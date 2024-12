La Région de Vacances Interlaken offre également des expériences variées en dehors des pistes de ski, comme une croisière sur le lac de Thoune en hiver.

Article rémunéré, présenté par Interlaken Tourisme

Noël approche à grands pas et avec lui le début de la saison de ski. Si vous souhaitez offrir à vos proches ou à vous-même un séjour à la montagne abordable avec une offre de loisirs variée, l’Oberland bernois est une destination parfaite. Avec ses partenaires, Interlaken Tourisme a lancé une offre hivernale pour la saison à venir, qui permet de faire des économies aussi bien sur les pistes que de profiter d’une multitude d’activités (voir encadré).

Qui plus est, la région de vacances au centre de l’Oberland bernois bénéficie de très bonnes liaisons ferroviaires ce qui la rend très accessible de partout en Suisse. Le trajet depuis Bâle ou la gare centrale de Zurich jusqu’à Interlaken dure moins de deux heures. Au départ de Berne, il suffit d’à peine trois quarts d’heure. Pour le trajet depuis votre hôtel à Interlaken jusqu’au domaine skiable, il est possible d’emprunter le skibus ou bien le train en direction de Grindelwald ou Lauterbrunnen.

Après une journée sur les pistes, il sera alors temps de profiter d’une douce soirée à Interlaken. Pour un weekend prolongé à la montagne, Interlaken est vraiment le point de départ idéal.

De superbes pistes de ski et de luge

Prenez d’assaut les pistes: les 211 kilomètres de pistes parfaitement damées au pied de la célèbre triade formée par l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau représentent l’un des plus vastes domaines skiables de Suisse. Vous pouvez faire du ski et du snowboard dans la station de Grindelwald-First, mais aussi celles de Männlichen, Kleine Scheidegg, Wengen, Mürren et Schilthorn. Vous y trouverez des pistes adaptées à vos envies: entre les pistes faciles, les pistes de poudreuse, celles plus abruptes et les snowparks et autres fun parks, il y en a pour tous les goûts.

Conseil: Pour les plus téméraires, la légendaire descente du Lauberhorn est également accessible (sauf les semaines juste avant la coupe du monde de ski). Il est possible d’emprunter toutes les portions légendaires, de la cabine de départ au Haneggschuss jusqu’à l’arrivée (Ziel-S), en passant par le Hundschopf.

L'offre hivernale à Interlaken Grâce à l'offre hivernale à Interlaken, en plus de la réservation de votre séjour vous profitez d’une série d’avantages exclusifs. Cette formule est valable à partir de deux et jusqu’à sept nuitées dans les hôtels participants de la Région de Vacances Interlaken.

Voici les prestations comprises dans l'offre: Forfaits de ski du domaine skiable de la Jungfrau

Bon d'hiver pour des activités en dehors des pistes

Bon de bien-être pour un moment de pure détente

Pour chaque réservation et pendant toute la durée de votre séjour, vous bénéficierez d’un accès gratuit à un dépôt de ski au terminal de Grindelwald.

Skibus au départ d’Interlaken

Accès gratuit aux transports publics selon le réseau de la carte d’hôte Interlaken Bénéficiez de l'offre hivernale!

Si vous préférez la luge, vous accéderez à près de 50 kilomètres de pistes jusqu’à la vallée. Les descentes s’appellent «Jungfrau Eiger Run», «Ritas Speedway Männlichen-Holenstein» ou encore «Big Pintenfritz». Cette dernière est d’ailleurs la plus longue piste de luge au monde avec une descente de 15 kilomètres de long du Faulhorn jusqu’à Grindelwald.

De l’action en dehors des pistes

À Interlaken et ses alentours, la saison d’hiver n’est pas uniquement axée sur les sensations fortes ou la poudreuse. Pour s’offrir quelques frissons, une multitude d’activités aquatiques ou en altitude sont proposées. En raison de la montée d’air chaud tout au long de l’année, la Région de Vacances Interlaken est connue pour offrir de bonnes conditions pour le vol en parapente. Pour beaucoup, cette expérience sera inoubliable tant le panorama est magnifique et la sensation de voler exaltante. Le départ se fait à 1350 mètres d’altitude depuis le Beatenberg, puis le vol en tandem dure près de 20 minutes en direction de la Höhematte à Interlaken.

Pour un bon moment en hiver: le Raclette & Rafting sur le lac de Brienz.

Si vous vous sentez davantage dans votre élément sur l’eau, vous pourrez faire un tour en Jetboat sur le lac de Brienz ou bien découvrir l’inédit Raclette & Rafting. En l’espace d’une heure et demie, vous partirez de Bönigen et descendrez à travers le canal de l’Aar jusqu’à Interlaken. Durant la traversée, vous pourrez vous délecter d’une bonne raclette servie avec du vin blanc ou du thé. Convivialité garantie! Le même concept est également proposé sur le lac de Thoune et répond au nom de «Fondue Sealander». Il s’agit d’un bateau électrique pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes que vous pourrez naviguer vous-même dans la baie de Spiez tout en profitant d’une fondue et d’un bon vin blanc local. Un éclairage d’ambiance et des enceintes pour de la musique sont également prévus pour agrémenter cette croisière originale.

Des vacances 100% détente

Dans l’Oberland bernois, vous ne serez pas en reste même si vous n’aimez ni les sports d’hiver ni les sensations fortes. En effet, la région propose plus de 220 kilomètres de sentiers de randonnée d’hiver. Le décor est particulièrement beau à Beatenberg, Aeschi et leurs alentours. Ainsi, les deux villages, véritables terrasses baignées de soleil, offrent des panoramas exceptionnels sur le lac de Thoune. Le parc naturel Diemtigtal est également un véritable paradis pour les amoureux de randonnée avec ses forêts enneigées et paysages alpins féériques.

On peut également se détendre merveilleusement bien dans la Région de Vacances Interlaken.

L’offre de loisirs s’étend également en dehors des sentiers de raquettes et de randonnée. Que diriez-vous donc d’une balade en bateau sur les lacs de Thoune et de Brienz? Et pour savourer cet instant, au sens propre comme au figuré, vous pourrez combiner la traversée avec le «Tour culinaire lac de Thoune». Le soir, une délicieuse fondue vous sera servie. Pour un moment suspendu, vous pouvez aussi vous laisser séduire par une balade tranquille en calèche à travers les paysages enneigés d’Interlaken ou bien faire vos plus belles pirouettes et autres figures de patinage artistique au centre de sports sur glace Jungfrau. Enfin, pour vous plonger dans une bulle de détente, rien de tel qu’une journée au spa: au chalet nautique du Parkhotel Gunten, qui longe le lac de Thoune, vous profiterez du bain à remous et du sauna. Au choix, vous pourrez également vous rendre dans l’un des quatre autres spas participants de la Région de Vacances Interlaken.