En Suisse, les abeilles sauvages ne se portent pas bien. Sur plus de 600 espèces endémiques, plus de 10% ont déjà disparu et 45% sont menacées, comme l’a révélé une enquête de l’association «FreeTheBees». Une tendance que l’on observe également dans d’autres campagnes européennes. L’abeille mellifère est particulièrement menacée : «on ne la trouve presque plus à l’état sauvage», fait remarquer le président de l’association, André Dunand.

Selon FreeTheBees, l’évolution naturelle de l’abeille mellifère, qui remonte à plus de 30 millions d’années, a été brutalement interrompue en l’espace de quelques décennies. Ce recul s’explique par de nombreux facteurs, notamment la perte de nourriture ou d’habitats, les pesticides (principalement agricoles) et les traitements chimiques contre le varroa, qui affectent les abeilles.

C’est pourquoi l’association s’est fixé pour objectif de protéger et de soutenir l’abeille mellifère dans la nature, par exemple en créant des habitats adaptés et en augmentant la diversité des fleurs, facilitant ainsi l’accès à la nourriture pour les groupes d’insectes menacés. C’est le cas notamment du Sentier découverte de l’abeille mellifère à Vaulruz en Gruyères (FR), qui, sur 1,4 kilomètre, offre non seulement un habitat revalorisé aux abeilles, mais permet également de sensibiliser les promeneurs et promeneuses aux questions environnementales. On peut y apprendre notamment comment les colonies d’abeilles vivent dans la forêt, quels sont leurs habitats et comment s’organise leur vie au cours d’une année.

1/7 Une équipe motivée: le président de FreeTheBees, André Dunand (à l'arrière, à gauche), avec les bénévoles de UBS Helpetica sur le chemin de découverte à Vaulruz FR. Photo: Remo Buess

Sécurisation du sentier découverte

Les vieux arbres creux constituent un habitat naturel pour les abeilles sauvages, mais ceux-ci se font rares en raison de l’exploitation forestière intensive. Seuls ou accompagnés d’un guide, les visiteurs et visiteuses peuvent découvrir tout ce dont l’abeille a besoin pour vivre et jouer son rôle de pollinisateur dans la nature.

Mais pour cela, la sécurité des promeneurs et promeneuses doit pouvoir être assurée tout au long du sentier. «Dernièrement, ce n’était pas le cas partout», explique André Dunand. Pour réhabiliter le sentier, il a décidé de s’associer à la plateforme UBS Helpetica, le réseau de bénévoles pour plus de durabilité (voir encadré). Pour André Dunand, c’est un projet gagnant-gagnant: «UBS Helpetica touche un large public. Nous avons besoin du dynamisme de ces bénévoles pour mener à bien notre projet», explique-t-il. «Mais les bénévoles ont aussi besoin de nous pour créer quelque chose de beau et d’essentiel pour la nature.»

UBS Helpetica est une plateforme centrale d'intermédiation pour le bénévolat en Suisse: elle met en relation des organisations d'utilité publique et des individus ayant des idées de projets durables avec des personnes qui souhaitent s'engager dans ce type de projets. La Suisse a besoin des deux. Car faire le bien fait du bien. UBS Helpetica est rendue possible grâce au travail en partenariat avec de nombreuses organisations d'utilité publique de Suisse, avec la Société suisse d'utilité publique (SSUP) et avec benevol Suisse.

Redonner à la société

Cette collaboration a été un véritable succès: mi-avril, de nombreux bénévoles se sont réunis à Vaulruz pour élargir le chemin en divers endroits et sécuriser les passages particulièrement raides avec des poutres en chêne. Parmi eux, Kevin, qui travaille comme scientifique à l’EPFZ. «J’ai entendu parler de la plateforme UBS Helpetica et j’ai trouvé ce projet sur leur site Internet», explique-t-il dans la vidéo. «Je suis content de faire autre chose que rester assis à mon bureau devant un ordinateur, et de faire une bonne action par la même occasion.»

Il lui tient à cœur de redonner à la société et à la nature, en particulier lorsqu’on est jeune comme lui et qu’on a de l’énergie, de la force et des ressources. «Je trouve ça génial aussi de pouvoir en apprendre plus sur les abeilles et la protection de la nature.»

Pour Alexandre, garde forestier, cet engagement bénévole en faveur des abeilles sauvages constitue également une distraction bienvenue. Il nous confie: «dans mon travail, je passe plus de 80% de mon temps derrière un bureau. Cela fait donc du bien de pouvoir travailler avec mes mains sans restriction.» Et le logisticien Bafuma d’ajouter: «cet engagement me procure une grande satisfaction intérieure car j’agis pour la nature. Et je trouve agréable de passer du bon temps avec d’autres personnes.» Il espère que de nombreux autres suivront leur exemple.

Les abeilles sauvages sont particulièrement menacées en Suisse. Photo: Getty Images

De nombreuses occasions pour s’engager

Et ce ne sont pas les occasions qui manquent. UBS Helpetica permet de s’engager dans des domaines très variés, de la préservation de l’environnement, avec des projets de renaturation ou de lutte contre les néophytes, à l’action sociale auprès des enfants ou des jeunes, ou en tant que mentor.

UBS Helpetica présente non seulement des projets de bénévolat pour les particuliers et les organisations, mais également pour les entreprises sous la devise «Faites le bien en équipe», en proposant des offres de bénévolat d’entreprise (corporate volunteering).

