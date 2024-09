Y a-t-il vraiment une guêpe morte dans chaque figue?

La nature est belle. Mais vachement gore aussi.

Fabien Goubet Journaliste Blick

C'est la saison des figues. J'aime bien les figues. C'est aussi la saison des guêpes. J'aime pas les guêpes. Bref, c'est le moment de revenir sur cette drôle de relation entre ces satanés insectes et ce délicieux fruit, qui n'en est pas un.

Vous avez peut-être vu ces jours des tiktokeurs vous expliquer doctement qu'à chaque fois que vous mangez une figue, vous avalez par la même occasion… une guêpe morte. Pardon? Oui, l'insecte est connu pour polliniser les figues en pénétrant à l'intérieur pour y pondre ses œufs, sans pouvoir en ressortir. Techniquement, il y a donc bien une guêpe morte dans chacun de ces fruits, ce qui amène même certains à se demander si ces derniers… sont bien végans.

Que les végans et les apiphobes se rassurent, ils peuvent sans crainte manger des figues: comme souvent, il y a de l'inexactitude, de l'exagération et de la recherche du buzz dans ces déclarations. Il n'y a de loin pas une guêpe dans chaque figue. Tout dépend de la variété, de la provenance, du type de culture et quand bien même une guêpe eût rencontré son destin dans une figue, il est pratiquement impossible d'en voir la moindre trace. Explications (un peu plus longues que dans un TikTok).

Un partenariat bénéfique

La nature est pour le coup d'une effroyable complexité. Reprenons depuis le début. Déjà, les figues ne sont pas des fruits au sens strict. «Ce sont plutôt des inflorescences appelées sycones en termes botaniques», nuance Gaël Pétremand, entomologiste à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. D'accord, mais pour faire simple, disons ce sont des sacs remplis de centaines de fleurs.

Puisque celles-ci sont abritées, le vent, les abeilles et les autres insectes ne peuvent pas leur amener de pollen, comme c'est le cas avec les autres plantes. Du moins une espèce y parvient, les guêpes dites du figuier (Blastophaga psenes, aussi appelées blastophages) qui, en venant pondre leurs œufs dans les figues, déposent du pollen sur les fleurs à l'intérieur.

Une remarque en passant: ces mini guêpes n'ont rien à voir avec leurs cousines jaune et noir qui nous embêtent tout l'été: elles sont minuscules (à peine 2 millimètres) et sont de couleur marron foncé. Contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, il n'y a absolument aucune chance que vous ayez un jour mangé une de ces guêpes rayées et si vous en voyez une dans un figuier, c'est qu'elle est en train de bouffer un fruit éclaté, pas qu'elle vient pondre.

Publicité

Blastophages et figuiers entretiennent une relation appelée mutualisme, de laquelle les deux parties tirent un bénéfice. Les insectes ont leurs œufs ainsi protégés, tandis que les figuiers en profitent pour se faire polliniser le pistil, tranquillou. «La figue a besoin de la guêpe, et réciproquement», résume le professeur Laurent Keller, du Département d’écologie et évolution de l’Université de Lausanne.

Un drame en trois actes

Mais comment ça se passe concrètement? «C'est assez complexe, parce qu'il existe environ 800 espèces de figuiers dans la nature», chacune ayant ses propres mécanismes de pollinisation et de croissance des figues, prévient le biologiste.

Restons dans les explications simples, au prix de quelques raccourcis. Les figues qui nous intéressent, celles qu'on mange en ce moment, proviennent du figuier commun, Ficus carica. Cet arbre peut avoir des plants «mâles» aussi appelés caprifiguiers dont les figues produisent des fleurs avec du pollen mais ne sont pas comestibles, ou des plants «femelles» dont les figues font des fleurs sans pollen, mais sont mangeables après avoir été pollinisées.

Des guêpes femelles couvertes de pollen sortent de la figue par l'ostiole. Elles vont aller polliniser d'autres figues.

Le décor est planté, voici comment ça se passe. Des guêpes femelles pénètrent dans les figues des plants mâles par un orifice appelé ostiole. C'est alors le théâtre d'un drame en trois actes. Un, ces dames déposent leurs œufs, puis meurent. Deux, les mâles naissent les premiers et en profitent pour féconder les femelles alors qu'elles sont encore en plein développement. Et trois, les mâles, dépourvus d'ailes, meurent à leur tour sans jamais voir la lumière du jour.

Publicité

Les femelles fécondées et les œufs qu'elles portent sortent ensuite par l'ostiole en se mettant du pollen partout. Elles s'envolent et vont pondre dans d'autres figues, répétant leur cycle de la vie.

Le figuier femelle profite lui aussi de cette affaire car les guêpes couvertes de pollen peuvent entrer dans ses figues, déclenchant leur fécondation, leur mûrissement, ainsi que la production de graines. En mangeant les fruits, les oiseaux et d'autres animaux vont disséminer les graines dans la nature, répétant là encore le cycle de la vie. C'est plus clair dans «Le Roi Lion», on est d'accord.

Cette fécondation fait cependant une victime: la guêpe, qui non seulement ne peut pas déposer ses œufs (contrairement aux plants mâles, la forme des fleurs ici les en empêche), pas plus qu'elle ne peut s'échapper du fruit: elle y meurt donc d'épuisement. RIP.

C'est bon, vous pouvez croquer

Récapitulons. Les figues des plants mâles contiennent des guêpes mâles décédées. Mais peu importe, puisqu'on ne les mange pas. En revanche, les figues des plants femelles, celles qu'on mange, possèdent probablement bon nombre de guêpes femelles mortes.

Publicité

Alors croquez-vous dans des figues saveur guêpe? Pas forcément, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, si la figue provient de votre jardin ou plus généralement de nos contrées, c'est très peu probable. Les guêpes du figuier vivent sur le pourtour méditerranéen et non sous nos latitudes. «Cela pourrait toutefois évoluer à l'avenir avec le réchauffement climatique, qui favorise l'arrivée d'espèces depuis le sud», précise Gaël Pétremand, qui ajoute que sans insectes, les figues peuvent, comme les bananes, se développer et mûrir sans fécondation. Ce qui signifie autrement résumé qu'«une figue de votre jardin peut être mûre et mangeable sans la moindre guêpe», poursuit le scientifique.

Si en revanche vous achetez une figue de Méditerranée, il est possible qu'elle ait cohabité avec des blastophages, mais sans certitude: tout dépend si les insectes sont présents sur l'exploitation agricole. Sachant que le figuier se développe très bien sans guêpe, on peut raisonnablement estimer que sa présence est rare.

Faire disparaître les cadavres

Si c'est une figue sèche que vous vous apprêtez à croquer, il est par contre plus probable qu'elle ait vu la couleur des guêpes. Les variétés de figues séchées nécessitent impérativement une pollinisation par les guêpes, peut-on lire dans une présentation scientifique sur le sujet rédigée en 2020.

Publicité

Et quand bien même votre figue du sud a été la scène d'une incroyable orgie morbide de guêpes, soyez rassurés: les cadavres ont été dégradés par une enzyme, la ficine. Les petits grains croquants sous la dent ne sont donc pas des bouts de bestioles, mais de simples graines. Véganes, donc.