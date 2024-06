Le Meraki, à la Riponne, fait partie des plus belles terrasses de la ville.

Si vous êtes ici, c’est probablement parce que vous avez lu sur mon témoignage concernant mon rapport tumultueux à l’alcool (si ce n’est pas le cas, allez le lire). Quoi qu'il en soit, je suis sobre depuis six mois. Et après quelques semaines, j’en ai eu marre d’enchaîner les Coca Zéro et les eaux gazeuses-rondelle de citron en soirée.

Je me suis donc mis à la recherche de propositions alternatives alléchantes. Premier constat: la majorité des bistrots a désormais au moins une binche 0% à la carte. Mais c’est à peu près tout (et c’est dommage). Pour vous et pour moi, je suis parti en éclaireur. Voici mon top 7 des endroits, à Lausanne, pour boire des trucs sans alcool qui font réellement plaisir.

1 Le Café des Artisans

On ne change pas toutes ses habitudes. Le Café des Artisans, à la rue Centrale, est l’un de mes stamms. J’aime y manger et y boire. Avant, du vin naturel. Maintenant, des Gin Tonic (avec du vrai faux gin) sans alcool. La carte est aussi cool que la terrasse: un incontournable de l’été.

2 Le Meraki

Le Meraki surplombe la place de la Riponne avec sa terrasse très minérale. Mais c’est surtout le premier spot où j’ai dégusté de bons cocktails sans alcool dignes de ce nom. Hyper cool, encore plus avec ses mezzés d’inspirations grecque et méditerranéenne.

3 Le Lausanne Cocktail Club (LCC)

Le Lausanne Cocktail Club porte bien son nom. Située au cœur de la ville, cette adresse un poil guindée propose un large choix d’alcools… sans alcool. À 12 francs le — joli — verre, ça vaut la peine. Plaisir garanti!

4 Le Lp’s Bar

Ok, là, on passe vraiment dans une autre catégorie. Le Lp’s Bar est le bar du Lausanne Palace. Haut standing, prix en conséquence, mais cocktails très fins et recherchés. J’y suis allé deux ou trois fois en six mois, à chaque fois pour des occasions mémorables.

5 Le Vestibule

Comment passer à côté du speakeasy — paradoxalement — le plus connu de Lausanne! Le Vestibule, en gros, c’est une librairie pour les gens qui, comme moi avant, préfèrent vider des coupes que des étagères. Et ce local niché à la Cité affiche plusieurs pépites. Je garde précieusement en mémoire le rhum 0% que j’y ai dégusté.

6 Le Street Cellar

Je mets le Street Cellar, enseigne installée au Flon, dans ma sélection, car c’est le bon juste milieu pour réunir vos potes qui ont envie de s’envoyer des canons tout en vous faisant un petit kif. Il n’y a pas mille options sans alcool, mais tout est bien fait.

7 Les Jumeaux

Les Jumeaux, c’est surtout un club de jazz, au Flon. Mais c’est aussi l’endroit où j’ai vu — et dégusté — les propositions sans alcool qui m'ont le plus bluffé. Avec mon coup de cœur absolu: un Negroni 0%!