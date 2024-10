Photo: Shutterstock

Fabien Goubet Journaliste Blick

La rentrée littéraire, c'est bien gentil, mais les romans sont beaucoup trop longs. En plus, il n'y a pas d'images. Tandis que les livres que j'ai sélectionnés ci-dessous, en plus d'être beaucoup plus agréables à regarder, serviront à vous remplir l'estomac.

1 Simply Jamie

Comme chaque année ou presque, on a droit à un nouveau Jamie Oliver à la rentrée. Le chef anglais reste un as des cookbook, tant ses ouvrages sont les mieux réfléchis. C'est incitatif, ça donne envie, c'est facile, et le résultat ressemble vraiment à la photo, sans avoir besoin de faire dix essais avant de manger quelque chose de comestible.

Ce nouveau «Simply Jamie» (63,70 francs / 38 euros) fait partie de ses livres-méthodes («30-Minute Meals», «5 Ingredients») dont il a le secret pour cuisiner vite et bien. On y trouve des recettes express pour les soirs de semaine (plein de pâtes avec de succulentes sauces sans cuisson, tellement pratiques), des tray bake (coupez et foutez tous les ingrédients dans un plat à gratin et revenez quand c'est prêt) et des idées pour les tablées plus gourmandes du week-end.

Bourré d'astuces et d'idées (des sauces salade qui changent, 8 façons de cuisiner le saumon, etc.), ce livre a vraiment été conçu pour devenir un compagnon quotidien dans votre cuisine.

2 Comfort

Yotam Ottolenghi met un orteil dans le territoire de la comfort food avec ce livre cosigné avec ses acolytes. En préambule de «Comfort» (39,95 euros / 67 francs), une intro d'une dizaine de pages tente de définir ce qui constitue la comfort food: qu'est-ce qu'on mange, pourquoi, avec qui, etc. Et c'est exactement pourquoi je dirai que pratiquement rien ne relève, selon moi, de ma propre définition dans ce livre. Mais ce n'est pas grave, car il demeure bourré de recettes appétissantes.

Ottlenghi oblige, les listes d'ingrédients sont assez longues, et d'expérience, mieux vaut quand même en avoir un maximum à disposition pour vraiment les comprendre. Allez donc faire le plein de zaa'tar, dukkah et autre harissa à la rose si vous voulez être sérieux. Mais passé cet écueil (de toute façon, tous ceux qui possèdent déjà son best seller «Simple» sont probablement déjà équipés), vous pourrez vous régaler de currys, daals, houmous, ramen, pâtes et autres joyeusetés qui piochent allègrement au-delà de la Méditerranée, son habituel terrain de prédilection.

3 Petit Guide Coolinaire

On se rapproche de la Suisse avec le «Petit Guide Coolinaire» (35 euros / 58,70 francs), signé par Captain Jules, influenceur genevois qui régale ses 220 abonnés Instagram avec ses nombreuses recettes depuis quelques années. C'est un bouquin très complet (250 recettes!), qui prend par la main et accompagne le lecteur pas à pas, de la liste des ustensiles à utiliser aux épices à posséder dans son placard. J'aime aussi son approche scientifique sur certaines recettes - ce qui n'est pas sans rappeler certains articles publiés ici-même.

Un peu comme le fait l'excellent Woogys, Captain Jules excelle dans la cuisine sympa, sans prise de tête, signant des recettes qu'on a envie de sortir quand des copains viennent manger à la maison: quesadillas, parmentier de bœuf, ceviche leche de tigre, spaghettis cacio e pepe… Signalons aussi la très bonne idée d'avoir pensé à ajouter de petites fiches techniques: cuire le riz parfait, entretenir un levain, lever des filets sont autant de gestes qui n'auront plus de secret pour vous. Un très chouette livre qui a vite rejoint ma rotation hebdomadaire.

4 Stéphane Décotterd

Celui-là, on va le mettre dans la catégorie des beaux livres. Pourquoi? Parce qu'il est beau, déjà, avec son beau papier glacé et ses photos somptueuses des recettes du chef de la Maison Décotterd à Glion (VD). Mais aussi parce que «Stéphane Décotterd» (58 francs) n'est certainement pas un livre qu'on va salir tous les jours. C'est la situation géographique de l'établissement, coincé entre le lac et les montagnes, qui a inspiré la philosophie de ce bel ouvrage, qui regroupe aussi bien des recettes de veau du Seeland, bœuf des Pléiades et volaille de Gruyère, que de féra, écrevisses et autres brochets du Léman.

Alors forcément, le chef étoilé Michelin présente des recettes qui ridiculisent Ottolenghi en nombre d'ingrédients: comptez 3 jours de travail et pas loin de 40 ingrédients avant de vous attabler devant son chamois à la royale. La grande cuisine, c'est du boulot, et Stéphane Décotterd met un point d'honneur à cuisiner uniquement des produits locaux - il fut même l'un des premiers à le prôner dans la région.

Heureusement, le chef a aussi pensé aux pauvres néophytes que nous sommes, avec un chapitre entier regroupant des recettes de son bistro: cannellonis aux restes de pot-au-feu, ballotine de dinde aux marrons ou encore un délicieux Paris-Brest sont de la partie, et ça a l'air très, très bon. N'espérez pas plier ça en 5 ingrédients et 20 minutes, mais ça reste à peu près faisable par le commun des mortels, pour peu d'être parfaitement équipé.

5 Romandie sucrée

La pâtisserie prend du galon en Suisse romande, et ce depuis quelques années, sous l'influence de grands chefs internationaux qui élèvent les gâteaux au rang d'art. Co-signé par les journalistes Virginie Gerhard et Siméon Calame (rédacteur au GaultMillau, propriété de Ringier, qui possède également Blick), «Romandie Sucrée» (35 euros / 39 francs) présente les 30 créations de 15 chefs pâtissiers romands renommés: Titouan Claudet (pâtissier de l'année GaultMillau 2025), Thibaut Honajzer (l'ex-chef pâtissier d'Anne-Sophie Pic, aujourd'hui présent dans sa propre boutique à Lausanne), Othmane Khoris et bien d'autres ont répondu présents.

Le livre ne paraissant que le 25 octobre, je n'ai pu mettre la main dessus à l'heure d'écrire cet article. Au vu de la crème des pâtissiers qui apparaissent dans le livre, et sans vouloir vous rouler dans la farine, je peux vous dire que c'est un très beau livre qui s'annonce.