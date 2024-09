On a goûté le brunch libanais du chef Alan Geaam à Lausanne

Fabien Goubet Journaliste Blick

La nouvelle avait fait saliver les fans de houmous, les amateurs de baba ganoush, les pros des mezzés, en juin dernier. Le chef français Alan Geaam, une étoile Michelin et un petit empire d'adresses (restaurants, pâtisseries…) à Paris et Marseille, avait repris les rênes du restaurant O'Beirut, à Lausanne. Une première incursion hors de France, et une bonne nouvelle, tant ce restaurant n'était plus que l'ombre de lui-même.

Après un rafraichissement de la salle, le Qasti accueille les clients dans une ambiance ensoleillée, presque tropicale avec sa terrasse végétalisée et ses motifs végétaux peints sur les murs. Proposé à 58 francs, le brunch libanais dominical est un buffet chaud et froid. Une habitude qui s'était quelque peu effacée durant les années covid, mais qui a tendance à revenir, pour notre plus grand bonheur. Un brunch sans buffet, ce n'est plus un brunch, c'est juste un resto qui ouvre à 11 heures. Mais c'est là une autre histoire: c'est Qasti, qui signifie «mon histoire».

Celle d'Alan Geaam est singulière. Sans papier ni domicile fixe, cet immigré libanais arrivé clandestinement en France en 1999 commence plongeur dans un snack, avant de gravir un à un les échelons, raconte Le Temps. Jusqu'à décrocher une étoile Michelin, en 2018, pour son restaurant homonyme à Paris.

Le buffet brunch du Qasti est servi tous les dimanches. Photo: Qasti

Un brunch traditionnel bien exécuté

Retour au buffet, où de larges saladiers colorés attendent les assiettes, pendant qu'un musicien gratte les cordes de son oud pour quelques mesures envoutantes. Les plats froids incluent une salade fattouche, toute simple, mais idéale pour se mettre en appétit, et un houmous plutôt léger et aéré, élégamment proposé et disponible en deux versions: nature ou au basilic. Le labneh aux olives est crémeux à souhait. Seul regret: des pains pita un peu secs, pas vraiment à la hauteur du reste.

Côté boissons, je me contente d'un café et d'une très bonne limonade maison, non sans noter que la plupart des clients semblent apprécier se préparer de petites tasses de thé dans lesquelles ils plongent des branches de menthe fraîche.

Deuxième round, direction les plats chauds. Boulettes d'agneau parfumées, sauce au sésame, croquettes de bœuf, rouleaux au fromage de brebis et les inévitables falafels sont de la partie. Au niveau des desserts, j'opte pour un peu de mouhalabié, un délicat flan au lait infusé à la fleur d'oranger, ainsi qu'un meghli, une crème de riz au carvi et à la cannelle.

Des man'ouchés aux pâtisseries, on laisse son palais s'envirer de notes de zaa'tar, de tahini, d'eau de rose, de miel ou de fleur d'oranger: autant de parfums de tous ces plats faits maison, qui transportent vers le partage et la convivialité propres au Levant. Si ce buffet traditionnel est bien maîtrisé, j'aurais toutefois aimé davantage discerner la patte créative d'un chef étoilé Michelin. Il reste que ce brunch constitue une agréable escapade libanaise, un moment suspendu qui se laisse apprécier en se resservant une boisson, tout en écoutant les familles fredonner sur les notes de oud. Tout est propice à prendre son temps. Tant mieux, c'est dimanche.

Qasti Lausanne

Rue Belle-Fontaine 2