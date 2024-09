Tarte aux tomates cerise et fromage de chèvre

Matériel: un moule à tarte de 18 cm.

Voici une recette de tarte aux tomates cerises et fromage de chèvre très rapide et très gourmande.

Si vous le souhaitez, il est possible de trouver de très bons fonds de tarte artisanaux dans les petites épiceries. C’est une bonne alternative rapide et garantie sans additifs. Sinon, vous pouvez utiliser la recette de pâte brisée donnée pour cette tourte.

Plus vous optez pour un chèvre de qualité, plus votre tarte sera corsée et savoureuse.