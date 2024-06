Il y a plus que le golf, les cinq étoiles et le ski, à Crans-Montana. L’été, la destination valaisanne a tout ce qu’il faut pour des vacances actives, en famille, entre amis ou pour un week-end aventureux!

Crans-Montana est sans doute l’une des stations des Alpes avec le plus de plans d’eau.

Quand on évoque Crans-Montana, on imagine soit les descentes de ski ensoleillées et les chalets luxueux nichés dans les Alpes suisses, soit le golf et les hôtels cinq étoiles. Mais saviez-vous que la station du Valais est aussi une destination estivale qui ne manque pas de sensations fortes? Oubliez les clichés et laissez-vous surprendre par les innombrables activités et aventures que Crans-Montana a à offrir tout au long de l'année. Bienvenue dans un voyage au cœur de Crans-Montana, bien au-delà de ce que vous pensiez connaître.

Crans-Montana est un paradis pour les amateurs de vélo! Il y a trois pistes de descentes, 268 kilomètres d’itinéraires VTT, enduro et cross-country, mais aussi 13 parcours pour les amateurs de vélo de route et diverses courses pour les familles.

A fond dans la descente!

Laissez le polo et le chino dans l’armoire et enfilez plutôt une bonne tenue de sport: Crans-Montana c’est aussi un paradis pour les amateurs de vélo. Que vous préfériez grimper, sur route ou sur des terrains plus accidentés, ou descendre, Crans-Montana a ce qu’il vous faut! La station compte trois pistes de descentes: une noire, une rouge et une bleue, 268 kilomètres d’itinéraires VTT, enduro et cross-country, mais aussi 13 parcours pour les amateurs de vélo de route et diverses courses pour les familles.

Profitez aussi des bike hôtels, des stations de recharge et des magasins spécialisés.

Alors enfilez votre casque et c’est parti!

My Explorer Card Pour rendre votre séjour à Crans-Montana encore plus inoubliable, profitez de la My Explorer Card. Dès une nuit passée dans la destination, cette carte exclusive vous donne droit à la gratuité ou à des tarifs très préférentiels sur une multitude d'activités. Embarquez sur les remontées mécaniques pour découvrir les sommets environnants, ou détendez-vous lors d'une balade en pédalo sur le lac de la Moubra. Testez votre habileté au minigolf, explorez les sentiers de randonnée, ou profitez des nombreuses autres activités estivales proposées à des prix avantageux. Avec la My Explorer Card, chaque journée à Crans-Montana devient une nouvelle aventure!

De l’eau, autre qu’en bouteilles

Il n’y aura ni bulles ni citron dans ces eaux-là! Crans-Montana est sans doute l’une des stations des Alpes avec le plus de plans d’eau. Rien qu’au sein du village, il y en a quatre. Saviez-vous que sur celui qui se nomme l’Étang Long, vous allez pouvoir faire du wakeboard, du wakeskate, du ski nautique et de la bouée? Au Wake Park, l’été se veut sportif et plutôt cool. Pour les débutants, il est possible de découvrir les sports aquatiques grâce à la wake Academy, au travers de cours. Le lieu loue du matériel si besoin, ainsi vous pourrez venir les mains dans les poches.

Si votre truc c’est plutôt le parkour, les sauts et l'escalade, ou que vous êtes accompagnés de vos enfants, alors rendez-vous, toujours sur le même lac, du côté des WaterGames. D’immenses jeux gonflables sont installés tout l’été pour glisser, sauter, se défier et s’amuser!

Depuis Crans-Montana, il est possible de faire une randonnée sur le glacier de la Plaine Morte.

Pour ceux qui veulent se faire des jambes en béton…

Chaussez vos souliers de montagne! 320 kilomètres d’itinéraires balisés vous attendent! Longez des bisses, gravissez des sommets ou profitez de la fraîcheur de la forêt. Votre chemin croisera peut-être d’antiques cairns ou s’accompagnera de yaks et de chèvres. Si vous voulez une expérience inoubliable partez pour un trek de six jours, en faisant le tour du Wildstrubel ou faites appel à un guide pour découvrir le glacier de la Plaine Morte! Il y en a pour tous les niveaux, toutes les vitesses de marche, à Crans-Montana.

Après tant d'efforts, un jour plus tranquille?

Pourquoi ne pas profiter d’une autre étendue d’eau du village de Crans-Montana? Au Lac de la Moubra, détendez-vous sur un pédalo ou venez profiter de faire du paddle avant le coucher du soleil pour bien terminer la journée. L’endroit possède également une agréable plage, dotée d’un terrain de beach-volley, d’un parc aventure et même d’un grand mur de grimpe intérieur. Tout ce qu’il faut pour ne pas s’ennuyer!

Alors, toujours convaincu que Crans-Montana n’est qu’une station huppée? On se dit, à bientôt en station alors?!