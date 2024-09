Risotto au parmesan en trois ingrédients

Ce risotto ne demande pratiquement aucun ingrédient, mais c'est de loin mon préféré. Je le fais avec de l'eau pour bien mettre en avant le goût du beurre et du fromage. Évidemment, il faut utiliser les meilleurs ingrédients possible.

Pour un résultat bien crémeux, il faut effectuer la mantecatura, geste de va-et-vient qui permet une émulsion très volumineuse. Entraînez-vous un peu si vous n'êtes pas familier avec la procédure, ce n'est pas très compliqué, et ça change absolument tout.

Pour ce faire, utilisez une sauteuse ou une poêle avec des bords assez hauts (s'ils sont droits, c'est parfait). Effectuez des allers et retours d'avant en arrière en descendant à l'aller, et en remontant tout en allant plus vite sur le retour. Si le riz effectue une belle vague avant de retomber au fond de la sauteuse, c'est parfait.

Effectuez ce geste pendant quelques minutes pour un risotto absolument crémeux.