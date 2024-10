La chanteuse et foodie respectée n'a pas convaincu avec un mélange odieux à base coca light, cornichons et piments verts.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Coca Light, cornichons, piments jalapeños. Ces mots n'ont déjà rien à faire ensemble, ces ingrédients encore moins. Et pourtant, ils se sont retrouvés dans le verre de la chanteuse Dua Lipa. Habituellement respectée pour sa culture culinaire étoffée, celle-ci a récemment dévoilé une recette mystère de cocktail sans alcool: Coca light, cornichon, jalapeños, et leurs jus respectifs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Recette clivante s'il en est, elle a interloqué bon nombre de ses abonnés, certains ayant adoré, d'autres non. L'un d'eux a un avis qui compte un peu plus que les autres: le chef britannique multi-étoilé Gordon Ramsay.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, celui-ci a immédiatement recraché la mixture, s'exclamant «Putain Dua, tu vas t'abîmer les cordes vocales». Bref, Coca cornichon piment, c'est pas bon, merci Gordon pour ce sacrifice. Comme quoi, on peut très bien apprécier le (délicieux) combo glace vanille et huile d'olive (enfin, glace au yaourt c'est meilleur), on n'est pas pour autant à l'abri d'un horrible faux-pas culinaire.