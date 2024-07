Influenceuse food et voyage, Chloe Jade Meltzer confie son expérience qu'elle qualifie de «pire restaurant de sa vie».

Iriez-vous manger dans resto deux-étoiles qui n'a que 3,8 sur Google? Dans une série de vidéos publiées sur son compte Instagram, repérées par Konbini, l'influenceuse spécialisée dans les restos et voyages Chloe Jade Meltzer commente son expérience dans un restaurant espagnol. Elle n'y va pas par quatre chemins: «c'était le PIRE repas de ma vie.» La police a même dû intervenir à la suite d'une altercation entre le staff et des clients furieux qui ne voulaient pas payer leur addition, voit-on dans ses vidéos.

Des mauvais restaurants, il y en a partout. Mais celui dont elle parle n'est pas le premier bouiboui venu: il s'agit du Mugaritz, établissement doublement étoilé Michelin du chef Andoni Luis Aduriz à Errenteria au Pays-Basque.

Si le nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez aperçu cette année dans un épisode de Top Chef sur une épreuve de trompe-l'œil. Ouvert depuis 1998, le Mugaritz est considéré comme l'un des meilleurs restaurants d'Espagne, voire du monde: en 2023, l'adresse a reçu un «Icon Award» au classement World’s 50 Best Restaurants, cocarde qui distingue sa «contribution unique à la restauration».

800 dollars pour 3 personnes, sans assaisonnement

La foodista étrille le dîner pris au Mugaritz, qui lui a coûté presque 900 dollars pour trois personnes. «C'était tout simplement pas bon, quelques produits étaient bons, mais ça ressemblait presque à une expérience sociale. Ils vous donnent un avertissement au début, disant que vous n'allez pas aimer tous les plats… et OK ça me va… mais que tout soit complètement dégueulasse ne fait aucun sens.»

Le chef Andoni Aduriz est en effet réputé autant pour sa cuisine inventive que pour son sens de la provocation. L'un de ses plats, par exemple, consiste à sucer un nombril, tandis que l'un de ses menus met en avant des ingrédients volontairement moisis. Tout est fait pour désarçonner les convives (ou se moquer d'eux, diront certains). Il n'y a généralement pas d'ordre précis dans les plats, les entrées arrivant après les desserts. En guise de «dessert», justement, l'influenceuse a eu droit à un churro contenant de la plantain non assaisonnée.

Cette volonté de secouer les clients passe souvent mal – en témoignent sur ses images les clients autour d'elle, visiblement échauffés, ou encore l'intervention de la police. «Je crois que ce client a finalement payé», ajoute Chloe Jade Meltzer.

Cette expérience pose une question intéressante: jusqu'où peut aller la créativité d'un chef? Aduriz se fout-il du monde? Est-il devenu sa propre caricature? Ou bien sont-ce certains clients qui sont trop obtus pour le comprendre? A voir sa note sur Google (3,8 sur 5 pour un restaurant deux-étoiles, c'est une catastrophe), il est clair que le public est amplement déçu. «J'ai honte d'avoir payé 650 euros pour deux pour ça», allume une internaute.

«Il [le chef Aduriz] se moque de ses clients qui déboursent trop d'argent pour manger, assure l'influenceuse. C'est triste, parce que je pense que le chef est doué, mais il a décidé d'arnaquer les gens.» De quoi rappeler le scénario du film «The Menu», dans lequel un chef aussi génial que taré finit par zigouiller tout le monde.