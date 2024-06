Flan pâtissier à la vanille

Matériel: cercle de 18 à 20 cm, 4 à 5 cm de hauteur.

Le flan, c'est à la mode, et on a compris pourquoi! Je me suis inspiré de la recette de Philippe Etchebest pour ce flan, ainsi que des conseils de Ju Chamalo, le pâtissier auteur de deux livres sur ce gâteau.

Il y a peu d'ingrédients, alors achetez la meilleure qualité possible. Si vous utilisez une gousse de vanille, laissez infuser la cosse dans le lait tiède avant de la retirer.