Fini les fêtes de Genève, place à une table d'hôtes géante sur les quais

Du 14 au 18 août, la ville de Genève innove avec un tout nouveau festival: «Genève Genève» se tiendra sur les quais et proposera notamment une table d'hôtes géante aux plus épicuriens d'entre nous.

Cette année, le quai Gustave-Ador accueille une table d'hôte géante du 14 au 18 août.

Nouhad Monpays

C’est sur le quai Gustave-Ador, dans le cadre du festival «Genève Genève», que cela se passe du 14 au 18 août. Vous pourrez découvrir une immense table d’hôtes festive pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes par service. Ce voyage gastronomique accueille des chefs talentueux qui mettront tour à tour à l’honneur la gastronomie locale et qui nous feront découvrir leurs identités culinaires uniques pour le déjeuner (11h30-14h) et le dîner (19h-22h) au tarif de 60 chf.

Les festivités de la Table d'hôtes débuteront dès le 14 août avec la cheffe Alba Farnos Viñals du restaurant LEGRAM (Renens). Le 15 août, ce sera au chef étoilé Serge Labrosse (La Chaumière, Troinex) de recevoir les convives sur les quais, suivi par Sébastien Ripari, consultant culinaire, qui orchestrera une journée à 6 mains en collaboration avec le restaurant mexicain El Catrín, le bistrot gourmand Chez Piaf et la confiserie-chocolaterie La Bonbonnière. Le 17 août, la douée Tamara Hussian, cheffe-propriétaire du restaurant poétique Anouch, prendra la relève. Enfin, ce sera au tour de Bérengère et Bertrand Lutaud, du gourmand restaurant Yeast (Carouge) de clôturer en beauté cette alléchante odyssée gourmande.

Des propositions pour tous les goûts

Côté menus, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les palais! Chaque chef élaborera des menus classiques et végétariens. Ainsi, pour la journée de lancement, Alba Farnos Viñals proposera des délices aux effluves voyageuses. On note par exemple une proposition de falafels aux lentilles genenoise ou encore une entrée à base de poivron jaune rôti, de semoule crémeuse au safran. Dans un autre style, tout aussi tentant, le chef Labrosse et ses équipes suggèrent un croque-monsieur gourmand et une volaille locale servie avec un risotto de céleri et de tomates.

Pour les menus à 6 mains, orchestrés par Sébastien Ripari, c’est le bistrot Chez Piaf qui se charge des entrées, El Catrín, des plats et La Bonbonnière, des conclusions sucrées. De son côté, la cheffe Tamara Hussian fera honneur à ses origines arméniennes autour de recettes délicates concoctées à base de produits locaux. Puis, pour le dernier jour de cette table d’hôte unique en son genre, les Lutaud offriront un aperçu de la gourmandise de leur excellente table carougeoise avec en plat principal, l’une de leur grande spécialité: l’épaule d’agneau confite et l'anchoïade fumée. Miam!

Réservation

Lunch de 11h30 à 14h et dîner de 19h30 à 22h.

Tarif unique de CHF 60.- par personne, dont CHF 5.- seront reversés à la Fondation Mater.