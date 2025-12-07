La liberté financière commence dès le début de la carrière professionnelle. Si l'on établit tôt un budget, que l'on planifie l'épargne et la prévoyance, on profite de l'effet des intérêts composés – et on a plus pour la vie.

Budget, épargne et prévoyance

Lorsque le premier gros salaire est versé sur le compte en banque, les questions liées à la prévoyance semblent être encore peu importantes. Bien que l’épargne fasse partie de l’ADN de la majorité de la population suisse, le salaire est souvent dépensé en intégralité en début de carrière. L’essentiel est de maintenir malgré tout une stratégie d’épargne, ou mieux encore d’investissement, car les décisions financières prises au plus jeune âge ont un impact direct sur l’avenir.

La responsabilité individuelle gagne en importance

Selon le Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2025, près de la moitié des personnes interrogées estiment qu’il faudrait penser à la prévoyance dès le premier emploi. Le sondage révèle que 57% des personnes entre 18 et 30 ans disposent d’un pilier 3a en vue de maintenir leur niveau de vie habituel une fois à la retraite. La gestion de la prévoyance privée est simple et se fait en ligne.

On observe aussi une méfiance croissante envers le 1ᵉʳ pilier, soit la prévoyance étatique: 41% des personnes entre 18 et 30 ans doutent de l’avenir de l’AVS. La discussion autour du financement de la 13ᵉ rente AVS dévoile la complexité en la matière.

Fabrice Geinoz, spécialiste en planification financière chez Raiffeisen Suisse, en est conscient: «En raison du vieillissement de la population, les jeunes craignent pour leur AVS.»

Cette incertitude règne toutefois aussi relativement au deuxième pilier, c’est-à-dire les caisses de pension. Selon le Baromètre de la prévoyance, le fonctionnement et les prestations de la prévoyance professionnelle représentent une boîte noire pour beaucoup. Seule une petite moitié comprend vraiment les notions «taux de conversion» ou encore «déduction de coordination». Néanmoins, les jeunes adultes accordent une attention croissante aux prestations assurées par la caisse de pension, notamment lorsqu’ils choisissent un nouvel employeur.

«L’effet des intérêts composés fait toute la différence »

Fabrice Geinoz recommande d’effectuer régulièrement des versements dans le pilier 3a. «L’idéal est de mettre en place un ordre permanent mensuel afin de simplifier l’épargne.» Les plans d’épargne en fonds de placement offrent quant à eux un horizon de placement à long terme et permettent ainsi de profiter des opportunités de rendement des marchés financiers.

Les gros investisseurs que sont les caisses de pension ou l’AVS misent également sur ces marchés. Fabrice Geinoz parle de ce que l’on appelle le «troisième cotisant»: «Il s’agit des marchés financiers qui offrent en moyenne des rendements plus élevés sur des durées longues.» Ces rendements contribuent de manière significative au patrimoine de prévoyance et au fonctionnement du système. Le Baromètre de la prévoyance Raiffeisen révèle toutefois que seuls 38% des personnes interrogées en ont connaissance.

En effectuant des versements dans le pilier 3a dès 25 ans par exemple, le patrimoine peut fructifier pendant 40 ans. «Même de petits montants, versés régulièrement dans un fonds de prévoyance sont rentables; l’effet des intérêts composés au fil des années fait toute la différence», précise Fabrice Geinoz. Par ailleurs, un fonds offre un moyen efficace de compenser la faiblesse des taux d’intérêt et l’inflation, qui est responsable d’une réelle perte de la valeur du patrimoine sur le long terme s’il est immobilisé sur un compte.

Les montants sont versés de manière répartie sur l’année et automatiquement investis. «Les jeunes qui épargnent pour leur retraite peuvent fortement miser sur les actions, car ils disposent d’un horizon de placement à long terme», explique Fabrice Geinoz. Aucune connaissance financière spécifique n’est requise, puisque les investissements sont gérés de manière professionnelle et largement diversifiés afin de minimiser les risques. Aujourd’hui, près de la moitié des titulaires d’un pilier 3a investissent leurs avoirs de prévoyance dans des fonds.

Pilier 3a digital Démarrez votre prévoyance en seulement 3 minutes avec le Pilier 3a digital – le tout de manière simple et flexible, quel que soit votre budget. Ouvrez un compte de prévoyance dans l'e-banking en quelques clics et profitez d'économies fiscales, de l'effet des intérêts composés et des investissements dans les fonds de prévoyance de manière entièrement digitalisée. Raiffeisen vous accompagne avec des solutions globales pour votre avenir financier. Parce que nous sommes une coopérative

Gardez votre niveau de vie habituel et économisez sur les impôts

Les prestations du premier pilier (AVS) et du deuxième pilier (caisse de pension) ne couvrent en règle générale que 60% du dernier salaire. A la lumière du Baromètre de la prévoyance, près de 65% des jeunes épargnants misent sur le pilier 3a afin de pouvoir maintenir leur niveau de vie habituel une fois à la retraite. 46% citent également les économies d’impôts comme une raison de se tourner vers la prévoyance privée. Cette stratégie est rentable, même avec des petits montants, comme le montre le calculateur d’économies d’impôts de Raiffeisen. Bien entendu, plus les versements sont élevés, plus les économies d’impôts sont grandes. Pour l’année 2025, le montant maximal pour le personnel affilié à une caisse de pension s’élevait à 7’258 francs.

Le pilier 3a offre par ailleurs davantage de flexibilité: il peut être utilisé sous certaines conditions pour financer l’achat d’un logement en propriété, le lancement d’une activité indépendante ou l’expatriation. «Le pilier 3a procure non seulement une sécurité à la retraite, mais il ouvre aussi la voie pour atteindre ses objectifs personnels plus tôt», explique Fabrice Geinoz.

Nouveau: versements rétroactifs dès 2026

A partir de 2026, le Conseil fédéral autorise par ailleurs les versements rétroactifs dans le pilier 3a: les personnes qui n’ont pas versé le montant maximal par le passé pourront, sous certaines conditions, combler les lacunes apparues depuis 2025. Il s’agit d’une opportunité intéressante si le montant maximal n’a pas pu être versé pour cause de formations continues, de voyages ou d’une réduction du taux d’occupation.

Le spécialiste en planification financière, Fabrice Geinoz, conseille donc de vérifier régulièrement son budget personnel, de définir des objectifs d’épargne pour réaliser ses rêves et d’effectuer des versements à intervalles réguliers dans le troisième pilier.

5 conseils pour la prévoyance des jeunes adultes Etablissez un budget: en plus de vos dépenses fixes et variables, définissez aussi des montants pour vos objectifs d'épargne à court terme et un montant d'épargne pour le pilier 3a. N'oubliez pas: même les petits montants épargnés s'accumulent d'une année à l'autre. Débutez le plus tôt possible: l'idéal est de commencer dès réception du premier gros salaire en versant un montant fixe dans le pilier 3a à l'aide d'un ordre permanent mensuel afin de profiter de l'effet des intérêts composés. Optimisez le rendement: grâce au long horizon de placement dont vous bénéficiez, investir le patrimoine 3a dans un fonds de prévoyance en vaut la peine. Ainsi, vous faites fructifier votre argent au fil des années, tout en profitant de l'effet des intérêts composés. Réalisez des économies d'impôts: effectuez des versements dans le pilier 3a pour constituer votre patrimoine tout en réalisant des économies en payant moins d'impôts. Conseil du spécialiste en planification financière Fabrice Geinoz: investissez les économies faites sur les impôts afin de vous constituer un patrimoine supplémentaire au fil du temps. Evitez les dettes: éliminez les dépenses inutiles, comme les abonnements onéreux, et évitez les crédits à la consommation. Réglez vos factures dans les délais, car les poursuites judiciaires coûtent non seulement cher, mais elles réduisent aussi vos chances de trouver un appartement ou un emploi.