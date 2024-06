Où manger libanais à Genève?

Genève possède quelques valeureux ambassadeurs de la cuisine du Levant.

Nouhad Monpays

Après avoir écumé Lausanne pour trouver les meilleurs libanais de la ville, on a remis ça à Genève.

1 Balila

C’est caché dans le charmant boutique-hôtel Longemalle, en centre-ville, situé sur la place éponyme, que vous découvrirez ce charmant restaurant libanais contemporain. Avec son décor moderne mais chaleureux, soigné et élégant, Balila est une table au chic indéniable. Le restaurant, ouvert sept jours sur sept avec un service en continu, invite à la découverte d’une cuisine libanaise authentique, aux recettes siglées par le célèbre chef beyrouthin Hussein Hadid.

On y sert une myriade de mezze traditionnels, ainsi que des spécialités de viandes marinées, et également un menu enfants. Pour l’offre du déjeuner, les créations culinaires du Balila s'offrent parfois quelques petites incursions vers des saveurs plus européennes. Par beau temps, les repas sur le balcon-terrasse ensoleillé sont un must pour profiter de l’effervescence estivale de la ville.

Place de Longemalle 13, Genève

2 La Levantine

A deux pas de l’Uni Mail,on a repéré ce joli petit snack dans une ruelle piétonne ensoleillée. La Levantine by Saj Eat est la «petite sœur» du restaurant- snack Saj Eat, niché dans les populaires Pâquis. Le décor coloré, agrémenté d’objets traditionnels et d’une jolie fresque peinte, crée une ambiance agréable et moderne, tout en proposant une cuisine de street food traditionnelle.

La grande spécialité de Levantine by Saj Eat, ce sont les man’ouche (prononcer «man'ouché»). Ces galettes typiques, semblables au pain plat, sont traditionnellement garni de za’atar, un mélange d’épices tout aussi typique, lui aussi. Ici, les man’ouche, cuits dans les règles de l’art sur un four bombé, se dégustent en sandwichs. Ceux-ci sont garnis de différentes façons, avec du labné, du jebné (un fromage), du muhammara (un dip typiques à base de poivrons) ou encore avec du halloumi. Leurs différentes recettes de mouhallabié, le dessert libanais par excellence, sont aussi à goûter absolument!

Rue Patru 2, Genève

4 O’ Liban

Chez O’Liban, on s’offre une découverte voyageuse de toute la diversité de la gastronomie traditionnelle de la cuisine libanaise. Le service enthousiaste et les prix raisonnables ajoutent à l'attrait de ce nouvel établissement.

Le petit nouveau de la sélection vient d’ouvrir ses portes dans la rue Leschot, sur le pourtour de la plaine de Plainpalais. Après quelques travaux, l’ancien restaurant grec, passé aux mains du groupe horloger Franck Muller, qui investit désormais dans la restauration, a rouvert ses portes avec un tout nouveau décor sobre et solaire, ode pittoresque au pays du Cèdre.

Rue Leschot 9, Genève

4 Chez Fouad Le Snack

Le chef Fouad Klayani est une personnalité publique reconnue à Genève. Il faut dire que chef hyper social et tout sourire fut à l’origine de l’ouverture du restaurant libanais l’Arabesque, sis au Président Wilson, l’un des chics hôtels de la rade. Fouad est à la tête du restaurant du même nom, d’un service traiteur, mais aussi d’un spacieux restaurant-snack. Au cœur des Eaux-Vives, celui-ci se trouve à deux pas du restaurant du chef.

Chez Fouad le Snack, on déguste le meilleur de la street food libanaise dans une ambiance décontractée et familiale. Nos favoris? Les sambousseks maison, les délicieux sandwichs shawarma, mais aussi tout un tas de spécialités plus rares telles que les sfiha. Ce classique de la cuisine levantine, une sorte de mini-pizza garnie de viande de mouton épicée, est une spécialité culinaire de la plaine de la Bekaa. À noter que, chez Fouad le Snack dispose d’une agréable terrasse située dans la paisible rue de la Maire, très agréable pour les beaux jours.

Rue de la Mairie 6, Genève

5 Saveurs du Liban

Pour une découverte authentique et sans chichi, il faut se rendre au moins une fois aux Saveurs du Liban. En quelques bouchées aussi réconfortantes que voyageuses, ce spacieux restaurant des Pâquis, nous transporte directement sous le soleil méditerranéen. Le chef propriétaire, Ahmed Nasserdine y propose une découverte de toute l’étendue des saveurs libanaises à travers des recettes apprises auprès de sa maman.

Outre la ribambelle de savoureux plats traditionnels de la carte, l’une des grandes spécialités de l’adresse sont les fameux tartares libanais appelés «nayyeh». Ici, ils sont disponibles en trois assaisonnements différents. Et comme ce plat de viande crue ne se mange qu'ultra frais, il est conseillé de le commander 24 heures par avance auprès du restaurant. L’immense terrasse ensoleillée, à deux pas du lac, est un autre atout de l’adresse.

Place de la Navigation 8, Genève