Au plus près de l’action

Photo: Valeriano Di Domenico

Article rémunéré, présenté par UBS.

Aucun match de préparation ne ressemble à un autre et les choses sérieuses vont bientôt commencer. Le 26 juin, l'équipe nationale féminine suisse affrontera la République tchèque à Winterthour. Il s'agit du dernier match de préparation avant le coup d'envoi de l'EURO à domicile en juillet et c'est donc bien plus qu'un simple test. C'est une promesse.

Un avant-goût de l’EURO pour seulement 10 francs Le 26 juin à Winterthour, l’équipe nationale féminine affrontera la Tchéquie lors de son dernier match de préparation avant l’EURO à domicile. Grâce à UBS, vous pouvez obtenir des billets debout en nombre limité au prix spécial de seulement 10 francs. Pour vivre ce moment en direct au stade, ne tardez pas: premiers arrivés, premiers servis. Le 26 juin à Winterthour, l’équipe nationale féminine affrontera la Tchéquie lors de son dernier match de préparation avant l’EURO à domicile. Grâce à UBS, vous pouvez obtenir des billets debout en nombre limité au prix spécial de seulement 10 francs. Pour vivre ce moment en direct au stade, ne tardez pas: premiers arrivés, premiers servis. Réservez dès maintenant!

Bien plus qu’une simple rencontre.

Il symbolise un engagement envers le public, qui s’apprête à vivre un été de football exceptionnel. Il représente aussi la fierté de la Suisse d’accueillir l’EURO – et une équipe nationale féminine déterminée à marquer l’histoire. D’ailleurs, tous les matchs de la Suisse pendant l’EURO sont déjà complets.

Le stade de la Schützenwiese à Winterthour deviendra la scène du tout dernier ajustement. Tactique, coordination, esprit d’équipe: tout ce que Pia Sundhage a préparé avec son groupe devra se concrétiser sur le terrain. À domicile et devant des visages familiers. Mais surtout, devant des supporters capables de faire toute la différence.

Venez soutenir la Suisse depuis les tribunes

Pour permettre au plus grand nombre de vivre cette expérience unique, UBS – partenaire principal de l’Association suisse de football – propose un nombre limité de billets debout à seulement 10 francs. Les plus rapides s’assureront une place en tribune… et un souvenir inoubliable.

Séances de dédicaces exclusives avec l’équipe nationale féminine Avant le grand match de préparation, vous aurez l’occasion de rencontrer personnellement des joueuses de l’équipe nationale féminine. Le 20 juin, deux internationales seront présentes dans des agences UBS à Zurich, Bâle, Berne et Genève. Elles signeront des autographes, écriront des dédicaces personnalisées et se réjouissent d’échanger avec leurs fans. Lieux et horaires à retrouver sur le site d'UBS. Avant le grand match de préparation, vous aurez l’occasion de rencontrer personnellement des joueuses de l’équipe nationale féminine. Le 20 juin, deux internationales seront présentes dans des agences UBS à Zurich, Bâle, Berne et Genève. Elles signeront des autographes, écriront des dédicaces personnalisées et se réjouissent d’échanger avec leurs fans. Lieux et horaires à retrouver sur le site d'UBS. Notez la date et venez nombreux!

Par ailleurs, le 4 juin, l’Association suisse de football et UBS ont lancé ensemble un nouveau projet: «Football for Girls». Il s'agit d'une initiative nationale visant à promouvoir activement le football féminin auprès des jeunes filles. Vous trouverez plus d’informations dans le communiqué officiel.

Chère équipe nationale féminine, montrez-nous toute l’étendue de votre talent. Le pays tout entier est avec vous. Hopp Schwiiz!