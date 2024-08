La cheffe française sera présente à Lausanne à l'occasion du marché de ses producteurs, et avant l'ouverture de son restaurant entièrement réaménagé.

Acheter les mêmes produits qu'Anne-Sophie Pic, c'est possible

Les meilleurs artisans qui fournissent le restaurant d'Anne-Sophie Pic seront présents pour proposer leurs produits au public.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Si les grands chefs cuisinent aussi bien, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas leur pareille pour dénicher les meilleurs produits pendant que le pauvre peuple doit se contenter d'aller chez Coop et Migros. Cette excuse, je m'en suis servi de nombreuses fois pour justifier quelques ratages culinaires. Elle ne sera hélas bientôt plus valable: les producteurs qui fournissent le restaurant Pic - oui, la table d'Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace à Lausanne - seront réunis dans le jardin de l'hôtel ce vendredi 30 août dès 11 heures pour un marché exceptionnel dans le cadre du festival Lausanne à Table.

La crème des meilleurs artisans romands, sélectionnés personnellement par la cheffe la plus étoilée du monde, sera sur place: agrumes exotiques de Niels Rodin, légumes de luxe des maraîchers Cuendet, viandes exceptionnelles de la boucherie d'Onex, jusqu'aux épices lointaines de Patrick Rosset (Le Monde des Épices) et même à la vaisselle du restaurant: tout sera à portée de mains (et de porte-monnaie). A noter que la cheffe elle-même a fait le déplacement.

Une occasion unique de cuisiner des produits exceptionnels, mais aussi d'avoir un aperçu du nouveau restaurant d'Anne-Sophie Pic, qui doit rouvrir ses protes le 5 septembre après de longs mois de fermeture. Les portes seront fermées, mais les curieux pourront tout de même découvrir la nouvelle table d'hôte du resto, sise dans le jardin de l'hôtel.