Ces lasagnes sont-elles la pire recette de Marmiton?

«La plus dégueu»

Marmiton recèle des pépites culinaires, qui sont malheureusement régulièrement effacées (image d'illustration).

Fabien Goubet Journaliste Blick

Ne niez pas, vous êtes forcément déjà allé sur Marmiton. C'est le site de cuisine le plus consulté du web francophone. En juillet, le mastodonte aux 76'000 recettes était même le 14e site français le plus consulté, toutes catégories confondues. Évidemment, avec un tel corpus de recettes, dont beaucoup sont proposées par les internautes – à priori sans un contrôle particulièrement poussé en amont – quelques ratages sont inévitables.

C'est ainsi que le quotidien «Libération» épingle les «lasagnes de la mer parfumées à la noix de coco et son coulis d’avocat» dont la recette, faute d'accord incluse, a été donnée par l'utilisatrice sofia_16857763.

Le principe du plat, c'est un peu du «couper-foutre»: coupez du poisson, foutez-le sur des feuilles de lasagnes, avec des miettes de crabe, du lait de coco, des champignons, de la mozzarella et un coulis d'avocat. Chaud. Quel poisson, vous demandez-vous? Peu importe, «dans le monde parallèle de sofia_16857763, le saumon et la daurade ont le même goût», étrille Libé.

Les mauvaises recettes seraient effacées

La recette ne dispose d'aucune photo (et c'est peut-être mieux ainsi). Elle n'affiche par ailleurs qu'un seul commentaire (positif), daté 2009. S'agit-il pour autant de la «pire» recette de Marmiton? Difficile à dire.

Une recherche sur les forums du site suggère que des modérateurs effacent régulièrement les recettes les moins bien notées. Si c'est bel et bien le cas, il y a fort à parier que les «pires» recettes ne font pas long feu.

En plongeant dans la base de données, on tombe sur des recettes à priori sérieuses (les lasagnes à la bolognaise, 4,9/5 et près de 1500 commentaires), mais aussi sur de très clairs accidents industriels tels que les verrines croquantes mousse de jambon ou le flan pommes bananes express (un horrible salmigondis fripé totalisant 2,8 sur 5 et 29 commentaires, dont un fatidique «cette recette m'a dégoûtée»).

Le café du commerce de la cuisine

Ces foirages majestueux sont une particularité de ce site. Là où le «New York Times» propose, sur abonnement payant, l'accès à ses 25'000 recettes ultra-contrôlées, signées par des prestigieux auteurs culinaires, Marmiton fait le choix de la cuisine démocratique. Un peu comme McDonald's, chez Marmiton, «venez comme vous êtes».

Comme l'écrivait le site Slate, «Marmiton, c'est l'assurance d'y trouver probablement les meilleures recettes en langue française sur Internet, et peut-être les pires, grâce à la diversité extraordinaire de ses utilisateurs», qui incluent aussi bien «cordons bleus» que les «ignares de la fourchette», faisant de ce site «le skate park le plus démocratique au monde, où des experts enfilent peperlito des Ollie 720 tandis que d'autres font du tricycle nus, car c'est comme cela qu'ils aiment le skate.»

Les lasagnes de la mer resteront-elles en ligne? Dans le doute, il faut peut-être essayer cette recette avant qu'elle ne disparaisse.