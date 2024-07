Loin des lampions et dragons, le Baoti est décoré par la cheffe - et artiste - Tu Tengyifang.

Nouhad Monpays

Du salé au sucré, du kitsch à la déco sophistiquée, du nord au sud du pays, la gastronomie chinoise, d'une immense variété régionale, est bien mise en valeur dans ces 5 restaurants genevois que nous avons visités et adorés.

Baoti

Ce restaurant, dont le nom signifie «lieux des plaisirs», est la création de Tu Tengyifang. Artiste accomplie, la cheffe a imaginé une cantine chic, au décor très vintage inspiré du Hong Kong des années 1930, et aux murs ornés de ses très jolies œuvres d’illustrations.

Chez Baoti, on dévore des spécialités chinoises dont certaines parfois méconnues sont à découvrir. Dans les classiques, nos petits favoris restent néanmoins les bao de viande braisée au porc ou au bœuf, les généreux plats du jour et le plat signature de la cheffe: le canard croustillant. Attention, le restaurant vient de déménager pour s’installer à la rue Saint-Léger, aux alentours de la plaine de Plainpalais.

Rue Saint-Léger 3, Genève

Le Dim Sum Gourmand

Ce petit restaurant du quartier des Pâquis est le temple du dim sum, qu'il décline en de multiples goûts et couleurs. On adore les xiang long bao (raviolis avec du bouillon dedans), la spécialité du chef, qui sont vraiment excellents, ainsi que les raviolis au porc haché et au chou chinois. Ou, en plus insolite, la variante au veau haché et au fromage. Les brioches au porc ou au bœuf et poivre noir sont aussi particulièrement délicieuses.

Lisa, la souriante patronne et épouse du chef (lequel a travaillé dans le très élégant restaurant chinois de La Réserve, le Tsé Fung), fait toujours un accueil royal à ses clients offre de très bons conseils. Dans le passé, le chef a travaillé dans le très élégant restaurant chinois de la Réserve, le Tsé Fung. Ce restaurant qui a su charmer une assemblée de fidèles est souvent plein, les réservations sont indispensables.

Rue du Prieuré 5, Genève

Le Fleuve d'Or

Le Fleuve d’Or est l’un des meilleurs restaurants chinois à Genève et environs. Nos plats favoris? Le «hot pot», les raviolis traditionnels, le bœuf au poivre et les brioches cuites à la vapeur bien moelleuses et garnies au porc. Petit plus non négligeable pour les familles: l’adresse suggère un menu enfant très apprécié des plus petits.

Situé à Carouge, dans le cœur du vieux village, cette adresse traditionnelle possède une jolie terrasse estivale. Ici, rien de révolutionnaire entre les baguettes, mais le service est hyper attentif, rapide et efficace. En témoigne la clientèle particulièrement fidèle de ce restaurant exotique qui a su devenir une des adresses phares du quartier.

Rue Saint-Joseph 37, Carouge

Zhou Yu

Ce restaurant atypique niché au cœur des Pâquis est l’adresse idéale à faire en groupe et en famille. Car ici, la grande spécialité, c’est la fondue chinoise! Pas celle du jour de l’an non, la vraie fondue chinoise!

On vous conseille de choisir les viandes prémiums, mais surtout de goûter un maximum de garnitures. On adore les grandes tables spécifiques où sont insérés de larges plats à fondue tout à fait typique. Pour se fondre au décor, ceux-ci sont astucieusement imaginés en forme de yin et de yang, avec une séparation qui permet de choisir différents bouillons de fondue. D'ailleurs, ceux-ci sont délicieux. Plusieurs formules sont disponibles pour régaler toute la tablée.

Rue de Zurich 41, Genève

Baguette d’Or

Véritable institution de Plainpalais depuis les années 1980 (toujours avec la même déco kitsch et les tables tournantes), ce resto sert la cuisine épicée du Sichuan, région d'origine du chef Liang Yongbo.

On adore l’original poulet croustillant épicé, les dim sum du chef, mais aussi tous les potages traditionnels qui sont à découvrir. On note aussi une offre de différentes variétés de viandes servies avec des crêpes façon canard laqué. Ainsi, celles-ci se déclinent avec du filet de bœuf, des crevettes ou avec du canard suggéré en différentes préparations. Plus surprenant, une riche carte des vins nature qui se marie à merveille avec les délices exotiques de la carte. Un conseil, laissez-vous porter!

Avenue Henri-Dunant 15, 1205 Genève