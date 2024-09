Cheesecake au spéculoos

Étape 4 / 7

Concassez le biscuit spéculoos froid et tapissez le fond du moule en pressant bien avec le dos d’une cuillère. Versez la préparation à cheesecake sur le fond de biscuit, et lissez avec une spatule. Enfournez 15 minutes à 200°C, puis 40 à 45 minutes à 90°C. Le cheesecake doit être figé sur les bords et encore tremblotant au centre. Laissez refroidir dans le four pendant environ 2 heures.