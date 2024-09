Car la prévoyance n’a pas d’âge

Cet article est sponsorisé par PostFinance

Chaque mois, une part importante des salaires des personnes actives est versée aux 1er et 2e piliers de la prévoyance. Cependant, le montant des prestations, en particulier les rentes de vieillesse, reste incertain. L’évolution démographique et les changements sociaux influencent le montant et la durée des cotisations, ainsi que la capacité à financer ces prestations. Cette préoccupation touche la population et les politiques depuis des années, surtout dans le contexte des débats sur la réforme de la LPP.

C’est probablement pour cette raison que l’incertitude concernant les prestations de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et des caisses de pension occupe depuis des années les premières places du baromètre national des préoccupations. Il est évident que la préparation pour la retraite doit commencer dès le début de la vie professionnelle, ne serait-ce que par les déductions obligatoires pour l’AVS et la caisse de pension. Voici trois points essentiels pour comprendre pourquoi il est important, à chaque étape de la vie, de se concentrer sur la planification de sa prévoyance ou de sa retraite.

1 La prévoyance volontaire avant 30 ans

Dès l’âge de 20 ans, même les étudiants doivent verser au moins 514 francs par an à l’AVS (selon les règles en vigueur en 2024), afin d’éviter les années de cotisations manquantes qui réduiraient la rente à la retraite. Toute personne active cotise automatiquement à l’AVS dans le cadre du 1er pilier. Les employés gagnant au moins 22 050 francs bruts par an sont couverts par la prévoyance professionnelle (2e pilier) via leur caisse de pension. Les prestations de vieillesse légales des 1er et 2e piliers représentent environ 60 à 70% du revenu de l’activité professionnelle à la retraite.

Pour garantir une retraite sereine sur le plan financier, il est judicieux de faire des versements réguliers dans la prévoyance libre (pilier 3b) ou dans la prévoyance liée fiscalement avantageuse (pilier 3a). Les personnes qui s’y prennent tôt bénéficient de l’effet des intérêts composés grâce aux versements réguliers.

2 Évolution des besoins en prévoyance de 30 à 50 ans

Les personnes actives, qu’elles fondent une famille, qu’elles soient mariées, en concubinage ou en partenariat enregistré, ont des besoins différents en matière de prévoyance personnelle. Au-delà de la prévoyance vieillesse, il devient essentiel de couvrir les risques financiers liés à l’invalidité ou au décès. Il est donc important de se pencher sur les assurances adaptées à ces risques

Une assurance vie constitue une solution pertinente pour couvrir ces risques tout en préparant sa retraite, complétant ainsi efficacement d’autres solutions de prévoyance, comme les versements sur un compte du pilier 3a.

3 Commencer à préparer sa retraite dès 50 ans

À 50 ans, la retraite approche et il est temps de commencer à préparer sérieusement cette étape de vie. Il est donc indispensable de faire le point sur vos finances, y compris les prestations attendues des 1er et 2e piliers et votre situation patrimoniale personnelle. Un (nouveau) rachat dans votre caisse de pension serait judicieux. Ou utilisez pleinement les options de versement du pilier 3a.

Il est également important de réfléchir aux besoins financiers nécessaires pour subvenir à vos besoins et réaliser vos souhaits et objectifs à la retraite. Avant de partir à la retraite, d’autres questions se posent: souhaitez-vous recevoir votre avoir de la caisse de pension sous forme de rente ou de capital et à quel âge devriez-vous retirer les fonds de votre pilier 3a?

Consultation en prévoyance Ai-je besoin d'une couverture d'assurance supplémentaire en plus des assurances obligatoires du 1er pilier (AVS/AI) et du 2e pilier (caisse de pension/assurance-accidents)? Il est important de comprendre votre niveau de couverture et les prestations disponibles pour vous et vos proches en cas d'invalidité ou de décès. Pour obtenir des réponses à vos questions, vous pouvez réserver une consultation en prévoyance gratuite auprès de PostFinance. Pour des conseils adaptés à votre étape de vie et à votre situation en matière de prévoyance et de finances.

Le but d’une consultation en prévoyance est d’évaluer votre situation actuelle en fonction de vos besoins et de détecter les lacunes concernant la vieillesse, l’invalidité ou le décès. Ce bilan permet d’identifier les solutions de prévoyance adaptées pour combler ces lacunes et assurer un avenir plus serein sur le plan financier. Voici les deux solutions de prévoyance les plus courantes:

Compte de prévoyance 3a

Les versements sur un compte de prévoyance du pilier 3a sont destinés à la prévoyance vieillesse. Vous pouvez déduire vos cotisations annuelles de votre revenu imposable dans les limites légales. L’avoir sur le compte 3a peut être investi sous forme d’épargne rémunérée ou, en tout ou partie, dans des fonds de prévoyance avec des perspectives de rendement.

Assurances vie

Une assurance vie offre une protection contre les risques liés à la vieillesse et, si nécessaire, couvre les risques d’invalidité et de décès. Ces assurances peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins et sont disponibles dans le cadre du pilier 3a ainsi que du pilier 3b.

Consultation en retraite À ma retraite, quel sera le montant de mes revenus issus des prestations des 1er et 2e piliers? Puis-je envisager une retraite anticipée? Quelles sont les options pour retirer mon avoir de caisse de pension? Que dois-je prendre en compte lorsque je demande le versement des fonds du pilier 3a? Est-ce que je souhaite léguer des actifs existants? De nombreuses questions se posent avant la retraite. Profitez d'une consultation en retraite gratuite chez PostFinance et recevez des conseils personnalisés sur votre situation de prévoyance et financière.

Le principe des trois piliers en Suisse En Suisse, la prévoyance vieillesse repose sur un système en trois piliers. Les prestations de l'AVS et de l'AI, de la caisse de pension et de la prévoyance privée viennent ainsi se compléter. 1er pilier: la prévoyance étatique, comprenant l'assurance vieillesse et survivants (AVS) et l'assurance invalidité (AI). Ce pilier assure financièrement les besoins de base et est plafonné à 2450 francs par mois pour une personne seule et 3675 francs par mois pour un couple (données 2024). Le montant de la rente dépend notamment du revenu que vous percevez pendant votre activité professionnelle. 2e pilier: la prévoyance professionnelle, comprenant la caisse de pension (LPP) et l'assurance-accidents (LAA). Ce pilier vise à maintenir le niveau de vie habituel en complément du 1er pilier. Les employés gagnant au moins 22 050 francs par an (données 2024) sont automatiquement couverts par leur employeur. 3e pilier: la prévoyance privée, qui est facultative et vise à combler les lacunes de la prévoyance à la retraite, en cas d'invalidité ou de décès. Il se divise en deux: le pilier 3a pour la prévoyance liée fiscalement avantageuse et le pilier 3b pour la prévoyance libre et flexible.