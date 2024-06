À la fanzone de Plainpalais, le sandwich de Danny Khezzar élu homme du match

Rien avoir le chiche-kebab: le sheesh sandwich de Danny Khezzar est un katsu sando japonais au poulet!

Nouhad Monpays

Hier soir, lors du match Espagne-Italie (1-0), il y a eu un but. Ou plutôt deux: mon but à moi, c'était de me rendre à la fanzone de Plainpalais à Genève pour goûter le fameux nouveau sandwich de Danny Khezzar!

Le finaliste de Top Chef 2023 et chef du restaurant étoilé Bayview (18 points au GaultMillau) y tient un stand, Sheesh by Danny Khezzar.

Sheesh, c'est une référence à son petit cri rigolo poussé fréquemment pendant Top Chef. Rien à voir avec le chiche-kebab, donc. D'autant que son sandwich est un katsu sando, spécialité japonaise à base de viande panée servie entre deux tranches de pain au lait moelleux.

«Je voulais quelque chose de vraiment d’accessible: la gastronomie ne s'arrête pas au restaurant étoilé, nous a récemment confié le chef. «En fait, ce fameux katsu sando, c’est ce que je me prépare quand je suis chez moi. C’est vraiment mon plat réconfortant pour la maison. J'avais envie de partager ça».

Poulet pané, sauce tonkatsu

Me voici donc à Plainpalais entourée des fans de foot. Les deux jeunes hommes du stand m'accueillent avec le sourire, je me laisse tenter par le Katsu Classique, vendu 17 francs.

Le traditionnel porc pané est ici remplacé par du poulet. Je dois dire que le résultat est délicieux, le pain légèrement grillé et tiède reste moelleux à l’intérieur. Cela contraste bien avec le poulet pané donc la panure ne sent pas la friture. La mayonnaise épicée est top! Le petit plus? C’est bien sûr la sauce katsu ou tonkatsu typique. Il s’agit d’une sauce japonaise épaisse, sirupeuse, ici avec un petit goût aigre-doux et sucré, qui relève bien la rondeur du sandwich au poulet.

Publicité

Côté fraîcheur, je note des tranches de chou chinois cru. Seul défaut - s’il en faut en citer u n- j’aurais apprécié un sandwich plus compacté, emballé dans un papier peut-être, afin qu’il se tienne un mieux. Néanmoins, les saveurs sont là: je me suis régalée!

Cappuci-sheesh

En plus du sando, je me suis offert un ice-cappucci-sheesh’, soit un café avec lait, glace et sirop de vanille, bien rafraîchissant: pas mal du tout! Enfin, la petite glace à l’italienne maison, que j’ai choisie avec un coulis de pistache et un topping spéculoos, m’a permis de terminer en beauté cette petite pose gourmande.

Méticuleux, Danny a soigné son entrée dans le monde de la streetfood. En effet, le lancement de sa marque s’accompagne de la création de toute une communication bien ficelée, fraîche et très street qui lui ressemble, imaginée avec son acolyte de toujours Vincent Steiner.

«Je suis exigeant, il faut que la qualité et la constance de ce qu’on propose pour Sheesh soient parfaites!», assure le chef. À déguster d'urgence pendant l'Euro, avant de le retrouver bientôt ailleurs.