L'ex-star brésilienne va inaugurer un restaurant à Vernier dans lequel il est partenaire.

Fabien Goubet Journaliste Blick

On connaissait Ronaldinho pour son jeu d'artiste, le voilà qui se lance dans… les hamburgers à… Vernier (GE)!

R10 Burger est une enseigne sise dans le nouveau quartier de l'Etang à Vernier. «Ronaldinho Gaucho, célèbre pour ses exploits sur le terrain, investit désormais dans le domaine de la restauration avec R10 Burger, une enseigne spécialisée dans les burgers de haute qualité», peut-on lire sur le site du promoteur du quartier. L'ex-star brésilienne sera même présente sur place, dimanche 23 et lundi 24 juin. Il a un statut de «partenaire», sans plus de précision.

La carte du restaurant inclut des «smash burgers et des burgers tartare, en passant par les bao burgers et les burgers au boeuf wagyu», le tout accompagné de «frites maison». Cette feuille de match alléchante poursuit cependant avec la promesse de «french tacos», ce qui s'apparente davantage à un contrôle du tibia qu'à un dribble façon samba. Pire, ces derniers seront «personnalisables»: là, on frôle la tête piquée avec le nez.

À noter que durant l'Euro 2024, un grand écran sera installé, ce qui ajoutera cette nouvelle adresse à notre liste des bons spots pour s'empiffrer devant un match. «R10 Burger se veut un restaurant familial, le rendez-vous des amateurs de sport et de tous les habitants de Genève qui aiment les burgers», conclut dans le communiqué le directeur de l'enseigne Bastas Yetis.

Ronaldinho a récemment fait parler de lui en critiquant l'équipe de foot brésilienne. Dernièrement, il a été au centre de plusieurs affaires, parfois jusqu'à la condamnation, comme en 2020, lorsque la justice lui a ordonné de verser une amende de six millions de reals (1,36 million de francs) pour avoir voyagé au Paraguay avec de faux documents d'identité.