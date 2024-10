Petit livret gratuit d'une centaine de pages, le Guide Délicieux veut guider les gourmands d'ici et d'ailleurs vers les meilleures adresses gastronomiques de la région lausannoise, sélectionnées par des journalistes et blogueurs culinaires indépendants.

Le Guide Délicieux répertorie 100 adresses gourmande à Lausanne et environs. Photo: Luana Schoch

Fabien Goubet Journaliste Blick

Il n'est peut-être pas aussi connu que le GaultMillau ni aussi prestigieux que le Michelin, mais il a un atout incontestable: il rentre dans la poche arrière de mon pantalon. Présenté cette semaine et disponible gratuitement dès vendredi 4 octobre dans les cafés, restos, musées, et autres lieux touristiques de Lausanne et alentours, le Guide Délicieux est une ode, une lettre d'amour à la gastronomie vaudoise.

Porté par 14 communes, dont Lausanne, et plusieurs organismes de promotion du tourisme et de la gastronomie, ce petit recueil de 100 bonnes adresses gourmandes (les «pépites culinaires») a été compilé par un collectif de journalistes et blogueurs culinaires indépendants (dont Jennifer Segui et Tania Brasseur, collaboratrices freelance pour Blick).

Grâce à ce guide en français et anglais à destination des touristes, mais aussi des locaux de passage dans le coin, «il s'agit de faire de l'agglomération lausannoise une destination gastronomique par le biais de la promotion du terroir, des artisans et des restaurateurs», entrevoit le syndic Grégoire Junod.

Petit format pratique (si votre pantalon n'a pas de poche, le livret rentrera tout aussi facilement dans un sac ou une boîte à gants), bourré de photos, de plans de quartiers, d'anecdotes historiques et de petites fiches, le Guide Délicieux est plutôt bien fichu, avec son plan qui suit le rythme de la journée, du petit café au dernier verre. Il y a même quelques illustrations de trois dessinateurs de BD, dont le truculent Guillaume Long, en collaboration avec BDFIL.

Egalement disponible en ligne

Et si Lausanne occupe une place importante dans ses pages, d'autres villes y figurent, parmi lesquelles le Mont-sur-Lausanne, Renens ou encore Crissier, «ville connue pour sa gastronomie», a rappelé son syndic Laurent Bovay lors de la conférence de presse de lancement, sans préciser s'il faisait référence au restaurant de l'Hôtel de Ville ou au fameux McDo près de l'autoroute.

Enfin, pour les allergiques au papier même recyclé, le guide délicieux est également disponible en ligne, où une version en allemande sera de la partie. Si le lectorat assidu de Blick y retrouvera sans peine de nombreuses adresses présentées sur notre site, on ne peut que louer la démarche, qui veut faciliter la tâche la plus importante de la journée: (bien) remplir sa panse. Délicieux!