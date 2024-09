Nos 5 kebabs préférés à Genève

Nouhad Monpays

Le sandwich «kebab» aussi baptisé sandwich «grec», ce symbole de la street food mondiale, a parfois mauvaise réputation, pourtant - role de foodie - un bon kebab, c’est le nerf de la guerre! Si Genève ne manque pas d’adresses du genre, toutes ne se valent pas. Voici quatre adresses locales testées et approuvées pour s’enfiler un bon kebab.

Alles Gut! Gemüse Kebab

Inspirée des incontournables kebabs berlinois, Alles Gut! propose d'excellents kebabs, concoctés dans les règles de l’art, à base de produits 100% genevois. Dans la petite arcade en bord de l’Arve, face à Carouge, on déguste des kebabs au poulet mariné, végétariens et même végans (aux légumes). Ce kebab local, hipster à souhait, est particulièrement frais grâce à sa garniture d’herbes, de pickles acidulés maison et de sa sauce légère.

On aime particulièrement l’approche durable du lieu et l’implication solidaire de l’enseigne. Si vous aussi, vous voulez aider, chez Gemüse kebab, il est possible d’offrir des kebabs «suspendus» pour dix francs, qui permettront ensuite à une personne dans le besoin de manger à sa faim.

Quai Ernest-Ansermet 2, Genève

Oh my Greek!

Salade, tomate, oignons? Les fans de street food connaissent bien la marque, en effet avant de s’établir dans le dur dans la food court de Confédération centre, Oh my GreeK était déjà un des incontournables des festivals en Suisse. On parle plutôt ici de sandwich grec, bien qu’il n’y ait pas vraiment de différence, à part la sauce peut-être, ici à base de yaourt tel un tzatziki. La viande est cuite sur des broches à kebab traditionnellement.

Il y a souvent la queue à leur stand du food court Spoon Food. Il faut dire que leurs sandwichs sont délicieux avec des viandes juteuses (gyros ou souvlaki, poulet ou porc), un pain pita moelleux, de bonnes sauces légères: un régal! Outre les sandwichs, Oh My Greek suggère aussi des assiettes et des bowls avec salades pour le bon goût du kebab, mais en plus léger, franchement on adore!

Rue de la Confédération 8

La Broche

Autoproclamé «meilleur kebab de Genève», La Broche n’a en tout cas pas volé son excellente réputation. C’est dans un décor coloré et solaire que l’on se presse à la pause du midi pour déguster tout ça. Ici, le boss, c’est l’affable Erdal, toujours de bonne humeur, qui utilise dans son restaurant des produits d’excellentes qualités et d’une fraîcheur impeccable pour des recettes authentiques sublimées par une ribambelle de sauces 100% faites maison.

Outre le fameux sandwich kebab, à La Broche, on savoure de belles salades, des wraps mais aussi des pides, les pizzas turques allongées, ainsi que d’excellents burgers. Pour couronner le tout, laissez-vous tenter par les succulents baklawa de la maison:

Route de Chêne 19

Ephese Genève

Plus qu’un simple Kebab, Ephese Genève est une véritable institution. Installée depuis plus d’une vingtaine d’années à la rue de Carouge, en face de la populaire Place des Augustins, dans ce grand restaurant, toutes les générations se mélangent et se rencontrent à toutes heures du jour et jusqu’à tard dans la nuit, pour savourer une excellente cuisine turque, kebab en tête. La spécificité du lieu? Des portions extrêmement généreuses pour le prix, une viande marinée excellente et un service familial très sympathique. Et tout ça à des prix défiant toute concurrence.

Rue de Carouge 74

Parfums de Beyrouth

Qui à Genève ne connaît pas les parfums de Beyrouth? Situé au cœur des Pâquis, ce snack libanais est un véritable incontournable de la street food locale. Situé rue de Berne, on patiente parfois longuement pour savourer leurs sandwichs réconfortants. Si les keftas et les grillades sont excellents, on adore tout autant leurs sandwichs chawarma (cousin germain du kebab) généreusement garnis.

Particularité de cette adresse libanaise: la viande marinée cuite à la broche est ici servie dans un pain plat traditionnel et non un pain pita. Le truc en plus, celui qui fait toute la différence? La sauce blanche est ici remplacée par une crème d’ail typique qui réveille astucieusement toutes les saveurs des sandwichs et des assiettes kebabs: miam!

Rue de Berne 18, 1201 Genève