Après le Beau-Rivage lausannois en 2023 et The Dolder Grand l'an passé, c'est au tour du palace zurichois Mandarin Oriental Savoy de rafler le prix de l'«Hôtel de l'année» décerné par le guide GaultMillau.

Inauguré en 1838, Le Mandarin Oriental Savoy Zurich est connu comme l'un des plus anciens cinq-étoiles de la ville.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Après le Beau-Rivage à Lausanne en 2023 et The Dolder Grand en 2024, le Mandarin Oriental Savoy, Zurich a été désigné «Hôtel de l'année 2025» par le guide GaultMillau. Réputé comme le plus ancien 5 étoiles de la ville, l'établissement aux 44 chambres, 36 suites et deux restaurants accueille les clients à partir de 907 francs la nuitée, selon les principaux sites de réservation. Oui, c'est une belle somme, mais considérez que c'est tout de même beaucoup moins que le budget de la rénovation qui vient d'être effectuée sous le crayon de l'architecte d'intérieur parisien Tristan Auer: 80 millions de francs.

Propriété de l'UBS et exploité par le groupe Mandarin Oriental, ce palace perpétue la promesse faite en 1838 par le jeune boulanger (une autre époque, assurément) Johannes Baur, qui inaugura sur la Paradeplatz ce qui s'appelait alors l'Hôtel Baur: offrir un «service irréprochable des plus élégants». Pour s'offrir la «Suite Présidentielle» de 200 m², avec mobilier design et sèche-cheveux Dyson, il faudra débourser 18'000 francs la nuit.

Italien ou français?

Côté restos, le vaisseau-amiral Orsini est dirigé par le chef Dario Moresco qui signe une carte de cuisine italienne au niveau «rarement atteint en Suisse» aux dires du GaultMillau, qui lui a flanqué 16 points et qui souligne l'excellence de la coquille Saint-Jacques norvégienne sur une crème de mozzarella di Bufala avec caviar et sauce aux huîtres, ou encore des bottonis (des raviolis ronds) farcis au lièvre. Comptez 175 francs pour un menu en six plats, sans les boissons.

L'hôtel possède également sa brasserie française, «Brasserie Savoy», dirigée par le chef exécutif Benjamin Halat. Soupe à l'oignon, salade niçoise, moules-frites, ratatouille ou encore sole meunière: les grands classiques français y sont proposés avec raffinement – de quoi lui valoir 15 points par GaultMillau. Les plats principaux oscillent entre 32 et 75 francs.

Enfin, le bar de l'hôtel, le 1838, qui selon le guide est historiquement «l'un des premiers rooftop-bars du monde», sert des cocktails et de quoi snacker dont du poulet frit à la coréenne (dont nous vous donnons la recette, si vous préférez le fait-maison).