

• Elle séduit par son goût riche, offrant ainsi une alternative parfaite aux rafraîchissements classiques

• Elle offre de la diversité pour les repas, les loisirs et les moments de convivialité

• Elle est idéale dans toutes les situations où on ne veut pas consommer d’alcool