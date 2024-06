Deux Suisses inventent un café en tube pour les randonneurs

Fans de rando, Alexander Häberlin (gauche) et Philippe Greinacher voulaient un bon café qui soit «aussi simple à préparer qu'un café lyophilisé»: ils l'ont mis dans un tube.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Tous les randonneurs ont été confrontés au moins une fois à la quadrature du cercle matinal: comment se faire un café décent sans trop s'encombrer? Cafetière moka, aéropress, machines à expresso et autres appareils plus ou moins portables existent déjà sur le marché, mais une start-up suisse vient de lancer sa propre solution inédite, encore plus légère: du café…en tube. Destiné aux trekkeurs, randonneurs voire aux campeurs, le No Normal Coffee se présente sous forme d'une tube de dentifrice rempli d'une pâte noire - du café concentré - à préparer de diverses manières.

Fans de rando en toute saison, Philippe Greinacher et Alexander Häberlin se retrouvaient toujours déçus lors de leurs escapades, à l'heure du café. Les dosettes de café en poudre donnent un breuvage douteux au goût de brûlé. Quant aux cafetières, elles s'avèrent encombrantes (outre l'appareil, il faut emmener un moulin, des grains, de l'eau, etc.) et demandent beaucoup de patience avant de boire une tasse chaude.

Prêt en dix secondes

«Nous voulions un café aussi facile à préparer qu'un café instantané, mais avec un meilleur goût», raconte Philippe Greinacher, entrepreneur issu du milieu de la communication (il a autrefois travaillé pour Ringier, propriétaire de Blick). Les deux amis se tournèrent vers les concentrés de café, du café liquide dont on retire l'eau pour obtenir une pâte conservant le profil aromatique du liquide. Mais ils ne furent qu'à moitié satisfaits, notamment parce que les concentrés sont proposés dans des bouteilles. C'est alors que naquit l'idée du tube.

Développée par l'entreprise suisse Haco, la pâte de café contient de l'Arabica de Colombie «micromoulu», du sucre et deux épaississants naturels (des gommes arabiques et de xanthane). On en verse une cuillerée dans une tasse, on ajoute de l'eau, et c'est prêt en quelques secondes. «Vous n'avez qu'à ouvrir le tube, verser de l'eau et c'est terminé, c'est parfait pour les clients qui veulent quelque chose de simple», veut croire Philippe Greinacher. Avant d'ajouter: «C'est une première mondiale, ça n'existe nulle part ailleurs».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Niveau goût, des notes de café torréfié et de cacao sont bien présentes et puissantes. C'est effectivement bien meilleur qu'un café lyophilisé. A condition de faire abstraction du sucre. Bizarre, pour un produit destiné aux amateurs de café. «Pour nous, le sucre est bienvenu dans le café du matin en outdoor, ça donne un peu d'énergie. Et puis c'est un café dark roast [torréfaction poussée, ndlr] qui supporte bien la douceur», justifie Philippe Greinacher qui ajoute néanmoins réfléchir à une version du No Normal Coffee sans sucre.

Le conditionnement en tube est pratique pour emmener son café en randonnée, mais aussi pour le consommer sous forme de pâte: une goutte sur une banane, par exemple, selon l'entrepreneur. Et pourquoi pas pour en mettre dans un dessert. Tout juste lancé dans des enseignes suisses de sport extérieur (Bächli et Transa), ainsi que sur leur boutique en ligne, le tube coûte 14,90 francs.