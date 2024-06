Sacré «pâtissier le plus créatif du monde» par le guide La Liste, Bastien Blanc-Tailleur est à la tête d’une entreprise particulière: 15 gâteaux par an, des milliers d’heures de travail et autant d’euros par gâteau. Le chef de 32 ans se dit fier d’être ainsi reconnu.

Siméon Calame

C'est bien connu, un gâteau de mariage, ça coûte cher. Mais débourseriez-vous 7’500 euros? C’est le prix des plus petits gâteaux que propose Bastien Blanc-Tailleur, Français de 32 ans élu ce lundi 17 juin «chef pâtissier le plus créatif au monde» par le guide La Liste. Renommé dans le monde entier pour son classement annuel des 1’000 «meilleures» tables du monde, ce dernier se consacre aussi aux pâtissiers, et ce depuis 2022.

Bastien Blanc-Tailleur a reçu ce titre grâce à ses grandioses gâteaux de mariage qui «peuvent prendre jusqu’à 6’000 heures de travail» et dont le chef et son équipe ne confectionnent qu’une quinzaine d’exemplaires par année. De véritables «créations haute couture comestibles» selon La Liste.

14 pays, 25 distingués. Dont 10 Français...

Outre Bastien Blanc-Tailleur, neuf autres pâtissières et pâtissiers français ont été récompensés sur les 25 distingués mardi soir (venant de 14 pays différents). Entre d’autres prix, celui de la «meilleure boutique de pâtisserie» revient au parisien Comptoir du Ritz de François Perret, celui de la «responsabilité éthique et environnementale» à Claire Damon (Des gâteaux et du pain, Paris), et celui du changement («game changer») à Dominique Ansel, le créateur du cronut établi à New-York, qui a lancé la mode des pâtisseries hybrides.